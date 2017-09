Praha - Dvěma souboji velkých favoritů odstartuje v pátek hokejová extraliga. Obhájce titulu Brno přivítá v 1. kole Třinec s novým koučem Václavem Varaďou, poražený finalista Liberec změří síly s Hradcem Králové. Zbývající z pětice hlavních aspirantů na titul Sparta nastoupí v Pardubicích. Prvním soupeřem Jihlavy po jejím návratu mezi elitu bude Mladá Boleslav.

Kometa po zisku titulu sáhla jen k minimálním změnám v kádru. "Chceme pokračovat v naší hře, která nás přivedla k úspěchu. Posílený Třinec bude na úvod určitě kvalitním protivníkem, který má hodně individualit. Je silný v útoku," řekl trenér Komety Kamil Pokorný, který se musí obejít bez dlouhodobě zraněného Leoše Čermáka. Třinci se v Brně v uplynulé sezoně dařilo, odvezl si čtyři body.

Varaďa absolvuje extraligovou premiéru v roli hlavního kouče. "Sestavu máme vykrystalizovanou. Kluci jsou dobře naladěni ze zápasů Champions League, nečeká nás lehké prostředí ani lehký soupeř. Věřím ale tomu, že z Brna neodjedeme s prázdnýma rukama," řekl Varaďa.

Liberec vykročí za třetím vítězstvím v základní části za sebou. Takový hattrick se podařil naposledy Vsetínu v letech 1996 až 1999. Loňští šampioni však musí vstřebat zásadní změny. "Někteří hráči si budou muset zvyknout na nové role. Jsou tu hráči, kteří neměli svou minutáž v extralize v minulosti, ale já budu trpělivý," uvedl kouč Filip Pešán.

Obhájce bronzu Hradec Králové neskrývá touhu po titulu a hned úvod soutěže ho dobře prověří. Na start pod Ještědem naváže výběr trenéra Václava Sýkory v neděli v Brně. "Liberec bude patřit mezi největší favority. Jsme rádi, že jsme s nimi alespoň hráli jeden přípravný zápas a trošku víme, co očekávat. Při cestě za svým cílem musíme mít pokoru a brát za nejtěžšího soupeře vždy toho, s nímž budeme zrovna hrát," řekl Sýkora.

Pardubice po nevydařené sezoně značně obměnily kádr a trenér Miloš Holaň má k dispozici dvanáct nových hráčů, mezi kterými je i sedm cizinců. Prvním soupeřem Východočechů bude Sparta.

"Měsíc a půl jsme pracovali na své hře, se kterou jdeme do zápasu," řekl Holaň, který již s předstihem určil, že jako brankářská jednička půjde do sezony Ondřej Kacetl.

Také Sparta přes léto nelenila. Výprask 0:4 ve čtvrtfinále s Kometou přinesl hned osm změn. "Chvilinku se možná budeme ještě hledat. Cítím, že určitá rezerva tam ještě je, ale každopádně chceme odstartovat co nejlépe," řekl kouč Jiří Kalous.

Extraligový nováček Jihlava se netají cílem v domácí premiéře proti Mladé Boleslavi uspět. "Věříme, že jsme dobře připraveni. A budeme ostatním týmům konkurenceschopní. Boleslav bereme jako každého jiného soupeře. Je nám jedno s kým a kdy budeme hrát. Chceme být úspěšní a porvat se o body s každým," uvedl trenér Petr Vlk, který postrádá dlouhodobě zraněné Puliše a Zemana.

I Mladé Boleslav v létě výrazně pozměnila složení mužstva. Novým hlavním trenérem se stal Patrik Augusta, kterého čeká pikantní extraligová premiéra na ledě Jihlavy, kde se Augusta narodil, dlouho působil a ještě na jaře vedl juniorku. "V tuhle chvíli jsem ale Boleslavák a udělám maximum pro to, aby náš tým byl úspěšný," podotkl Augusta.

Vítkovice touží po vítězném vstupu do sezony. "Myslím, že jsme připraveni dobře, z mužstva taky cítím veliké odhodlání. Zlín máme zmapovaný, víme, o čem to bude. Rádi bychom do sezony vykročili úspěšně," řekl kouč Jakub Petr, kterému schází zraněný Baranka.

