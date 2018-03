Praha - V příštích čtyřech týdnech se bude postupně oteplovat, denní teploty se budou dostávat nad deset stupňů Celsia. Mrazy už se nevrátí ani v noci. Srážek meteorologové očekávají nejvíce v příštím týdnu, nejsušší bude podle nich hned ten následující týden. Vyplývá to ze čtyřtýdenního výhledu počasí, který dnes na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Příští týden by měl být teplotně průměrný až lehce nadprůměrný. "Minimální noční teploty vzduchu se budou pohybovat na začátku týdne kolem pěti stupňů Celsia, v ostatních dnech většinou kolem dvou stupňů. Maximální denní teploty budou nejčastěji v intervalu sedm až 12 stupňů Celsia," uvedli meteorologové.

Druhý a třetí týden období bude podle ČHMÚ pravděpodobně průměrný. Poslední týden vychází jako nejteplejší s průměrnou týdenní maximální teplotou kolem 12 stupňů Celsia.

"Nejvíce srážek by mělo spadnout hned v prvním týdnu s průměrným týdenním úhrnem v rámci ČR kolem 12 milimetrů," píše se ve výhledu počasí. Pravděpodobně nejméně srážek podle něj spadne v týdnu od 19. do 25. března, bude to kolem pěti litrů na metr čtvereční.

Průměrný úhrn srážek pro období následujících čtyř týdnů je 42 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejvíc srážek v roce 1992, kdy meteorologové naměřili 82 milimetrů. Nejméně napršelo v roce 1953 s úhrnem 11 milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 12. březnem a 8. dubnem je 5,1 stupně Celsia. Nejchladněji bylo před pěti lety, kdy průměr činil minus 1,3 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 8,7 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1974.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.