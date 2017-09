Ilustrační foto - Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, 18. března v Brně. Zleva brněnští hráči Martin Dočekal, Ondřej Němec a Tomáš Vincour, Jan Buchtele ze Sparty a brankář Brna Marek Čiliak.

Praha - První reprízu překvapivě krátkého čtvrtfinále play off přinese úterní dohrávka 6. kola hokejové extraligy, v níž Brno přivítá Spartu. Pražané mají domácím co vracet, Kometa je na začátku své spanilé cesty za titulem vyřadila po výsledku 4:0 na zápasy. Pokud by Sparta uspěla v základní hrací době, dotáhne se na svého soka v tabulce.

Kometa odloženým duelem se Spartou zakončí sérii tří zápasů na domácím ledě. Z dosavadních čtyř domácích utkání dosáhla až v neděli proti Jihlavě na tříbodovou výhru, o kterou urputně bojovala až do samého závěru.

"Potřebujeme se vyvarovat výpadku, který nás potkal ve druhé polovině duelu s Jihlavou. Situaci jsme si zbytečně zdramatizovali. I když jsme utkání zvládli, musíme se z chyb poučit. Pokud se to podaří, tak věřím, že zápas se Spartou zvládneme," uvedl asistent trenéra Komety Petr Haken.

Zvláštní nádech bude mít utkání pro bývalého zadáka Sparty Michala Barinku, který v neděli poprvé nastoupil za Kometu. "Na utkání se moc těším, bude to pro mě zajímavé. Ještě minulý týden jsem byl v kabině se spoluhráči ze Sparty, nyní budu na opačné straně. Beru to jako zpestření. Snad to dobře dopadne. Doma potřebujeme před tak vynikajícím publikem vyhrávat," řekl Barinka.

Sparta je uprostřed tří zápasů, v nichž během šesti dnů okusí sílu dalších adeptů na titul. První test jí vyšel, když v neděli vyhrála v Hradci Králové 3:2. V úterý završí sérii čtyř venkovních utkání. V pátek pak přivítá Liberec.

Pražany stále tíží nedávné prohry ve Vítkovicích a v Plzni. "Po těch dvou zápasech bez bodového zisku je pro nás důležité pravidelně sbírat další a další body," řekl trenér Jaroslav Nedvěd.

"Pevně věřím, že si i z Brna - stejně jako z Hradce Králové - odvezeme nějaké body. Během toho týdne bez odehraného zápasu jsme měli možnost se dobře připravit a až na drobné výjimky v disciplinovanosti jsme v Hradci podali dobrý výkon, plný pohybu a nasazení. Doufám, že takový zopakujeme i v úterní dohrávce," doplnil Nedvěd.

"Brno je pro nás asi nejvíce nepříjemný soupeř. V poslední době nás často poráží. Hlavně v play off nás vyřadili třikrát po sobě. Je to asi nejtěžší protivník, kterého bychom mohli mít," prohlásil kapitán Sparty Jaroslav Hlinka, kterého čeká 800. start v nejvyšší domácí soutěži.

Ze začátku soutěže je ale podle něho takřka nepodstatné, proti komu tým nastoupí. "Těžko si vybírat. Všichni mají sílu a vědí, že start sezony je důležitý. Když mužstvo nechytí začátek, tak je těžké to dohánět. Každý hraje naplno, snaží se urvat co nejvíce bodů a je jedno, jestli hrajeme s Hradcem nebo jsme hráli doma s Jihlavou," uvedl Hlinka.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 6. kola Tipsport extraligy:

HC Kometa Brno (5.) - HC Sparta Praha (7.).

Začátek zápasu: 17:30 (ČT sport).

Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 6 zápasů/7 bodů (2 branky + 5 asistencí) - Lukáš Klimek 5/4 (0+4).

Statistiky brankářů: Marek Čiliak průměr 2,52 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,85 procenta, Karel Vejmelka 0, 100 a jednou udržel čisté konto - Sami Aittokallio 2,77 a 90,52 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 6,00 a 85,00.

Zajímavosti:

- Kometa se doma představí v sedmém zápase v sezoně už popáté a potřetí za sebou. Sparta bude hrát venku počtvrté v řadě a celkově popáté ze šesti duelů v sezoně.

- Ze čtyř utkání před vlastním publikem už mistrovské Brno ztratilo sedm bodů. Po výhře nad Třincem 5:4 po samostatných nájezdech a prohrách s Mladou Boleslaví 2:3 a s Chomutovem 2:3 po samostatných nájezdech doma poprvé naplno bodovalo v neděli s nováčkem Jihlavou (4:2).

- Sparta po úvodních dvou výhrách v Pardubicích (3:2) a s Jihlavou (4:3) a porážkách na ledě Vítkovic (1:6) a v Plzni (3:4) znovu zabrala a vyhrála v neděli v Hradci Králové (3:2).

- Kometa při cestě za prvním titulem po 51 letech porazila v březnu Spartu ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy.

- Sparťanský útočník Jaroslav Hlinka může sehrát 800. zápas v domácí nejvyšší soutěži.