Zlín vsadil oproti minulým sezonám na mladší hráče, od kterých si slibuje rychlejší hokej. "Vítkovice jsou těžký soupeř, vhodně doplnily kádr. Mají určitě vyšší ambice než v uplynulé sezoně. Nemyslím si, že by nás herně mělo od soupeře něco překvapit. Chtěli bychom ale do extraligy vstoupit bodovým ziskem," uvedl trenér Robert Svoboda, který postrádá zraněné Klhůfka s Honejskem, kterého nahradí mezi lotyšskými bratry Bukartsovými ve středu prvního útoku Šťastný.

Semifinalista minulé sezony Chomutov jde do sezony znovu pln odhodlání. "Máme ke všem soupeřům respekt a víme, že nikdo nebude chtít hrát o udržení nebo v baráži. Musíme zápasy ubojovat týmovým nadšením, lézt po čtyřech a bojovat," řekl kouč Vladimír Růžička.

Olomouc v minulém ročníku v Chomutově v obou případech dokázala zabodovat. Takový start by se Hanákům líbil i nyní. "Jsme natěšeni na zápas, cítím v mužstvu správné napětí. Každý do prvního zápasu jde s tím, že chce vyhrát a chytit úvod soutěže, je to důležité pro vývoj sezony," řekl kouč Zdeněk Venera.

Plzeň nechce opakovat špatný rozjezd z minulého ročníku, který pro Indiány skončil ve čtvrtfinále. "Jdeme do sezony pokorní. Víme, jak to bylo těžké loni. Víme ale, co umíme. Důležité je, abychom chytili začátek. Ambice máme vždy stejné - dostat se do play off. Myslím si, že tým má kvalitu na to, abychom cíl splnili," řekl hlavní kouč Martin Straka.

Pro Litvínov skončil minulý ročník ve stejné fázi. "Udělali jsme netradiční přípravu. Až soutěž ukáže, jestli jsme zvolili dobře. Strašně důležitý bude start do sezony, všichni se budeme snažit odvést maximum a uvidíme, na co to bude stačit," prohlásil trenér Radim Rulík.

