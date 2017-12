Lány (Kladensko) - Na změny v důchodech, reorganizaci lékařské posudkové služby či revizi dávek se chce zaměřit po svém nástupu do funkce kandidátka na ministryni práce Jaroslava Němcová (ANO). Řekla to dnes novinářům po své schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Dodala, že do úřadu by ji premiér měl uvést krátce po jmenování kabinetu 13. prosince odpoledne či navečer.

Jako jednu z priorit své chystané vlády uvedl Andrej Babiš (ANO) důchodovou reformu. Podle něj by se měl od rozpočtu oddělit důchodový účet, na který by plynuly odvody a z něhož by se vyplácely penze. O oddělení prostředků na penze od státního rozpočtu mluvila dnes i Němcová. "Aby bylo zajištěno, že i v dobách, kdy se republice nebude dařit hospodářsky, budou peníze na důchody," uvedla budoucí ministryně.

Důchodový účet nyní samostatný není. Důchodové odvody plynou do rozpočtu. Už léta jsou příjmy z nich nižší než výdaje na penze, veřejný penzijní pilíř je tak v deficitu. Důchody doplácí právě státní pokladna z jiných příjmů. V příštím roce by se systém mohl dostat ze schodku, ale jen díky ekonomické konjunktuře. Odvody totiž posílá víc zaměstnaných z vyšších mezd.

Podle Němcové je cílem nové vlády nastartovat opravdovou důchodovou reformu, do které se "začlení pravidelná valorizace". Penze se pravidelně zvyšují už nyní, a to každoročně k 1. lednu. Ukládá to zákon. Němcová uvedla, že reforma se připravuje bez ohledu na to, jestli Babišův kabinet získá důvěru. Dodala, že pro změny bude nutné najít širokou politickou i celospolečenskou podporu.

Budoucí ministryně míní, že některé úpravy důchodů se dají provést rychle. Zmínila například zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a také to, že by základní výměra důchodu mohla od ledna 2019 odpovídat deseti procentům průměrné mzdy ve státě místo nynějším devíti procentům. Tento krok by byl výhodný ale jen pro část seniorů a seniorek. Přilepšili by si lidé s nižší penzí, tedy hlavně ženy. Ostatním by se důchody zvyšovaly méně než dosud. Aby tyto změny začaly platit, musí se změnit zákony.

Němcová řekla, že v první chvíli její úřad čeká také revize sociálních dávek a posouzení dopadů příspěvků, které se postupně zaváděly. Systém by se měl změnit tak, aby lidé nebrali pomoc od státu automaticky a aby se jim vyplatilo pracovat, míní budoucí ministryně. S ministerstvem financí chce pak ještě jednat o navýšení částky pro sociální služby. Podle ní kraje vyčíslily, že by bylo potřeba pro příští rok asi sedm miliard navíc. Sněmovní sociální výbor dnes dolní komoře doporučil, aby ministerstvu práce přidala na sociální služby pro příští rok do pokladny díky přesunu peněz v navrhovaném rozpočtu tři miliardy.

Němcová se chce dál věnovat i změnám v lékařské posudkové službě či řešení situace dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Po dnešní schůzce v Lánech uvedla, že se s prezidentem na prioritách shodli.

Zeman už dříve avizoval, že vládu jmenuje poté, co se setká se všemi novými kandidáty na vládní posty. S pokračujícími ministry Richardem Brabcem, Robertem Pelikánem, Danem Ťokem, Martinem Stropnickým a Karlou Šlechtovou se nesejde, což zdůvodnil tím, že kvůli dřívějšímu termínu jmenování vlády na to není čas, navíc je všechny zná a je s jejich prací spokojen.

Němcová je středočeskou radní pro zdravotnictví. V této souvislosti nedávno uvedla, že pokud se stane ministryní, funkce v krajské radě se vzdá. O tom, zda složí i zastupitelský mandát, se ještě poradí. Po nástupu na ministerstvo by chtěla prosazovat základní programové priority hnutí ANO, například záležitosti týkající se seniorů, rodinné politiky a zaměstnanosti.

Dostálová je náměstkyní na ministerstvu pro místní rozvoj. O tom, že by se mohla stát ministryní pro místní rozvoj, se spekulovalo už na podzim 2014, když tehdejší šéfka resortu Věra Jourová odešla do Evropské komise. Nakonec hnutí ANO do této funkce nominovalo Šlechtovou, která je nyní adeptkou na ministryni obrany. Stropnický by se z obrany měl přesunout do Černínského paláce.