Řím - Italský brankář Gianluigi Buffon po tisícím zápase v profesionální kariéře doufá, že úctyhodnou statistiku ještě vylepší. Devětatřicetiletý fotbalista navíc v pátek proti Albánii při výhře 2:0 v kvalifikaci mistrovství světa zaznemenal 168. reprezentační start, čímž stanovil nový evropský rekord.

"Je to skvělý počin a vděčím za něj spoustě věcí, nejen talentu. Talent není všechno a určitě vám jen on sám nezaručí, že vydržíte takhle dlouho," řekl Buffon. "A doufám, že si ještě statistiku vylepším a nějaké minuty přidám. Snad mi to nohy, hlava, srdce a ruce dovolí," dodal.

Kapitán reprezentace a Juventusu navíc 168. startem za Itálii stanovil nové evropské maximum, když překonal Španěla Španěla Ikera Casillase a Lotyše Vitalijse Astafjevse. Buffon tak potvrdil, že z pohledu milníků prožívá výjimečnou sezonu. Na podzim si totiž připsal 100. start v Lize mistrů.

"Abych byl upřímný, tak to mě trochu naštvalo. Myslel jsem si totiž, že jsem v ní odchytal zápasů mnohem víc. Takže to byla obrovská rána pro moje ego," přidal se smíchem. Už vážně však dodal, že právě chybějící triumf v elitní klubové soutěži je jedním z důvodů, proč stále hraje.

"Léta se ptám sám sebe, co mě ještě drží u fotbalu," uvedl Buffon, který si sice dvě finále Ligy mistrů zachytal, ale v roce 2003 Juventus prohrál na penalty s AC Milán a před dvěma lety podlehl Barceloně. "Kdybych Ligu mistrů vyhrál, byl bych vyšťavený. Takhle mě to pořád žene dál," prohlásil.

Možná proto ještě nepotvrdil, že kariéru ukončí po mistrovství světa v roce 2018. "Ještě to nevím jistě. Samozřejmě něco v hlavě mám, ale není to nic stoprocentního," uvedl nedávno. "Možná zakončím kariéru jako Zinédine Zidane a dám někomu hlavičku. Víte, jak to je: Nikdy neříkej nikdy," dodal.