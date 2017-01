San Juan (Argentina) - S rozdílnými pocity se dostali ve čtvrtek do cíle čeští účastníci Rallye Dakar. Motocyklista Ondřej Klymčiw, Martin Prokop v kategorii automobilů i Aleš Loprais a Martin Macík mezi kamiony se posunuli v průběžném pořadí vzhůru, Martin Kolomý přišel po technických problémech o reálnou šanci na umístění v elitní desítce a Davida Pabišku s Milanem Englem srazily hodinové penalizace za neprojetí jednoho z povinných bodů na trati.

"Byla to jednoznačně nejtěžší etapa s naprosto likvidačním terénem. Jsem fyzicky na dně. I Shrek (auto) je slušně dobitej, ale zvládl to na jedničku," ulevil si v cíli Prokop, jenž zajel devátý čas a posunul se na 13. místo průběžného pořadí. Od elitní desítky jej dělí patnáct minut.

Prokop kromě náročné trati bojoval i s prachem za vozy soupeřů, přibrzdilo ho také hledání průjezdového bodu a bloudění. "Zabloudili jsme do slepého kaňonu, kde jsme se museli otočit, a když jsme našli cestu ven, tak začal další očistec ve formě extrémně rozbité trati. Byl to úplný nesmysl. Tenhle horor končil šest kilometrů dlouhým trialem, který se jel pouze na kurz, skrz křoví, kameny a díry na celé auto," podotkl Prokop. Nakonec ale "waypoint" našel a unikl případné penalizaci.

Řada dalších závodníků takové štěstí neměla a dodatečně dostali penalizaci. Mezi nimi i motocyklisté Pabiška a Engel. "Udělal jsem chybu a beru ji stoprocentně na sebe. Všem se omlouvám, protože jsem nevzal jeden průjezdný bod. To se mi stalo na Dakaru poprvé. Jsem z toho hodně smutný. Nemohl jsem se pro ten bod vrátit, protože cesta byla hodně složitá," litoval Pabiška, jenž se tak propadl na 43. místo. Engel je 36.

Ještě hůř dopadl Kolomý. S posádkou musel čtyři hodiny opravovat chlazení motoru a místo útoku na přední pozice se propadl až na 16. místo. "Ze začátku nám trať hodně vyhovovala, ale pak se nám zastavilo auto. Měli jsme problém se zadřeným ložiskem šponováku řemenice. Odstavilo nás to na dlouho, protože jsme museli vyměnit ložiska," popsal Kolomý. Navíc musel zpočátku čekat, až se motor ochladí.

"Dojezd jsme pak pojali už jako testování na příští rok. Otestovali jsme slušně i auto, protože Martin za to opravdu vzal," řekl navigátor René Kilian. Kolomý zajel další dva waypointy v nejrychlejším čase a po zbylé se držel mezi nejrychlejší pěticí.

Do pozice nejlepšího českého pilota kamionu se tak posunul Kolomého týmový kolega z Buggyry Aleš Loprais. Dvě etapy před cílem je desátý. "Začátek byl super, naprosto ideální pro podvozek Tatra. Chtěl jsem to dojet na pódiovém umístění, což se dařilo, ale pak co čert nechtěl, přišel opět problém se servem. Tentokrát nám ale kámen ustřelil hadici a museli jsme dvanáct až patnáct minut spravovat," uvedl Loprais po pátém čase v etapě.

Osmý byl Macík, také se posunul před Kolomého a celkově je dvanáctý. "Na začátku jsme se párkrát ztratili, stejně jako asi dalších dvacet posádek. Bohužel jsme v totálně rozbitém řečišti utrpěli defekt a nakonec jsme museli měnit kolo," popsal Macík s tím, že pořád chce útočit na desítku. "Budeme stahovat dál," řekl odhodlaně pilot týmu Big Shock Racing.