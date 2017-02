Teplice - Fotbalisté Brna vstoupili do jarní části první ligy remízou 1:1 v Teplicích a v nejvyšší soutěži nevyhráli poosmé za sebou. O obě branky se už v úvodním poločase postarali domácí - skóre otevřel Martin Fillo, smolným vlastním zásahem vyrovnal Tomáš Vondrášek.

Od začátku se hrál docela zajímavý fotbal se spoustou pohybu a pokusů o rychlé brejky, prvních dvacet minut mu ale chyběly šance. Když přišla první, paradoxně ve chvíli, kdy Teplice útočily do zatažené obrany. Fillo ve 21. minutě našlápl skoro od půlící čáry, nechal za sebou laxně bránícího Ashiru, protáhl se mezi třemi jeho spoluhráči a podél vybíhajícího brankáře Melichárka poslal míč do sítě. První gól v jarní části však Teplicím příliš nepomohl. Domácí ubrali na kreativitě a Brno hru vyrovnalo.

Sestavy obou týmů ukrývaly hodně zajímavých příběhů - na kraji zálohy Teplic nastoupil Hyčka, který si na podzim vyvzdoroval přestup právě z Brna. Přímo proti němu zase hrál v dresu Zbrojovky exteplický Litsingi. Jeho spoluhráč Zavadil se pak do základní sestavy Brna vrátil přesně po 322 dnech a právě na stadionu, kde tehdy vážné zranění kolena utrpěl.

Zavadil se navíc ve 34. minutě do značné míry postaral o vyrovnání. Zhruba z 25 metrů kopal přímý kop, brankář Grigar ho vyrazil jen k dobíhajícímu obránci Vondráškovi, který si ho v pádu srazil do vlastní branky. Tepličtí reklamovali strkání zezadu, ale marně.

Pak zase postupně zatáhlo Brno a šancí ubylo. Až deset minut po poločase u zadní tyče objevil Nivaldo a přetažený centr sklepl na malé vápno Vanečkovi, gól však neplatil kvůli ofsajdu. Víc toho hosté už před svou brankou nepřipustili a odvezli si desátou remízu v ligovém ročníku.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsem trochu zklamán, byl to typický zápas na začátek sezony. Vedli jsme, ale dostali jsme hrozně lacinou branku. Trochu nám chyběla odvaha, přitom hráči tam nechali všechno. Doufám, že se to v dalších zápasech uvolní, bylo to trochu nervózní a svázané. Hyčku jsme střídali z taktických důvodů, chtěli jsme dostat do hry Nivalda, který je ve hře do plných lepší. Pracoval jinak velmi dobře, velmi dobrý výkon odvedl i Šušnjar."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "V prvním poločase to bylo víc na výši takticky, než že by to mělo nějaké tempo. Byli jsme častěji na míči, ale udělali jsme velkou chybu a inkasovali, pak zase se štěstím vyrovnali. Druhá půle už byla víc brejková. Spojil se tam (při inkasovaném gólu) nedůraz a nekomunikace, mělo to být přebrané jinak. Byla to taková spojená nádoba. Mrzí mě, co se s Hyčkou stalo, myslím, že jako trenér, který ho vytáhl do velkého fotbalu, jsem si zasloužil lepší komunikaci."

FK Teplice - Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)

Branky: 21. Fillo - 34. vlastní Vondrášek. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Peřina. ŽK: Šušnjar - Ashiru, Šural. Diváci: 2516.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo (76. Vachoušek), Levakovič, Kučera, Hyčka (46. Nivaldo) - Hora (85. Vošahlík) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil (90.+1 Krejčí), Polák - Litsingi (88. Lutonský), Škoda, Ashiru - Řezníček. Trenér: Habanec.