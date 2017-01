Ilustrační foto - Pracoviště pro výzkum pěstování léčebného konopí otevřela 23. srpna v Meclově na Domažlicku společnost Meclovská zemědělská. Po výzkumu by se ČR měla stát minimálně závislá na zahraničních odrůdách, což by mělo rostlinu výrazně zlevnit a mohla by se tak stát dostupnější pro české pacienty. Na snímku je Anežka Janatová z České zemědělské univerzity v Praze, která s meclovskou firmou na projektu spolupracuje. ČTK/Němeček Pavel