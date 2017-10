Brno - Fotbalisté Brna v prvním utkání pod vedením nového kouče Romana Pivarníka porazili v 10. ligovém kole Slovácko 2:1. Vedoucí branku vstřelil ve 47. minutě Michal Škoda a v 89. minutě pečetil výhru domácích střídající Tomáš Pilík. Výsledek už jen v nastavení korigoval Tomáš Zajíc. Zbrojovka tříbodovým ziskem ukončila sérii čtyř porážek, naopak Slovácko v posledních sedmi kolech nevyhrálo a vstřelilo jen dva góly.

Trenér Pivarník sáhl oproti poslednímu utkání na Slavii v základní sestavě Brna k šesti změnám. Do branky se vrátil po vypršení trestu Melichárek, do obrany se vrátili Pavlík, Kijanskas a Jablonský, do středové řady Juhar a na hrot útoku Koné.

Tyto změny ale výraznou herní změnu v úvodním poločase nepřinesly. Zbrojovka měla jen mírnou územní převahu, ke které ji částečně dopomohla defenzivní hra soupeře. Do dvou šancí se v závěru první čtvrthodiny dostal po centrech Jablonského z levé strany Koné. Poprvé hlavou netrefil míč, vzápětí jeho druhou střelu hlavou brankář Heča vyrazil.

Slovácko muselo už po 13 minutách střídat, při podklouznutí se zranil stoper Břečka, kterého nahradil Juhar. Hosté postupně srovnali krok a osmělovali se k častějším protiútokům. Snaha jim vynesla dvě vyložené příležitosti. V 19. minutě se objevil před brněnskou brankou zcela sám Navrátil, jehož slabou střelu Melichárek pohodlně chytil. Po dalším zaváhání domácí obrany se k podobné příležitosti dostal i Juhar, jenž podklouzl a netrefil branku.

Brňané udeřili hned po změně stran. Po chybné rozehrávce soupeře zaútočili po pravé straně. Přetažený centr Škoda vrátil Lutonskému, jehož hlavička trefila jen obránce Hofmanna a odražený míč Škoda kolenem umístil pod břevno.

O pět minut později měl Petr šanci vyrovnat, ale jeho střelu Melichárek akrobatickým zákrokem vyrazil. Slovácko více otevřelo hru, v závěrečné čtvrthodině mělo výraznou převahu, bojovně naladění Brňané však přidali v 89.minutě druhá gól. Po akci Juhara jej vstřelil po třech minutách na trávníku Pilík. V nastavení Melichárka poprvé překonal další náhradník Tomáš Zajíc.

Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 2:1 (0:0)

Branka: 47. Škoda, 89. Pilík - 90.+3 Zajíc. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Hájek. ŽK: Polák - Daníček. Diváci: 3806.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák, Kratochvíl (82. Sedlák) - Juhar (90. Janošek), Škoda, Lutonský (87. Pilík) - Koné. Trenér: Pivarník.

Slovácko: Heča - Reinberk (56. Zajíc), Hofmann, Břečka (13. Juroška), Šimko - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Sadílek (78. Hellebrand), Havlík - Petr. Trenér: Kordula.