Brno, Ostrava - Meteorologové v noci odvolali smogovou situaci v části Moravskoslezského kraje. V platnosti nadále zůstává na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku s výjimkou Třinecka. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Třinecku byla smogová situace odvolána už v pondělí ráno. Brněnští radní rozhodli, že ve dnech smogové situace městská hromadná doprava pro všechny zdarma.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší během noci v regionu vzrostly. Nejvyšší hodnoty ráno byly v oblasti Karvinska, kde dosáhly i více než dvojnásobku imisního limitu, který je 50 mikrogramů na metry krychlový.

"Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pravděpodobně pohybovat většinou nad hodnotou imisního limitu," uvedli meteorologové.

Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Letos se se zhoršenou kvalitou ovzduší potýká prakticky od začátku roku. Ke znečištěnému ovzduší přispívá nejen průmysl, ale i doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska. V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v okamžiku, kdy hodnota 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 překročí 100 mikrogramů na krychlový metr a zároveň je předpověď meteorologických podmínek nepříznivá pro dalších 24 hodin.

Brno zavede ve dnech smogové situace MHD zdarma

V Brně bude ve dnech smogové situace městská hromadná doprava pro všechny zdarma. Novinářům to po jednání rady města řekl primátor Brna Petr Vokřál (ANO). Podle něj je to jedno z protismogových opatření, která město chystá. Má to motivovat lidi, aby nechali auto doma, a zamezit tak zhoršování stavu ovzduší. Opatření by mohlo platit ještě tento měsíc. Naposledy byla v Brně a Jihomoravském kraji smogová situace v lednu, trvala tři dny.

Radní dnes uložili vedoucímu dopravy brněnského magistrátu, aby spolupracoval s dopravním podnikem a vedoucím odboru životního prostředí na přípravě zavedení bezplatné přepravy MHD v době smogové situace. Podle Vokřála půjde materiál za dva týdny do rady a poté by mohlo opatření začít platit. "Musíme se domluvit s Dopravním podnikem města Brna, jakým způsobem mu kompenzovat náklady spojené s výpadkem příjmů v těchto dnech. Odhaduje se, že by to na den mohlo být 700.000 až jeden milion korun," uvedl Vokřál.

Podle něj však smogová situace nenastává často a v posledních čtyřech letech platila na jižní Moravě po osm dnů.

Vokřál zatím neuměl říct, zda se v takových dnech posílí spoje MHD. "Vše musíme zvážit. Bude záležet i na lidech, jak zareagují. Zpočátku může být jejich zájem o využití MHD slabší, ale potom si zvyknou a zatížení může růst," dodal primátor.

Podle jeho náměstka Martina Andera (SZ) je bezplatná MHD jedním z více opatření při smogové situaci. "Posílíme také informovanost občanů města o situaci v ovzduší, aby raději nechávali při smogové situaci auto doma a nezvyšovali jím zátěž. Odbor životního prostředí dostane za úkol informovat školy a zdravotnická zařízení," řekl Ander.

Podle Vokřála bude město jednat i se společností Kordis, která má na starosti integrovaný dopravní systém v celém kraji. "Chceme docílit toho, aby ani lidé z okolí Brna nejezdili ve smogové situaci autem do Brna, ale aby využili hromadné dopravy," dodal Vokřál.