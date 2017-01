Brno - Hokejisté Brna porazili ve 37. kole extraligy Liberec 3:0. První dva góly dala Kometa při početní výhodě. Skóre otevřel už v páté minutě Tomáš Vincour, druhý přidal po jeho nahrávce v poslední třetině Hynek Zohorna a výhru pečetil Michal Gulaši. Brankář Karel Vejmelka potřetí v sezoně vychytal čisté konto. Kometa napravila předcházející dvě prohry a udržela si třetí místo v tabulce. Liberec při klopýtnutí Třince propásl možnost posunout se na vedoucí příčku.

Trenéři Komety po dvou předcházejících nezdarech přeskupili útočné řady. Po téměř měsíční přestávce se vrátil po světovém šampionátu dvacítek mladý útočník Nečas. Brňanům vyšel vstup do zápasu, hned při první početní výhodě otevřel skóre po Čermákově přihrávce z rohu kluziště Vincour. Po inkasovaném gólů přidali Bílí Tygři na důrazu v osobních soubojích, zvýšili i tlak v útočné třetině, střelecky se však neprosadili.

Brňané měla s touto taktikou problémy, obtížně zakládali protiútoky. V úvodní třetině si ale vypracovali vyloženou šanci, když po chybě protivníka jeli sami na brankáře Lašáka zkušení Kvapil s Martinem Eratem. Situaci vyřešil brankář Lašák, který vystihl záměr Erata a jeho přihrávku na Kvapila stačil pohotovým zákrokem vypíchnout holí.

Ve druhé třetině se hra vyostřila, přibylo osobních soubojů, šarvátek i oboustranné nervozity. Snaha Liberce o rychlé protiútoky většinou končila na špatné produktivitě. Podobně na tom byla i Kometa, která měla jedinou slibnější šanci ve 31. minutě, kdy po Eratově přihrávce Nečas z bezprostřední blízkosti přestřelil branku.

V úvodu třetího dějství trefil domácí útočník Čermák tyčku. Vzápětí Kometa po souboji s obráncem Ševcem ztratila Erata, který si poranil zápěstí. V závěrečných deseti minutách se Tygři museli obejít kvůli desetiminutovému trestu bez útočníka Jelínka. Liberec ve snaze o vyrovnání otevřel hru, nedokázal si ale poradit s brankářem Vejmelkou. Definitivní rozhodnutí padlo v rozmezí 53 vteřin. V 55. minutě překonal Lašáka Hynek Zohorna a vzápětí uzavřel střelecký účet Gulaši.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Brno): "Byl jsem mile překvapen, jak do utkání náš tým vstoupil. Hráči dokázali, že se umí koncentrovat od první minuty. To nasměrovalo celé utkání. Vyrovnaný souboj rozhodly přesilové hry, které se nám dlouhodobě nedařily. Troufnu si říci, že jsme měli více brankových příležitostí a odskočit jsme mohli dříve. Musím vyzvednout obětavost, bojovnost a hru našeho týmu na hraně možností. Za to jsme si zasloužili vítězství, které jsme vyšperkovali v závěru dalšími dvěma brankami."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme vyrovnaný zápas. Vyjma závěru, kdy jsme riskovali a byli nedisciplinovaní. Ale nedisciplinovanost nás provázela po celý zápas. Dostali jsme dva góly v oslabení. Přesto jsme sahali dlouho po bodu. Ale když nedáme branku, tak na něj nemůžeme pomýšlet."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Vincour (L. Čermák, Kováčik), 55. H. Zohorna (Vincour, Haščák), 56. Gulaši (M. Kvapil, Dostálek). Rozhodčí: Polák, Souček - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:10, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 7504.

Brno: Vejmelka - Kováčik, Bartejs, O. Němec, Štencel, Trška, F. Král, Gulaši, Malec - Vincour, L. Čermák, Haščák - M. Erat, Nečas, M. Kvapil - H. Zohorna, V. Němec, R. Zohorna - Dostálek, F. Dvořák, Dymáček. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Liberec: Lašák - Jánošík, Ševc, Mojžíš, Derner, Pyrochta, Vitásek - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Mikyska - M. Procházka, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.