Praha - Bronzová olympijská medailistka Karolína Erbanová se po návratu z olympijských her těšila na oslavy na náměstí ve Vrchlabí i na chvíle s rodinou. Pětadvacetiletá rychlobruslařka, která byla v Koreji třetí v závodě na 500 metrů, totiž kvůli tréninku nebyla v Česku ani na Vánoce. Jediný kontakt s domovem jí zprostředkoval bratr, který za ní do Nizozemska na svátky přijel.

Vrchlabí, kam chodila na základní školu společně se snowboardcrossařkou Evou Samkovou, dostalo u Erbanové přednost před Staroměstským náměstím, kam z letiště odjela dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. "Přece jenom přišli s plánem nejdřív a zamířila tam i Eva (Samková) s Michalem (biatlonistou Krčmářem). Je tam hodně lidí, které znám. I vlastně z hokeje. Je tam hodně lidí, se kterými jsem vyrůstala, spolužáci, učitelé, profesoři. Takže já se na to těším. Uvidíme, jak to proběhne," řekla Erbanová novinářům po příletu.

Těšila se na pár dní v Česku před návratem do Nizozemska, kde se bude připravovat na březnové finále Světového poháru v Minsku. S rodinou se totiž dlouho neviděla. "Já si ani nepamatuju, kdy jsem tady byla naposled. Poprvé v životě jsem netrávila Vánoce s rodinou, což je pro mě takový extrém. Brácha za mnou tedy přijel do Nizozemí, obětoval se. Takže jsem si přivezla trochu rodiny do Holandska. Jsem ráda, že se ta oběť vyplatila," vyprávěla závodnice, která do Nizozemska odešla před čtyřmi lety.

Výjimečnou částí vzpomínky na bronzový olympijský závod pro ni bude povzbuzování od někdejší spolužačky a kamarádky z dětství Samkové. "To bylo nejlepší. Já jsem vůbec nevěděla, že tam Eva je. Pak jsem ji slyšela i viděla. Pro mě bude mít vždycky ta vzpomínka ten speciální nádech tím, že tam Eva byla," řekla.

Po závodě, který odjela 18. února, si stihla jen převzít bronzovou medaili a navštívit dva zápasy českých hokejistů. "To je tak skoro všechno. Jinak jsem dospávala a snažila jsem se dostat zpátky do toho rytmu, protože jsme pokračovali znovu v tréninku," uvedla.

Její zatím nejcennější medaile bude mít zřejmě místo u dalších cenných kovů, které v seniorské kategorii získala. "Myslím, že ji budu mít u všech svých dospěláckých doma ve Strážném," dodala rychlobruslařka. Z loňska má zlato ze sprinterského evropského šampionátu v Heerenvenu, v její sbírce jsou také letošní bronz z ME a dvě bronzové medaile z MS.