Bělehrad - Fotbalisté Sparty podle záložníka Lukáše Marečka v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy na půdě Crvené Zvezdy Bělehrad prohráli 0:2 zaslouženě. Kapitán letenského celku označil výkon hostujícího týmu v úvodu zápasu za paniku.

Sparta prošla přes léto velkými změnami, když spolu s italským trenérem Andreou Stramaccionim přišlo i deset nových hráčů. V Bělehradě ale hosté zcela propadli, když už ve 13. minutě inkasovali po brance Richmonda Boakyeho a po přestávce přidal druhý gól Crvené Zvezdy Guelor Kanga.

"Prohráli jsme zaslouženě, za ten výkon jsme si nezasloužili vyhrát," řekl novinářům Mareček, který nastoupil místo Davida Lafaty s kapitánskou páskou. "Prvních patnáct, dvacet minut jsme nehráli dobře, zatlačili nás, byli jsme v panice a nevěděli jsme, co hrát," dodal.

První gól Sparta inkasovala po standardní situaci, při které obrana nezachytila náběh Boakyeho. "Těžko hodnotit, protože jsem to viděl ze hry, ne z videa. Musíme si to rozebrat, protože na standardky se speciálně připravujeme a hned z toho dostaneme gól. To je samozřejmě špatně," uvedl Mareček.

Po přestávce přišel na hřiště Lafata s Čivičem místo Juliše a Vatajelua a Sparta opticky vyrovnala hru, ale do šancí se stále nedostávala. Naopak sama inkasovala po technické střele Kangy zpoza velkého vápna. "Nepobrali jsme odražený balon, oni si to dali na dva doteky a pak to pěkně trefil," řekl Mareček.

Před domácí odvetou, která se hraje na Letné příští týden, tak Sparta není v dobré situaci. "Teď se musíme připravit na zápas s Bohemkou, který musíme zvládnout, abychom získali sebevědomí a větší klid," připomněl Mareček start české ligy. "Šance jsou vždycky, nebudeme to balit a budeme bojovat. Dneska jsme si nezasloužili vyhrát a o to víc musíme zabojovat doma," dodal k odvetě.