Paříž - Hokejový útočník Tomáš Zohorna začínal mistrovství světa ve čtvrté formaci, ve čtvrtek by ale měl hrát již v první. Trenéři se jej rozhodli zařadit k Davidu Pastrňákovi a Janu Kovářovi a devětadvacetiletý univerzál by měl dostat více prostoru na ledě. Měl by si tak zahrát s nejlepšími českými střelci v NHL a v KHL z této sezony.

"Uvidíme, jestli to tak zůstane. Ale jestli jo, tak se na moc těším," řekl Zohorna novinářům po dnešním tréninku. "Končil jsem s klukama minulý zápas, tak v tom asi chtějí trenéři pokračovat," připomněl hráč ruského Chabarovsku na rošády v české sestavě v pondělím utkání proti Finsku. I díky nim reprezentace otočila ve třetí třetině duel ze stavu 0:3 na 4:3 po samostatných nájezdech.

Zohorna dlouho patří v reprezentaci mezi hráče na černou práci, nyní se prosazuje výrazněji. Například na loňském MS vstřelil v osmi zápasech tři branky. Že by rostla jeho role, ale neřeší. "Kluci vedle mě jsou hrozně šikovní. Budu dělat, co je potřeba. Vybojovat pro ně co nejvíc puků. Uvidíme ve čtvrtek, jak to půjde," uvedl bývalý hráč Pardubic.

V útoku s Kovářem a Pastrňákem však bude mít podle všeho hlavně defenzivní úkoly. A bude se snažit pomoct Pastrňákovi k prvnímu gólu na turnaji. "Ono to přijde. Nejdůležitější je, abychom pořád hráli jako tým a vyhrávali. Pro útočníka, který je zvyklý dávat góly, má hodně šancí a nepadá mu to tam, to třeba může být trochu těžší. Ale navenek bere Pasta všechno úplně v klidu, zlomí se to," věří Zohorna.

Spolupráce s ofenzivními esy by mu mohla pomoct i k ceně pro nejlepšího hráče utkání. V pondělí jej trenéři už prakticky zvolili, ale když poté Kovář vyrovnal na 3:3, rozhodnutí změnili. Zohorna tak přišel o značkové hodinky. "Ani jsem to nevěděl, to je hezké," smál se. "Nejdůležitější ale je to, co bylo na kostce. Že jsme vyhráli a bereme dva body. Můžu mu ale teď říct, ať mě pak někdy pozve na pivčo," doplnil Zohorna v dobrém rozmaru.

Na Kováře, proti němuž nastupuje v KHL, má jen slova chvály. "Kovi je hodně silný hráč na puku, dobře vidí hru a má přehled, co se děje. Nahrávku od něj musíte čekat každou chvíli, i když si třeba myslíte, že to nejde," řekl Zohorna.