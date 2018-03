Semifinále play off první hokejové ligy - 5. zápas: ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno, 20. března 2018 v Českých Budějovicích. Uprostřed trenér Budějovic Marian Jelínek a jeho asistent Luboš Rob (vpravo). Vlevo budějovický útočník Luboš Rob mladší.

Semifinále play off první hokejové ligy - 5. zápas: ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno, 20. března 2018 v Českých Budějovicích. Uprostřed trenér Budějovic Marian Jelínek a jeho asistent Luboš Rob (vpravo). Vlevo budějovický útočník Luboš Rob mladší. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Selhání ve zlomových momentech stálo podle trenéra hokejistů Českých Budějovic Mariana Jelínka za tím, že pro Jihočechy skončila sezona. Motor dnes podlehl v semifinále play off první ligy Kladnu 2:5 a celkově prohrál sérii 1:4 na zápasy. České Budějovice nepostoupily do baráže o extraligu a čekání na návrat do nejvyšší soutěže od roku 2013 pokračuje.

"Hodně jsme si to komplikovali sami a porazili jsme se i sami. I když mám úctu k soupeři, který hrál dobře," řekl Jelínek. Připomněl například dnešní chybu brankáře Kváči, po níž se Kladno dostalo snadno do vedení 1:0. Dále ho mrzelo, že v prvním duelu série Jihočeši vyrovnali na 1:1, ale vzápětí zase inkasovali. Ve druhém zápase zase prohráli brankou v prodloužení, poté co se nechali vyloučit za příliš mnoho hráčů na ledě.

"Nezvládali jsme krizové situace. Mohli jsme ty první dva domácí zápasy vyhrát, ale místo toho jsme je oba prohráli," řekl Jelínek. Dodal, že více sérii nechce bezprostředně po jejím konci rozebírat. "Jsem teď plný emocí," uvedl.

Podle kladenského trenéra Pavla Patery na sebe narazili dva vyrovnaní soupeři. I když celkový výsledek tomu opticky tolik neodpovídá. "Ale všechny zápasy byly stejné, pokaždé to byly těsné výhry o jeden dva góly," řekl Patera. "Čekalo se, že ta série bude dlouhá, což se nepotvrdilo, a mám radost, že jsme ji zvládli," řekl kladenský trenér.