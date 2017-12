Pardubice - Hokejisté Komety Brno zvítězili ve 34. kole extraligy na ledě Pardubic 2:0. Utkání tradičních rivalů sledovalo 10.194 diváků ve vyprodané aréně, ti domácí se však gólu Dynama nedočkali a brněnský brankář Marek Langhamer tak zaznamenal své první čisté konto v extralize. O góly vítězů se postarali bratři Zohornové.

Kometa byla v utkání před vyprodanými tribunami od začátku lepší a Vojtěch Němec měl už ve čtvrté minutě na kontě dvě gólové šance. I další Kacetlovy zákroky narůstaly rychlým tempem. Dynamo se do útočného pásma probíjelo obtížněji, jedinou vážnější šanci neproměnil osamocený Dušek.

Jinak útočila především Kometa a v 17. minutě se chvíli poté, co nezužitkovala přesilovku, ujala vedení, když Eratovu přihrávku šikovně tečoval do sítě Radim Zohorna. Domácí hráči museli o pauze děkovat Kacetlovi, že rozdíl ve skóre nebyl vyšší, ale podobný obrázek byl k vidění i po pauze. Dvě dobré šance hned na startu prostřední části promarnil bývalý pardubický útočník Nahodil.

Střeleckou nemohoucnost Dynama nezlomila ani přesilová hra a následná šance Berana. Naopak - ve 34. minutě dovezl Nahodil kotouč do brankoviště a dorážející Hynek Zohorna zvýšil na 2:0 pro Brno. Pardubice mohly ještě před pauzou snížit, jenže Poulíček v ideální pozici minul Langhamerovu branku.

Pardubickým se v ofenzívě nedařilo i nadále a Kometa bez větších potíží držela dvoubrankový náskok. Navýšit ho mohli Krejčík a Haščák, ale oba si vylámali zuby na Kacetlovi. Až v polovině třetí části se do akce dostal i brněnský Langhamer. Pardubice hrály tři přesilovky v řadě a poprvé v utkání dokázaly Kometu zatlačit, gól však vstřelit nedokázaly. V závěru tempo postupně opadalo a Brno dvoubrankovou výhru v poklidu udrželo.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Mrzí mě, že jsme nenavázali na vynikající výkon v Plzni, dnes jsme tahali za kratší konec. Byli jsme hlavně v první třetině všude pomaleji, prohrávali jsme osobní souboje a nestačili jsme v rychlosti. Proto byl obraz hry takový, že jsme nebyli schopní dát za celý zápas gól. Šanci na korekci stavu jsme měli ve třech po sobě jdoucích přesilovkách, ale když už jsme si šanci vytvořili, tak jsme trefili brankáře nebo stříleli vedle. Není jednoduché hodnotit zápas, když se vám před parádní atmosférou nepodaří vstřelit ani gól, ale dnes jsme neměli takovou šťávu, co jsme měli v Plzni."

Kamil Pokorný (Brno): "Chtěl bych pochválit celé mužstvo za způsob, jakým se tady prezentovalo. Do puntíku splnilo to, co jsme po něm chtěli. Jediné, co nás trošku trápilo, byla koncovka. Myslím, že jsme těch gólů měli dát více, ale díky výborné obraně, hře v oslabení a zásluhou precizního výkonu Langhamera jsme zaslouženě zvítězili."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. R. Zohorna (M. Erat, J. Hruška), 34. H. Zohorna (Nahodil). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Kis, Rampír. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Hrabal, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Poulíček, M. Beran - Starý, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Brno: Langhamer - O. Němec, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, Malec, Vágner - Haščák, V. Němec, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Horký, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.