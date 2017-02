Budapešť - Budapešť stáhne kandidaturu na pořádání olympijských her v roce 2024. Oznámil to mluvčí maďarské vlády po dnešní schůzce premiéra Viktora Orbána se starostou Budapešti a zástupci národního olympijského výboru. Zbylými adepty na pořádání her jsou Paříž a Los Angeles, Mezinárodní olympijský výbor vybere organizátora letos v září.

Maďarské politické hnutí Momentum, jež je proti organizaci mamutí sportovní akce, nasbíralo v petici více než 266.000 podpisů lidí, kteří chtějí o případném pořádání olympijských her rozhodnout v městském referendu.

Počet podpisů výrazně přesáhl minimální číslo 138.000, které je nutné k vypsání lidového hlasování. Starosta Budapešti István Tarlós už dříve naznačil, že by v tom případě uvažoval o stažení kandidatury.