Brno - Proměnit ve čtvrtek první mečbol a postoupit rychle do finále je přáním brněnského hokejisty Martina Nečase. Devatenáctiletý útočník Komety zazářil v dnešním duelu v závěru úvodní třetiny, když po úniku a objetí plzeňské branky přihrál Hynku Zohornovi na úvodní gól. Nečas si je vědom toho, že navzdory vedení obhájců titulu 3:0 na zápasy to nejtěžší na Brňany stále čeká.

"Pořád nám chybí vyhrát jeden zápas. Pokusíme se co nejrychleji regenerovat, dáme si dobré jídlo. Ráno se připravíme nějakým videem a budeme se snažit sérii co nejrychleji ukončit," řekl Nečas po zápase novinářům.

Při svém prvním gólu měl trochu jiný záměr. Chtěl kotouč zasunout do branky. "Měl jsem u půlící čáry rychlost, byl v přešlapování. Tak jsem do toho kopl. Bek soupeře jel trochu ze strany a měl to těžší. Puk jsem přihrával přes hokejky bránícího plzeňského hráče Zohornovi, jenž už byl sám před brankou," popsal Nečas akci při první brance Komety.

Oproti předcházejícím dvěma zápasům Plzeň svou hru pozměnila. "Snaží se hodně držet modrou čáru a vůbec neustupuje. Což je těžší při přechodu středního pásma. Musíme si tam puk nahodit a snažit se jej dojet," všiml si Nečas, podle nějž soupeř začal mnohem lépe a více bruslil.

"My jsme naštěstí dali na konci třetiny první gól. To soupeře trochu položilo. Celkově Plzeň hrála dobře. Dnes to bylo hodně vyrovnané. Občas měl soupeř i navrch. My jsme ukázali svou sílu a na konci rozhodli," dodal Nečas, který považuje semifinálovou sérii s Plzní za mnohem kvalitnější než čtvrtfinálové duely s Vítkovicemi.

"Snažíme se hrát rychle, soupeř nás agresivně napadá. Tím pádem se hraje nahoru dolů. Když si dáme puk rychle do hokejky a z našeho pásma vyjedeme, tak máme šance. Z toho plynou brejkové situace. Je to hezčí hokej hlavně pro fanoušky, než když se ve třetině stojí. Jako se hrálo s Vítkovicemi," míní Nečas, jenž vidí slabinu pouze v přesilovkách. Ani jeden ze soupeřů se v početní výhodě příliš neprosazuje.

"Asi bychom měli více střílet. Pokusíme se přesilovky zlepšit, aby zítra nějaký gól z nich padl. Všichni se připravují na přesilovky soupeře a dobře brání. Pro nás je štěstí, že dáváme góly při hře pět na pět. A zatím vždycky dáme o jeden více než soupeř," usmál se Nečas, který má na rozdíl od vousatých spoluhráčů hladkou tvář. "Tuto otázku slyším často. Máme doma průvan," usmál se mladíček v týmu Komety, jemuž vousy zatím nerostou.