Praha - Aleš Loprais se na lednové Rallye Dakar opět představí ve vlastním týmu a s kamionem Tatra. V roce 2015 byl nucen dlouholeté spojení rodiny Lopraisů s kopřivnickou fabrikou přerušit, neboť neměl k dispozici kamion, který by splňoval technické podmínky ke startu. Synovec šestinásobného vítěze slavné rallye tak usedl do Manu, další rok do Iveca a loni spolupracoval s českým týmem Buggyra. V sobotu však odstartuje do jubilejního 40. ročníku soutěže opět "ve svém".

"Ve spoustě věcech je to vícero radostí, protože je to vlastní a do všeho vidíte. Je to také ale více starostí, více časové náročnosti. Věřím však, že to přinese ovoce. Už jsem toho zažil hodně a tady vím přesně, co se s autem událo, co se děje," řekl Loprais ČTK před dnešním odletem do Jižní Ameriky.

Do Peru odcestoval z Vídně s celým týmem již brzy ráno. Z Frenštátu pod Radhoštěm vyrazili na cestu 30 minut po půlnoci. "Problém to ale není. My Silvestrům nikdy moc nedáváme, v soutěžním režimu to není možné. Navíc je to řízená zábava a to mi moc neříká," uvedl sedmatřicetiletý závodník, který ale termínový posun rallye uvítal. "Jsem rád za každou minutu, kdy můžu být s rodinou. Mám malého prcka, kterého si užívám," pousmál se Loprais.

Rodák z Olomouce v loňském roce startoval na Rallye Hedvábné stezky a moc se mu nedařilo. Jeho speciál Tatra Queen 69 Reborn trápily prakticky od startu technické problémy. "Měli jsme zásadní chybu v komponentech v motoru, v chlazení. Problém jsme odhalili až doma, odstranili jsme ho a věříme, že půjdeme dál. Je to součást zrodu nového auta," řekl Loprais, který červencovou soutěž nedokončil.

"Začali jsme s novou evolucí naší Královny a nějaké porodní bolesti jsme čekali. Silk way byla těžkým křestem, problémů bylo více, než jsme čekali, ale známe to z historie. Je to součást hry," uvedl.

Další měsíce po návratu z rallye Loprais testoval na Moravě a v Polsku a doufá, že vůz je připravený dobře. "Věřím, že jsme otázku chlazení vyřešili. I další drobnější věci, ale pro nás důležité. Od frekvence stěračů po nastavení podvozku. Dnes je na Dakaru důležitý i poslední šroubek. Cokoliv může rozhodnout," řekl jedenáctinásobný účastník legendární rallye.

Nadcházející ročník soutěže je jubilejní čtyřicátý a pořadatelé slibují, že trať bude hodně náročná. Těžké budou hned úvodní etapy v Peru, které se pojedou v dunách. "Bude to velmi pestrý ročník oproti předešlým. Hned v Peru to bude hodně zajímavé divácky a i jezdci i navigátoři se zapotí. Sice tam nejsou tak velké duny jako v Chile, ale paradoxně ty střední jsou zrádnější než veliké, na které máte čas se připravit a rozhlédnout se," podotkl šéf týmu InstaForex Loprais.

Očekává tak, že hned na začátku, před přesunem do Bolívie, mohou mezi jezdci vznikat velké odstupy. "Do Bolívie se nikdo moc netěší, protože nás čekají vysoké nadmořské výšky, což není dobré pro tělo ani pro motory. Argentina bude bude mít velmi těžké etapy kolem Belénu a následně přijdou hektické wrc etapy a honění vteřin. Bude to pestrý Dakar, jak dlouho nebyl. Pokud tedy organizátoři dodrží trasu, kterou prezentují," předpokládal.

Loprais se účastní Rallye Dakar od roku 2006. První start si připsal jako navigátor strýce Karla, od dalšího roku závodil jako pilot. Hned při premiéře za volantem skončil třetí. Ambici bojovat s nejlepšími má i letos, i když konkrétní cíle specifikovat tradičně nechce.

"Je tam miliony možných případů, jak to může dopadnout a co to může ovlivnit. Historicky a citově to máme postavené na přední místa, ale moc dobře si uvědomuji, jak silná je konkurence a jaký máme k ostatním i trati respekt," podotkl Loprais, který skončil v minulém ročníku sedmý a byl tak nejlepším Čechem v kategorii kamionů.

"Nemá smysl říkat konkrétní místo, to je zbytečné. Jedeme tam s pokorou, ale chceme to projet rychle. Ve zdraví a být co nejvýše. Vždy se rveme o každou vteřinu a v tom se u nás nic nezmění," dodal Loprais, který má na kontě šest etapových vítězství.