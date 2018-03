Třinec - Třinečtí hokejisté přešli poprvé od finále v roce 2015, ve kterém podlehli Litvínovu s Jakubem Petružálkem v sestavě, přes nástrahy první série vyřazovacích bojů. Před dvěma lety vypadli již v předkole play off se Zlínem, loni nepotvrdili roli favorita ve čtvrtfinále proti Chomutovu. Před středečním startem semifinálové série s Hradcem Králové přiznali úlevu, že letos už mezi čtyřmi nejlepšími týmy nechybí.

"V play off si musí sednout strašně moc věcí. Osobně si myslím, že nejtěžší je zvládnout první kolo, protože je kolikrát cítit nervozita, než série začne. Teď už to bude o síle a o vůli, kdo bude chtít uspět víc," řekl novinářům Petružálek, který přišel do Třince před dvěma lety ze zahraničního angažmá jako velká posila.

V základní části rozhodl poslední dva vzájemné zápasy proti Hradci - jeden v prodloužení, druhý v nájezdech. První dva duely naopak vyhráli Východočeši, navíc v nich inkasovali jediný gól a celkově měli v dlouhodobé fázi nejpevnější obranu. Průměr obdržených branek na zápas stlačili dokonce pod dvě.

"Hradec má výborného gólmana, hrají suprově z obrany. Bude to podobné jako proti Pardubicím. Akorát Mountfield má ještě kvalitnější hráče. Hrají koncentrovaněji. Nám bude hrát do karet, že je Hradec pasovaný na mírného favorita," uvedl dvaatřicetiletý útočník.

Klíč k postupu vidí v dodržování systému, který si Oceláři v posledním utkání ověřili, že funguje. Třinec před třemi dny roznesl Pardubice v rozhodujícím utkání čtvrtfinále 8:1 a soupeře předčil ve všech směrech.

"Musíte jít naplno do každého střídání, žádné nesmíte vypustit. Musí vám hrát dvanáct útočníků, šest beků a gólman. A musíme hrát kompaktně pospolu. Pokaždé když jsme hráli kompaktně, tak jsme zápasy tady (s Pardubicemi) vyhráli. V momentě, kdy tři hráči dělali něco jiného a nebylo to až tak synchronní, tak jsme na to dopláceli a dostávali góly. Když všech dvacet lidí plus gólman bude dělat, co má, tak to je cesta k úspěchu," řekl Petružálek.

Série s Hradcem Králové podle něj bude i o trpělivosti. "O ní to bylo i před třemi roky tady v Třinci ve finále, kdy se hrálo v rozhodujícím utkání o titul až do nějaké 52. minuty vyrovnaně (0:0). S Hradcem to bude něco podobného. Bude to vždycky o gól, o dva, a právě o tom, kdo bude trpělivější. My jsme si ukázali v sedmém utkání s Pardubicemi, že takhle také umíme hrát. A dodalo nám to sebevědomí," řekl Petružálek.

Oba soupeři mají za sebou série na plný počet zápasů. Třinec ukončil souboj s Pardubicemi v neděli, Hradec Králové vyřadil Liberec o den později. Petružálek si ale nemyslí, že rozdíl jednoho dne navíc na odpočinek a přípravu sehraje nějakou roli.

"Osobně vítám, že nemáme týden nebo deset dnů pauzu jako Kometa. Je dobře, že nemáme tak velký prostor k oddechu a že jsme v zápasovém kolotoči. Hradec je na tom podobně, je rozehraný," řekl Petružálek k sérii, v níž jeho tým nemá výhodu domácího prostředí.