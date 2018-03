Praha - Pokud ČSSD bude trvat na tom, že v čele vlády nemá být předseda hnutí ANO Andrej Babiš, nemělo by pro ANO smysl pokračovat v debatě o vytvoření koaličního kabinetu. Před večerním jednáním špiček ANO a ČSSD to novinářům řekl první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Předseda ČSSD Jan Hamáček pro dnešní Právo řekl, že na schůzce chce řešit i Babišovo setrvání ve vládě, které ČSSD kritizuje kvůli jeho trestnímu stíhání v případě farmy Čapí hnízdo.

"Pokud to bude oficiální názor vedení sociální demokracie, to znamená pana Hamáčka a pana (statutárního místopředsedy ČSSD Jiřího) Zimoly, tak si myslím, že nemá smysl dál v té debatě pokračovat," řekl Faltýnek. Zopakoval, že Babiš je jediným kandidátem, kterého ANO na premiéra navrhuje.

Na večerní schůzce se podle něj povede debata o programových rozdílech mezi ANO a ČSSD, které jsou zejména v oblasti daní. ČSSD chce zavést progresivní daň z příjmu a sektorovou daň pro banky, ANO je proti. Rozdíly panují i v otázce proplácení prvních tří dnů nemocenské. "To si chceme dnes na té nejvyšší politické úrovni vyjasnit, jestli jsme schopni ty překážky odstranit, najít nějaký kompromis, nebo ne," řekl Faltýnek.

ANO a ČSSD budou jednat i o počtu ministerstev v případné koaliční vládě. ANO nabízí sociálním demokratům čtyři křesla, ČSSD usiluje o pět.

ANO chce vytvořit s ČSSD menšinovou koaliční vládu, která by měla 93 poslanců a ve Sněmovně by se opírala o podporu 15 komunistických poslanců. Pokud se obě strany dohodnou, bude muset vstup ČSSD do vlády potvrdit ještě vnitrostranické referendum sociálních demokratů.