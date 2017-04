Liberec - Hokejisté Brna zvítězili i ve druhém utkání finálové série play off na ledě Liberce, tentokrát dosáhli na výhru 4:3 až v prodloužení. Finálová série hraná na čtyři vítězství se nyní přestěhuje do Brna, kde se odehraje třetí i čtvrté utkání. Úterní zápas číslo tři začne v 17 hodin.

Kometa v utkání třikrát vedla zásluhou dvou přesných tref Martina Erata, další přidal Radim Zohorna. Liberec měl ale rovněž dvougólového střelce. Po první trefě Lukáše Dernera se prosadil dvakrát Dominik Lakatoš. Rozhodující slovo však měl v čase 64:17 útočník Marek Kvapil.

Domácí kouč Pešán vsadil tentokrát v brankovišti podle očekávání na zkušeného Lašáka, hosté se opět museli obejít bez zadáka Ondřeje Němce, ale útočník Vojtěch Němec, který v pátek nedohrál, v sestavě nechyběl.

Kometa úvodu zápasu dominovala a celé první dějství se neslo ve znamení její herní převahy. Brňané ji vyjádřili také střelecky a na pokusy mezi tyče vyhráli vysoko 15:5, ale do skóre tlak tolik promítnout nedokázali.

Lašáka vážněji prověřil jako první ve druhé minutě Dočekal, ale strážce domácí branky stihl pokrýt i jeho dorážku. Stejně bezchybně si vzápětí vedl proti Haščákovi. V páté minutě rozvlnil právě Haščák z dobré šance jen boční síť.

První světlejší chvilky obhájců titulu ukončil ve 13. minutě faul Radivojeviče. A Liberečtí mohli litovat už po 25 sekundách - Erat chytře využil zakrytého výhledu Lašáka, před nímž clonil Zaťovič. Následovala další přesilovka hostů, v níž pálil dvakrát nebezpečně Kvapil. V 17. minutě ale přišel kontr Bílých Tygrů, v němž Ordoš při přečíslení dvou na jednoho předložil puk Dernerovi a ten zakončil bez přípravy na 1:1.

Do druhé dvacetiminutovky vstoupil naopak lépe Liberec. Faulem se brzy provinil Mallet. Kometa vcelku bez potíží své první oslabení přečkala, až na Jelínkovu teč v jeho závěru, která skončila na Čiliakově hrudi. Vzápětí měl štěstí i Lašák, když sotva dosáhl na Čermákovu ránu do protipohybu.

V polovině 27. minuty předvedli Brněnští hokejovou lahůdku, když Kvapil od zadního hrazení nabil Hruškovi, ten místo střely ještě našel Erata, který do odkryté branky snadno vrátil svému celku vedení.

Kometa pak s přehledem kontrolovala dění na ledě. Jenže přišel zcela zbytečný faul Vojtěcha Němce, jenž ve 36. minutě podkopl v brankovišti Lašáka a musel na trestnou lavici, čehož domácí využili k vyrovnání: Jánošík zkusil štěstí od modré čáry, vyražený puk zasáhl ze vzduchu bekhendem Lakatoš a zákrok beka Bartejse už přišel za brankovou čárou.

Ve třetí třetině působil Liberec aktivněji, jenže ve 48. minutě přišla rychlá předávka kotouče v podání hostů, na jejímž konci byl Radim Zohorna, a Brňané měli potřetí v duelu navrch. Ani to však ještě nebyla vítězná trefa. Vedení si Kometa užila jen 59 sekund, když byl ve správný čas na správném místě Lakatoš a odražený kotouč snadno doklepl za Čiliaka.

Nervy drásající bitva dál zvedala diváky ze sedadel a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Liberec mohl rozhodnout v přesilovce po faulu Krejčíka v 55. minutě, jenže neuspěl. Tři minuty před koncem se sám před Lašáka prodral Hynek Zohorna, blafák do bekhendu však zakončil do tyče.

Hosty to mrzelo jen do páté minuty prodloužení, kdy si těžkou přihrávku zpracoval rozjetý Kvapil a přes Šimka se trefil přesně pod horní tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "My jsme do utkání vstoupili velmi špatně. Včera jsme paradoxně začali dobře, dnes to bylo utkání, které od začátku režírovala Kometa. I taková utkání se ale dějí. A ne úplně zřídka se stává, že soupeř, který je hroší, zápas nakonec vyhraje. Věřil jsem tomu do poslední chvíle, že nějakou střelou, byť z minima šancí, dokážeme vyrovnat, což se také stalo. Vyrovnávací branka nám dala vítr do plachet i na prodloužení, rozehráli jsme ho lépe než Kometa, ale bohužel přišla krásná individuální akce Kvapila, která rozhodla zápas. Všichni si myslí, že Kometa už má nyní titul, ale já si to nemyslím."

Kamil Pokorný (Brno): "Prvních šestnáct minut bylo jednoznačně nejlepších v play off ze všech našich odehraných zápasů a třetin. Bohužel jsme to nevyjádřili brankově a pak přišel výpadek, naše propadnutí a soupeř tu třetinu nakonec uhrál 1:1. Tam jsme se mohli dostat do většího klidu. Ve druhé třetině se hra srovnala. My jsme sice šli do vedení, ale soupeř si pomohl přesilovkou a zápas byl 2:2 po dvou třetinách. Ve třetí třetině měli domácí tlak, ale my jsme z toho odjeli a šli jsme znovu do vedení. Bohužel jsme ho udrželi strašně krátce. Byla tam chyba v obranném pásmu a soupeř to potrestal. Před koncem jsme měli obrovskou šanci a dali z toho tyčku. Štěstí se k nám ale přiklonilo v prodloužení, na ten gól už soupeř odpovědět nemohl."

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Derner (Ordoš), 38. Lakatoš (Jánošík, Bartovič), 49. Lakatoš (P. Jelínek) - 14. M. Erat (Krejčík), 27. M. Erat (J. Hruška, M. Kvapil), 48. R. Zohorna (Mallet, Kováčik), 65. M. Kvapil (Haščák, Kováčik). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 0:2.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Mojžíš, Derner, Plutnar, Jánošík - Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič - Valský, Bulíř, Svačina - Bartovič, Bližňák, L. Krenželok - J. Stránský, Vantuch, Ordoš - A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Brno: Čiliak - Trška, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.