Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 8. dubna v Brně. Kometa Brno slaví postup do finále. ČTK/Zehl Igor

Brno - Hokejisté Brna si potřetí od roku 2012 zahrají ve finále extraligy o titul. V šestém semifinále zdolala Kometa doma Hradec Králové 2:1 v prodloužení a ovládla sérii 4:2 na zápasy. Brňané si díky tomu zajistili po úspěšných týmech ze základní části Liberci a Třinci jako třetí český zástupce účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Vítěznou branku vstřelil v čase 77:19 Hynek Zohorna.

"Byl to zřejmě nejdůležitější gól v mé kariéře. Také proto, že jsme se dostali do finále. Vážím si toho. Chtěli jsme finále urvat dnes, k sedmému zápasu do Hradce jsme nechtěli cestovat. Úspěch se všemi důsledky mi ale dojde nejdříve za dvě hodiny. Teď jsme všichni utahaní," řekl novinářům po zápase Zohorna, který před třemi lety rozhodl v prodloužení ve čtvrtfinálovém duelu s Plzní o postupu Komety do semifinále.

Mountfield i přes vyřazení dosáhne na historicky nejlepší umístění v nejvyšší soutěži. Pokud v druhé sérii uspěje Liberec, získá Hradec Králové bronz a rovněž se kvalifikuje do Ligy mistrů. V případě postupu Chomutova skončí čtvrtý.

Jako první zahrozil ve třetí minutě domácí Zaťovič, ale Rybár jeho střelu kryl. Hradecký brankář si poradil i s Čermákovou tečí a v šesté minutě se radoval z vedení naopak Mountfield. Nečasovu rozehrávku zblokoval Pavlík a osamocený Džeřinš prostřelil Čiliaka mezi betony.

Za minutu mohl vyrovnat Kvapil, který ale sám před Rybárem neuspěl. Hradec mohl zvýšit po střele Jarůška a dorážce Picarda, který minul. Čiliak si pak poradil s Šimánkovou tečí Dragounovy přihrávky.

Na druhé straně po Eratově střele dorážel Kvapil. Aktivní hra z obou stran přinesla i Šimánkovu střelu po přečíslení a možnost domácího Ondřeje Němce.

V úvodu druhého dějství se Kometa ubránila při Malcově trestu a v 26. minutě byl blízko vyrovnání Mallet, který se otočil před brankovištěm a trefil levou tyč. Nebezpečnou střelou odpověděl Bednář a Rybára zase prověřil Nečas. V polovině utkání zakončil nápor hostů po Dragounově ideální přihrávce zblízka Šimánek, ale Čiliak zasáhl betonem.

V 33. minutě pohasla v DRFG Areně světla, ale po krátkém přerušení se pokračovalo ve hře. V závěru druhé části po brejku mohli opět udeřit hosté, ale Jarůškovi po přečíslení dvou na jednoho s Picardem zakončení skákavého puku před Čiliakem nevyšlo.

"Byly tam zlomové momenty ve druhé třetině, kdy jsme měli tři gólové šance a nevyužili jsme ani jednu. Kdybychom odskočili na dvougólové vedení, tak by se nám dýchalo líp, i když těžko říct, jak by se utkání vyvíjelo dál," řekl trenér Hradce Králové Václav Sýkora.

Vyrovnání se tak dočkala Kometa, která ve 44. minutě využila svou první přesilovou hru. Po Hruškově přihrávce od pravého mantinelu se prosadil u levé tyč Vojtěch Němec. Skóroval při signalizovaném vyloučení a v další přesilovce měl možnost Mallet.

Východočeši se ubránili i při dalším náporu domácích a v 52. minutě neproměnili 18 vteřin trvající výhodu čtyř proti třem a pak ani pokračující klasickou početní výhodu. Další přesilovku hostů po Malcově vyloučení po 25 vteřinách přerušil Knotkův trest.

V čase 58:39 zasáhl Hruška vysokou holí Bednáře a šel pykat na dvě plus dvě minuty. "Řekl jsem mu svoje. Nebyl to jeho první faul v útočném pásmu. Byl úplně zbytečný. Toho se musí vyvarovat. Bednář je výborný na přesilovkách, dali jsme jim obrovskou výhodu. Zaplaťpánbůh se to ustálo," řekl trenér a majitel Komety Libor Zábranský starší.

