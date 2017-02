Paříž - Trenér Luis Enrique označil výkon barcelonských fotbalistů v úterním úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů na půdě Paris St. Germain za katastrofální a debakl 0:4, který vyrovnal nejvyšší porážku Katalánců v prestižní soutěži, vzal na sebe. Stále však věří, že jeho celek může v domácí odvetě na Nou Campu dvojzápas otočit a postoupit.

"Byl to od nás katastrofální večer, byli jsme ve všem jasně horší. V tuhle chvíli není třeba mluvit o hráčích, ale o trenérovi. Jsem za to zodpovědný," prohlásil zdrcený Enrique.

Barcelona vstupovala do dvojzápasu jako favorit, ale v Paříži vyslala jen jednu střelu mezi tyče a téměř vůbec se nedostala do hry. Dva góly jí v den svých 29. narozenin dal Ángel Di María, po jednom přidali Julian Draxler a Edinson Cavani, který pro změnu slavil třicetiny.

"Není moc co hodnotit. Soupeř byl prostě ve všem lepší. Vyhrával souboje, hrál lépe s míčem i bez něj, byl efektivnější. Výsledek jasně odráží to, co se dělo na hřišti," uvedl Enrique.

Odmítl, že by Barcelonu zaskočila aktivní hra domácích, kterou jim naordinoval kouč PSG Unai Emery, bývalý trenér Sevilly. "Nebyli jsme překvapeni, to vůbec ne. Mluvili jsme o tom před zápasem, že budou hrát nátlakově. Bohužel jsme prohráli příliš mnoho soubojů," uvedl Enrique.

Předloňskému vítězi hrozí, že poprvé od roku 2007 neprojde mezi osm nejlepších týmů Ligy mistrů. Přestože ještě žádný tým v prestižní soutěži nedokázal obrátit dvojzápas po porážce 0:4, Enrique doufá v zázrak. Víru mu dodává fakt, že Barcelona v této sezoně vyhrála doma čtyřgólovým rozdílem už sedmkrát, z toho dvakrát v Lize mistrů.

"Je to pro nás extrémně těžká pozice, ale neztrácíme víru. Potřebujeme opravdu heroický výkon a musíme dát pět gólů. Proč nesnít?" prohlásil šestačtyřicetiletý kouč.

Paris St. Germain je velmi blízko k tomu, aby Barceloně oplatil čtvrtfinálová vyřazení z let 2013 a 2015, kouč Emery ale zůstává opatrný. "Odehráli jsme téměř bezchybný zápas. Bylo to skvělé z týmového i individuálního hlediska. Ale máme před Barcelonou velký respekt. Může se jim podařit v odvetě to samé, 90 minut je dlouhá doba," řekl Emery.

"Musíme udržet co nejvyšší koncentraci, protože soupeřova hra je velmi variabilní. Musíme pokračovat stejně," dodal pětačtyřicetiletý trenér.