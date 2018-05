Historik Martin Krsek (vlevo) a ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek ukazují 3. května 2018 před vchodem do podzemního krytu pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem dosud neznámý plán nacistů na stavbu tunelu, který měl procházet skálou. Projekt tunelu, kudy by mohla bezpečně vést doprava z centra města do Krásného Března, představili nacisté poprvé před 80 lety. Měřit měl 620 metrů a měl mít dva tubusy

Ústí nad Labem - Dosud neznámý plán nacistů na stavbu tunelu Mariánskou skálou v Ústí nad Labem nyní odhalili historici. Z rozměrově velkorysého projektu byl uskutečněn jen zlomek. Historici sice o projektu tunelu věděli, nově nalezený plán je však podrobnější než dříve nalezené studie. Uvedl to historik Martin Krsek z Muzea města Ústí nad Labem. Válečnými zajatci vyrubané chodby tunelu později sloužily jako protiletecký kryt a po válce jako protiatomový kryt. Teď by se do místa opředeného legendami o trpaslících či tajné nemocnici mohli podívat lidé.

Projekt tunelu, kudy by mohla bezpečně vést doprava z centra města do Krásného Března, představili nacisté poprvé před 80 lety. Měřit měl 620 metrů a měl mít dva tubusy, stejně jako současné dálniční tunely. "Plán jsme znali, ale dosud jsme měli k dispozici jen drobné situační studie. Nově jsme od jednoho Ústečana získali plán nakreslený v měřítku 1:1000, na němž jsou vidět detaily, vnitřní dispozice a rozměry," řekl Krsek.

Ze stovek metrů tunelu se podařilo vyrazit v roce 1939 celkem 35 metrů jednoho z tubusů a dvě větrací štoly. Pak projekt zastavil nedostatek stavebního materiálu. Rok před koncem války se narychlo změnila stavba v protiletecký kryt, kde se schovávali lidé před bombardováním a odkud také započalo vysílání stanice Český rozhlas - Sever. Za války zde totiž byl umístěn vysílač místního rozhlasu, který po osvobození převzala česká správa města. Od vysílaní vyhlášek a aktualit v chaotické době se přešlo k provozu regulérní rozhlasové stanice, která se posléze z krytu přestěhovala do vily po jednom z ústeckých průmyslníků.

Z protileteckého krytu se záhy po válce stal atomový bunkr, který musel být podle tehdejších nařízení připraven do čtyř dnů k užívání. "Tehdy také začaly mezi lidem kolovat fámy o operačních sálech uvnitř krytu a dalším vybavení," uvedl René Růžička, který provozuje na jiném místě v krajském městě Muzeum civilní obrany. Právě chodby pod skalou, kde podle pověsti sídlí trpaslíci, by chtěl Růžička ukázat při příležitostných prohlídkách zájemcům, kteří by se tak mohli na vlastní oči přesvědčit, že nemocnici ani poklad prostory za mohutnými betonovými portály neskrývají.