Hosté prodloužení po velkém tlaku neodvrátili, protože si Čiliak poradil s ránami Šimánka i Gregorce. Pauza před prodloužením se protáhla z 18 na 33 minut, aby čárového sudího Brejchu, otřeseného z konce třetí třetiny, nahradil povolaný náhradník Mikšík. Hned po 50 vteřinách hry se utkání znovu přerušilo. Led opustil po souboji s Köhlerem otřesený Ondřej Němec, za zákrok ale sudí nevylučovali. Následoval úklid odpadky zaházeného ledu.

Přesilovku hostů v prodloužení přerušil Štajnochův faul a Kometa pak 75 vteřin v početní výhodě také nevyužila. V 65. minutě Rybár kryl Hruškův únik a Eratovi nedovolil při další šanci ideálně zakončit Gregorc.

V 69. minutě pomohla hostům po Čermákově střele horní tyč. Další možnost měl Erat a Kometa následně nevyužila ani přesilovku při Čápově trestu. V 78. minutě ale už rozhodl Hynek Zohorna, který se trefil z mezikruží.

"Na jeden gól se nevyhrává. Šancí a přesilovek tam bylo strašně moc. My jsme s tím měli po celou sérii problém. Dneska se to potvrdilo, škoda té jedné střely," uvedl kapitán Mountfieldu Jaroslav Bednář.

Hlasy po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Nejen my, ale celé Brno je šťastné, že jsme to zvládli a přešli jsme přes takto těžkého soupeře, který se celou sérii prezentoval opravdu kvalitním hokejem. Stálo nás to spoustu sil. Když si promítnu všech šest zápasů, tak si myslím, že jsme přeci jen nepatrně byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. V dnešním zápase první dvě třetiny nebyly z naší strany úplně top. Když jsme se snažili hrát v útočném pásmu soupeře, tak jsme se tam moc neudrželi na kotouči. Soupeř nám z toho odjížděl do brejků. Samozřejmě ho zvedl první gól, který dal po chybě v našem obranném pásmu. Ale ve třetí třetině jsme šli za tím, abychom zápas aspoň srovnali, což se nám povedlo. Škoda pak té spousty vyloučení, která nás vyhodila z tempa. V závěru třetí třetiny jsme předvedli neskutečnou bojovnost a obrovský dík patří Markovi Čiliakovi, jeho zákrok tři vteřiny před koncem nás udržel ve hře. Tam se zápas zlomil pro nás v tom, že teď už jsme byli na řadě my. I když jsme první dva sólové nájezdy v prodloužení nedali, tak nakonec Hynek Zohorna finále trefil."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Chci pogratulovat Kometě k postupu do finále. Očekávali jsme nápor, který přišel hned na začátku utkání. Podařilo se nám ho úspěšně přestát a dokonce jsme se dokázali dostat do vedení. Byly tam zlomové momenty ve druhé třetině, kdy jsme měli tři gólové šance a nevyužili jsme ani jednu. Kdybychom odskočili na dvougólové vedení, tak by se nám dýchalo líp, i když těžko říct, jak by se utkání vyvíjelo dál. Druhým momentem byly naše přesilovky, kdy jsme v závěru druhé třetiny měli ve hře čtyři na tři a pět na čtyři rozhodnout. Šance byly na obou stranách. Bylo to vyrovnané utkání a v prodloužení byla Kometa šťastnější. Chtěl bych poděkovat celému týmu, jak zvlášť dnešní utkání odehrál. Kluci šli úplně na hranu a byli jsme důstojným soupeřem. Bojovali jsme do poslední chvíle."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 44. V. Němec (J. Hruška, Haščák), 78. H. Zohorna - 6. Džerinš. Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Brejcha (61. Mikšík), Suchánek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Komečný stav série: 4:2.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Trška - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Čáp, Štajnoch, Newton, Dietz - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - R. Pavlík, Džerinš, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.