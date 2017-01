Praha - Hokejisté Sparty získali v poslední přestupní den velkou ofenzivní posilu. Z ruského Jekatěrinburgu se vrací šestadvacetiletý forvard Jan Buchtele, jeden z hlavních tahounů minulé sezony, v níž Pražané došli až do finále. K mužstvu by se měl člen reprezentačního kádru připojit podle klubového webu ve čtvrtek.

"Jsme rádi, že došlo k dohodě mezi Spartou a Jekatěrinburgem. Několik týdnů jsme se snažili domluvit, aby u nás Honza mohl od února do konce sezony hrát, a nakonec se to povedlo," uvedl hlavní trenér a zároveň sportovní manažer Sparty Jiří Kalous.

Královéhradecký rodák Buchtele patřil v minulé sezoně k nejproduktivnějším hráčům soutěže a i ve svém třetím ročníku ve Spartě od příchodu z Pardubic se dostal přes hranici 15 vstřelených branek v základní části. K zisku stříbra přispěl v celkem 59 utkáních 47 body za 22 gólů a 25 nahrávek.

Poté podepsal dvouletou smlouvu s Jekatěrinburgem, ale po slibném úvodu už se mu tolik nedařilo. "Ze začátku jsem byl plný očekávání a nadšení, sezona se rozjela dobře. Pak všechno to nadšení trochu opadlo," řekl.

Navíc přišly i zdravotní problémy. "Kvůli zranění jsem musel vynechat několik zápasů. Chvíli trvalo, než jsem mohl hrát a dostal se aspoň trochu do formy," uvedl Buchtele, jenž za 39 zápasů Kontinentální ligy stihl jen pět branek a čtyři asistence.

Avtomobilist navíc ztrácí v boji o play off. "Jsem moc rád za možnost být zpátky ve Spartě a pomoci týmu v závěru základní části a play off. Doufám, že to bude letos ještě dlouhá cesta. Alespoň podobně, jako jsme to zažili loni," přeje si Buchtele. "Těším se na známé prostředí. Jsem rád, že prožiju vrchol sezony ve sparťanském dresu," dodal.

Připustil, že variant měl více. "Myslím si, že návrat do Sparty je pro mě momentálně nejlepší řešení. Z nabídek z Evropy, které se mi naskytly, byla tahle v současné situaci číslem jedna, ostatní jsem tím pádem zavrhnul," podotkl Buchtele.

Pomýšlí také na návrat do reprezentace, v níž ho v této sezoně připravilo o start nejprve zranění, poté ho nechtěl pustit ruský klub. "Napřed si musím zase zvyknout na extraligu, zapadnout do týmu a být mu přínosem. Samozřejmě se těším, že díky výkonům ve Spartě bych se mohl zase ukázat více i reprezentačním trenérům. Ale na tyhle myšlenky mám zatím dostatek času," řekl Buchtele.