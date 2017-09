Pracovníci Záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera v Bublavě na Sokolovsku instalovali před vchodem do stanice zařízení nazvané SOS – animal box. Přenosná schránka funguje podobně jako dětské babyboxy v nemocnicích. Lidé zde mohou nechat v době nepřítomnosti personálu zraněná zvířata. Na snímku z 27. září je správce stanice Vladimír Tomáš Smolík.

Pracovníci Záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera v Bublavě na Sokolovsku instalovali před vchodem do stanice zařízení nazvané SOS – animal box. Přenosná schránka funguje podobně jako dětské babyboxy v nemocnicích. Lidé zde mohou nechat v době nepřítomnosti personálu zraněná zvířata. Na snímku z 27. září je správce stanice Vladimír Tomáš Smolík. ČTK/Kubeš Slavomír

Bublava (Sokolovsko) - Bublavská záchranná stanice Drosera používá SOS box, kam lidé mohou dávat v době nepřítomnosti personálu zraněná zvířata. Zvířecí varianta babyboxu už pomohla téměř třicítce zraněných nebo opuštěných zvířat. ČTK to řekl vedoucí stanice Vladimír Tomáš Smolík.

SOS box je dřevěná bedna, ve které je umístěn přepravní box na zvířata. Vejdou se tam až zvířata velikosti psa nebo lišky. "Využíváme ho, když tu nikdo není. Na svoz zvířat jsem většinou sám a když tu nejsem, mohou lidé nalezené zvíře dát do boxu," řekl ČTK Smolík. Lidé už tam podle něj dali 28 zvířat. "Začalo to kosem, bylo tam i lišče, ježci nebo dokonce i pes, i když nejsme útulek pro psy," uvedl.

Právě nyní je období, kdy lidé nacházejí a snaží se zachránit malé ježky. "Je to takové ježkobraní. Loni jsme jich tu měli 28," vzpomíná Smolík.

Drosera na Bublavě se ale snaží především zachránit zraněná zvířata. Slouží tak jako zvířecí nemocnice. A okolo 70 procent zvířat, která se do stanice dostanou, se vrací do přírody. Zůstávají jen ta, která by v přírodě už nepřežila.

Stanice, která se před třemi lety přestěhovala na nové místo na kraji obce, plánuje úpravy, které by poskytly lidem možnost se na zvířata i podívat. Zatím to možné není. Venkovní voliéry a možnost, aby lidé přispěli na provoz, by mohly pomoci i stanici, která žije hlavně z darů sponzorů a práci dobrovolníků.