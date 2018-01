Praha - Fotbalisté Brna vyhráli i druhý zápas ve skupině C zimní Tipsport ligy a jsou blízko postupu do Final Four na pražském Vyšehradě. Zbrojovka na domácím hřišti po úvodním vítězství nad Pardubicemi zdolala i další druholigový celek Znojmo 1:0 rychlou brankou Lukáše Vraštila z druhé minuty.

Ve skupině B v Praze v Horních Počernicích se na úvod zrodila remíza. Po podzimu poslední tým první ligy Jihlava v premiéře pod novým trenérem Martinem Svědíkem vedla nad Hradcem Králové po půli 2:0, ale druholigový soupeř dvěma góly srovnal na 2:2. Za Vysočinu nastoupili dva testovaní zahraniční hráči - německý levý obránce Till Schumacher a čínský záložník Čou Ming Chao.

Ostrava si proti třetiligovému Valašskému Meziříčí s chutí zastřílela a výhrou 7:0 překonala triumf 6:0 nad stejným soupeřem ze zářijového utkání domácího poháru. Za Baník se trefilo sedm různých střelců včetně Milana Baroše a dvou zimních posil Martina Filla a Dameho Diopa.

Fotbalová Tipsport liga:

--------

Skupina B (Praha-Horní Počernice):

Vysočina Jihlava - FC Hradec Králové 2:2 (2:0)

Branky: 21. Urblík, 25. Marcin - 67. a 86. Miker.

Sestava Jihlavy:

I. poločas: Valeš - Nový, Tlustý, Štěpánek, Schumacher - Mara - Fulnek, Marcin, Urblík, Popovič - Turyna.

II. poločas: Rakovan - Pecháček, Krejčí, Štěpánek, Schumacher (70. Řezáč) - Mara - Fulnek (70. Matulka), Daníček, Mašič, Čou Ming Chao - Klíma. Trenér: Svědík.

Skupina C (Brno):

Znojmo - Zbrojovka Brno 0:1 (0:1)

Branka: 2. Vraštil.

Sestava Brna:

I. poločas: Melichárek - Vraštil, Kijanskas, Jovanovič, Lutonský - Sedlák - Přichystal, Pilík, Růsek, O. Vintr - Koné.

II. poločas: Halouska - Vraštil (76. Buchta), Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Juhar, Krejčí, Kratochvíl, Fortes - Zikl. Trenér: Pivarník.