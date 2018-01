Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve 36. kole extraligy Liberec 3:2. Obhájci titulu vyhráli počtvrté za sebou a ztratili v této sérii jen bod, o dnešní výhru museli v repríze loňského finále ale tvrdě bojovat. Bílí Tygři z posledních dvanácti zápasů pošesté nebodovali.

Útočně naladěnou Kometu zastavila v úvodní třetině na chvíli inkasovaná branka v oslabení. Liberecký Krenželok v sedmé minutě obešel okolo obránce Ondřeje Němce, od jehož hokejky se odrazil puk do vlastní sítě. V dalším průběhu Brňané svého soupeře přehrávali větším důrazem i přesnější kombinační souhrou.

Tygři odolávali tlaku soupeře necelou čtvrthodinu. Brňané otočili výsledek v rozmezí pouhých 63 sekund. Nejdříve ve 14. minutě prostřelil brankáře Willa ve 14. minutě nejproduktivnější hráč Komety Martin Erat a druhý gól přidal vzápětí Dočekal.

Na nepříznivý stav zareagovali hosté zvýšením důrazu v osobních soubojích. Herně Severočeši částečně srovnali krok, Kometa ale i nadále protivníka převyšovala větší přímočarostí útočných akcí a častější střelbou. Ve 28. minutě navýšil náskok Komety svým premiérovým gólem v této sezoně obránce Štencel. Další velkou příležitost nevyužil při oslabení Zaťovič, který po chybě soupeře v rozehrávce neproměnil sólový únik.

Kometa se v poslední třetině zaměřila na udržení náskoku a na rozdíl od úvodu postrádala dravost. Naopak Tygři zvýšili obrátky a ve 47. minutě Kvapil překonal brankáře Čiliaka a vykřesal naději na zvrat.

Brňané po inkasovaném gólu hráli hodně křečovitě, hubený náskok se jim však navzdory náporu soupeře povedlo ubránit. Liberec ještě zkusil v poslední minutě power play, srovnat skóre se mu už nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina byla z naší strany excelentní, snad nejlepší v této sezoně. Ale trápí nás produktivita. Takže jednobrankový náskok byl málo. Ve druhé třetině jsme hráli s výjimkou úvodních pěti minut kvalitní hokej. Měli jsme spoustu šancí, ke kterým nám dopomohly přesilovky. Dali jsme ale jen jeden gól. Náskok 3:1 je vždy ošidný. Soupeř hrál vabank. Napadal nás ve třech hráčích, obránci zavírali prostor u mantinelů, prohrávali jsme osobní souboje. Padl jeden gól po nedorozumění v naší obraně. Závěr byl o tom, zda ujedeme do brejku. Měli jsme pár náznaků, které jsme neproměnili. Musím pochválit brankáře Čiliaka, který ve třetí třetině vzdoroval a zasloužené vítězství udržel."

Karel Mlejnek (Liberec): "Přijeli jsme do Brna s respektem k soupeři, který se vrátil ke hře, jež jej zdobila v play off. Výsledky Brna v posledních zápasech tomu napovídaly. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, podařilo se nám využít přesilovku. Brno potom převzalo režii a dominovalo. Nás v těchto chvílích podržel výborný brankář Will. Ve druhé třetině se ve hře pět na pět utkání srovnalo. Kometa měla více střel, které nasbírala v přesilových hrách. Troufám si říci, že jsme ve třetí části převáděli takovou hru jako Kometa v první třetině. Bohužel jsme na kýžený bod nedosáhli."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. M. Erat (J. Hruška. Krejčík), 15. Dočekal (L. Čermák), 28. Štencel (Dočekal, Mallet) - 7. L. Krenželok (Bakoš), 47. Kvapil (Lakatoš). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 7075.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Haščák, V. Němec, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Mallet, H. Zohorna, Havránek - Gajarský, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný a Haken.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner, od 21. min. navíc Meier - Lakatoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Mikyska, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, J. Vlach - Jeník, Redenbach, Vantuch. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.