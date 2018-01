Sofia - Bulharsko a Rumunsko se cítí ze strany západních členských zemí Evropské unie diskriminovány. Přestože už před několika lety splnily všechny potřebné podmínky, nejsou nadále členy schengenského prostoru volného pohybu. Na začátku bulharského předsednictví EU na to v Sofii novináře evropských médií upozornila bulharská ministryně pro EU Liljana Pavlovová.

Pavlovová připomněla, že tato situace nadále trvá přes to, že zapojení obou zemí do prostoru bez vnitřních hranic podporuje Evropská komise i europarlament. Ministryně zároveň uvedla, že téma nebude Sofia v době svého předsednictví v unii příliš nastolovat, vrátí se k němu až ve druhé polovině roku. Předsednická země by totiž měla být nestranným moderátorem diskusí mezi státy bloku.

"Cítíme, že v Evropě někdy není s některými zeměmi zacházeno stejným způsobem. A bohužel je to Bulharsko a Rumunsko. Všechna kritéria jsme splnili už před více než šesti lety," upozornila Pavlovová.

Důvody k trvání této situace jsou podle ní především vnitropolitickou otázkou dalších zemí unie. "V důsledku vnitřních problémů jiných států se s námi nezachází rovnoprávně," řekla.

Bulharsko přitom podle ní svou vnější hranici EU chrání lépe než některé státy, které v schengenském prostoru jsou. Podobně se dnes v bulharském hlavním městě vyjádřili i další představitelé země, včetně jejího premiéra Bojka Borisova. Podle něj právě kvůli svému přístupu k ochraně vnější hranice bloku je "reálně" Bulharsko členem Schengenu už nyní. "Vnější hranici se snažíme chránit jak nejlépe umíme. Od chvíle, kdy jsme tento úkol dostali, jsme v něm nepolevili. Investovali jsme velkou snahu i peníze," upozornil Borisov.