Statistické údaje před pátečním 1. kolem hokejové Tipsport extraligy: -------- HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec. Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Brno: 10 zápasů - 5 výher v normální hrací době - 4 výhry v prodl. nebo po sam. nájezdech - 0 remíz - 1 prohra v prodl. nebo po sam. nájezdech - 0 proher v normální hrací době. Třinec: 10 - 6 - 0 - 1 - 0 - 3. Zajímavosti: - Na lavičce Třince si odbude extraligovou premiéru nový hlavní kouč Václav Varaďa, který po minulé sezoně nahradil Vladimíra Kýhose. - V minulé sezoně Třinec s mistrovskou Kometou bodoval ve všech čtyřech vzájemných zápasech - dvakrát vyhrál v běžné hrací době, jednou uspěl v prodloužení a jednou podlehl až po samostatných nájezdech. - Půjde o souboj účastníků Ligy mistrů, takže za sebou mají už čtyři soutěžní zápasy. Kometa uspěla v obou duelech s norským Stavangerem (venku 2:1 a doma 4:3 v prodloužení) i s finskou Kuopiem (venku 4:2 a doma 3:2 v prodloužení). Třinec si připsal tři výhry a jednu porážku - v obou duelech porazil dánský Esbjerg (doma 9:1 a venku 2:1) a s Mannheimem na vlastním lede uspěl (3:0), v Německu nikoliv (2:6). - Útočník Komety Martin Erat může dosáhnout na stý bod v extralize, chybí mu k tomu jeden gól či nahrávka. HC Dukla Jihlava - BK Mladá Boleslav. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě: Jihlava: 6 - 1 - 0 - 0 - 1 - 4. Mladá Boleslav: 8 - 4 - 1 - 0 - 1 - 2. Zajímavosti: - Na lavičce Mladé Boleslavi si odbude extraligovou premiéru hlavní kouč Patrik Augusta, který nahradil Františka Výborného. Syn bývalého reprezentačního trenéra Josefa Augusty a jihlavský odchovanec dosud trénoval právě v Dukle, kde poslední dvě sezony vedl juniorský tým. Jeho asistentem v Bruslařském klubu je Viktor Ujčík, který byl po jeho boku i dosud a zároveň byl i asistentem Petra Vlka u prvního týmu. - Dvanáctinásobný mistr se může těšit na první zápas v nejvyšší soutěži od 1. března 2005, kdy zakončil základní část v 52. kole výhrou nad Vsetínem 3:1. Následně Jihlava prohrála s Českými Budějovicemi 1:4 na zápasy v baráži, v které si vybojovala návrat až letos po 12 letech. - Kapitán Tomáš Čachotský je jediným hráčem v kádru Dukly, který hrál v sezoně 2004/05 extraligu. Ta byla pro klub jedinou v nejvyšší soutěži od roku 1999. Duklu tehdy vedl také současný trenér Petr Vlk společně s Petrem Fialou, ale v polovině prosince byli odvoláni a nahradil je Richard Farda. - Pro kluby, které proti sobě v minulosti bojovaly v druhé nejvyšší soutěži (naposledy v sezoně 2013/14), to bude první vzájemný duel v extralize. - Mladoboleslavský útočník Jakub Valský, letní posila z Liberce, dnes slaví 29. narozeniny. HC Vítkovice Ridera - Aukro Berani Zlín. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě: Vítkovice: 10 - 7 - 1 - 0 - 0 - 2. Zlín: 10 - 5 - 1 - 0 - 2 - 2. Zajímavosti: - Zlín ve vzájemných zápasech s Vítkovicemi bodoval sedmkrát za sebou. Naposledy vyšel naprázdno 9. října 2015 po domácí prohře 3:5. Od té doby Berani čtyřikrát vyhráli v základní hrací době, jednou vyhráli po samostatných nájezdech a dvakrát prohráli v nastavení. - Vítkovický útočník Lukáš Kucsera v sobotu oslaví 26. narozeniny. - Útočníkovi ostravského celku Davidu Květoňovi chybí dva body k dosažení hranice 300 bodů v extralize. Piráti Chomutov - HC Olomouc. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě: Chomutov: 9 - 2 - 3 - 0 - 0 - 4. Olomouc: 9 - 4 - 1 - 0 - 0 - 4. Zajímavosti: - Chomutov doma vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Slovenský útočník František Skladaný z Olomouce může dosáhnout na 200. bod v české extralize. Chybí mu k tomu jeden gól či asistence. - Slovenský bek Juraj Valach z Chomutova může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 300. zápas v české extralize. - Olomoucký obránce Jan Jaroměřský v neděli oslaví 29. narozeniny. HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě: Plzeň: 10 - 5 - 1 - 0 - 1 - 3. Litvínov: 13 - 5 - 2 - 0 - 1 - 5. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů v extralize. - Litvínovský kapitán Michal Trávníček může dosáhnout na 300. bod v extralize. Chybí mu k tomu jeden gól či asistence. - Plzeňský obránce David Sklenička v pátek oslaví 21. narozeniny. Litvínovskému obránce Stanislavu Dietzovi, letní posile z Hradce Králové, bude v neděli 27 let. HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha. Začátek zápasu: 18:00. Bilance výsledků v přípravě: Pardubice: 12 - 6 - 1 - 0 - 1 - 4. Sparta: 11 - 2 - 3 - 0 - 3 - 3. Zajímavosti: - Sparta ve vzájemných zápasech v extralize s Pardubicemi devětkrát za sebou naplno bodovala. Dynamo naposledy uspělo 9. ledna 2015, kdy doma vyhrálo nad Pražany 6:3. - Pardubice poměřily se Spartou síly v přípravě a prohrály na začátku srpna na Mountfield Cupu v Hradci Králové 1:2. - Kanonýr Dynama Petr Sýkora může dosáhnout na hranici 600 bodů v extralize, ke které mu schází jediný gól či asistence. - Pardubický útočník David Tomášek může sehrát 100. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové. Začátek zápasu: 18:00. Bilance výsledků v přípravě: Liberec: 7 - 4 - 0 - 0 - 2 - 1. Hradec Králové: 9 - 2 - 3 - 0 - 1 - 3. Zajímavosti: - Liberec může zaútočit na třetí triumf v základní části za sebou, takový hattrick se povedl naposledy Vsetínu v letech 1996 až 1999. - Bílí Tygři ve vzájemných zápasech v extralize doma sedmkrát za sebou naplno bodovali. Mountfield uspěl v Liberci při svém působení v extralize jen jednou, když 13. října 2013 vyhrál 7:6 v prodloužení. - Liberec se utkal s Hradcem Králové v přípravě a vyhrál v polovině srpna doma 4:1. - Liberecký obránce Adam Jánošík dnes slaví 25. narozeniny. - Slovenský zadák Dominik Graňák z Hradce Králové může sehrát 300. zápas v české extralize. Letní posila Mountfieldu a bývalý hráč Slavie se do Česka vrátil po 10 letech. Další program: Neděle 10. září - 2. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 15:05 HC Sparta Praha - HC Dukla Jihlava (ČT sport), 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, Aukro Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice, HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera, 17:30 BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov, HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec.