Praha - Po příchodu do šatny na sebe hráči Evropy stříkali šampaňské. Pak zbytek lahodného moku nalili a každý si loknul. Tak slavili tenisté Roger Federer, Rafael Nadal či Tomáš Berdych zisk Laver Cupu. V po tři dny vyprodané v pražské O2 areně výběr Evropy vedený Björnem Borgem porazil zbytek světa pod dohledem kapitán Johna McEnroea 15:9.

"Byl to skvělý týden. V ideálním světě je nejlepší být doma s rodinou, přáteli, ale my máme ještě druhý život na okruhu. A strávit ten čas tímto způsobem byla neuvěřitelná jízda, opravdu. Bylo to lepší, než jsem si dokázal představit," řekl Federer.

Švýcarský vítěz 19 grandslamů byl jedním z autorů myšlenky soutěže na počest Australana Roda Lavera. Tak trochu po vzoru golfového Ryder Cupu vznikl Laver Cup a šestice evropských hráčů měřila síly se zbytkem světa.

"A vidět rozzářené tváře spoluhráčů, když drželi trofej, tak to bylo úžasné. Skoro jako pohádka, alespoň pro mě určitě," vyznal se Federer, který vyhrál dvě dvouhry, především tu poslední, a pro mnohé vysněnou čtyřhru s Nadalem.

V poslední dvouhře Federer otočil zápas s Australanem Nickem Kyrgiosem, v supertie-breaku odvrátil mečbol a završil triumf Evropy. Navíc mu pomohli fanoušci, kteří byli vždy na jeho straně a dostávalo se mu největšího potlesku. "Dostává se mi většího uznání, než si zasloužím," řekl jeden z nejlepších tenistů všech dob.

První ročník Laver Cupu bojoval o místo na slunci. V Praze vše fungovalo výtečně a zdá se, že by soutěž mohla mít místo v tenisové sezoně. "Mělo to snový scénář," komentoval Federer napínavou koncovku. "Byla tady parádní atmosféra a gratuluji Rogerovi a jeho týmu ke skvělému nápadu. Bylo to skvělé a Laver Cup budeme mít ve svých myšlenkách několik dalších let," řekl první hráč světa Nadal.

Federera mile překvapil přístup všech hvězd k Laver Cupu. Nikdo neměl povinnost spát ve společném hotelu, ale všichni tak učinili. "To bylo překvapení a především bylo skvělé, jak jsme se navzájem podporovali při zápasech. Vidět Rafu, jak poskakuje a povzbuzuje, to mi dodalo extra energii. To jsem nečekal," řekl Federer.

První výhru tým Evropy oslaví, ale ne v kompletním složení. "Já už letím do Číny," hlásil Němec Alexander Zverev, který je příští týden jedničkou v Šen-čenu. Stejný směr nabere i Rakušan Dominic Thiem, pro změnu jednička v Čcheng-tu. Nadal rovněž z české metropole odletěl ještě v neděli a zamířil domů na Mallorcu.

"Já mám v plánu v pondělí kondici, věřte tomu nebo ne, ale nejsem si jistý, že to tak bude. Po dnešním dnu si party zasloužíme," řekl Federer a doplnil: "V první řadě potřebujeme sprchu a pak se rozhodneme, ale tak jako tak to bylo skvělé."