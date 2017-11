Chomutov - Hokejisté Liberce vyhráli ve 20. kole na ledě Chomutova 4:3 v prodloužení a oplatili tak soupeři porážku z první čtvrtiny základní části. Utkání rozhodl v 64. minutě Michal Bulíř. Chomutov v utkání vedl po první třetině 2:0, ale hosté dokázali i díky dvěma gólům Dominika Lakatoše otočit stav na 3:2. Dávid Skokan v 58. minutě vyrovnal a duel se tak musel prodlužovat.

Do utkání vstoupili lépe Liberečtí, Lukeš v chomutovské brance si tak na nedostatek práce nemohl stěžovat. Domácí zahrozili poprvé až v 6. minutě, Skokan však Willa nepřekonal.

V polovině první třetiny ale šli Piráti do vedení, když Chloubovu ránu od modré tečoval do sítě Flemming. Vyrovnávací gól měl na hokejce Bulíř, jenž ale trefil jen brankovou konstrukci. Hosty to mohlo mrzet o to více, že vzápětí zvýšil vedení domácích z trestného střílení Vondrka.

Na konci třetiny Piráti nevyužili 26 vteřin dlouho přesilovku pět na tři, kterou si později vyzkoušeli i Liberečtí. A byli úspěšnější, na 1:2 snížil Bakoš. Do poloviny duelu si Chomutovští zahráli další dvě početní výhody, ve kterých si však tlak nevytvořili. V samotném závěru druhé dvacetiminutovky mohl vyrovnat Redenbach, Lukeš však jeho brejk v oslabení zlikvidoval.

Začátek závěrečné třetiny zahájili hráči z Podkušnohoří v přesilovce, kterou nevyužili, stejně jako svěřenci Filipa Pešána na druhé straně. Krátce poté, co nepříjemná teč Lauka branku nepřinesla, na druhé straně Lakatoš trefil brusli Flemminga, od které se puk odrazil mezi Lukešovy betony.

V 52. minutě Šmíd selhal v koncovce přečíslení tři na jednoho, což ho nemuselo mrzet, protože vzápětí Lakatoš otočil vývoj utkání. Od 56. minuty hráli Piráti 58 vteřin ve třech proti pěti, čehož ale hosté nevyužili, jelikož byli vyloučeni a v závěru se museli bránit. Na konci početní výhody poslal duel do prodloužení povedenou tečí Skokan. Z výhry se nakonec radovali hosté, po chybě domácích rozhodl v 64. minutě Bulíř.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Šťastný (Chomutov): "Před utkáním se nám ke zraněnému Růžičkovi přidal Sklenář a na začátku utkání se navíc zranil Tomica, což je pro nás obrovská komplikace. Vytáhli jsme si kluky z Kadaně, kteří dneska utkání odmakali a odbojovali, ale nesplňují extraligové parametry. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, Liberec po nás šel a my jenom díky Lukešovi a štěstí hned neinkasovali. Pak jsme se z toho vymanili, vedli 2:0 a měli zápas výborně rozehraný. Škoda, že jsme se dostali do oslabení tři na pět, čímž jsme trochu nakopli Liberec, který nám dělal bruslením a výbornou hrou problém. I když kluci bojovali, pomalu jsme začali tahat za kratší konec. Mysleli jsme, že je zápas ztracený, když dal Dominik Lakatoš na 3:2, ale silou vůle a charakterem podpořeným odvoláním brankáře se nám podařilo vyrovnat. Bod byl pro nás v tu chvílí úžasný, i když jsme chtěli dva. Měli jsme tam šance, ale došlo k nedorozumění mezi obranou s brankářem a Liberec bere zaslouženě dva body. Našim hráčům nemáme, co vytknout."

Filip Pešán (Liberec): "Opět jsme vstoupili do utkání výborně, měli jsme o dva nebo tři góly úvodní třetinu vyhrát, ale paradoxně jsme ji o dva góly prohráli. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně a ještě jsme trošičku přidali. Hra se srovnala, protože domácím z vedení narostla křídla. Byli jsme poctiví a šli jsme si krok za krokem pro vedení. V závěru utkání přišlo nesmyslné vyloučení, které soupeř potrestal a poslal duel do prodloužení. V prodloužení byl na ledě jenom jeden tým, a byl to Chomutov, ale my jsme v jejich tlaku ujeli a dali šťastný gól. Myslím, že jsme byli o bod lepší."

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávka: 10. Flemming (Chlouba), 13. Vondrka z trest. střílení, 58. Skokan (Vondrka, Valach) - 22. Bakoš (Ševc), 49. Lakatoš, 53. Lakatoš (Ordoš, J. Stránský), 64. Bulíř. Rozhodčí: Hodek, Souček - Pešek, Zíka. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. Diváci: 4089.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman - Vondrka, Skokan, Tomica - Havel, Huml, Poletín - Lauko, Šťovíček, Koblasa - Tomeček, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Lakatoš - J. Stránský, Bulíř, Ordoš - Bartovič, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.