Brno - Hokejisté Komety Brno prohráli ve 49. kole extraligy na domácím ledě s Třincem 2:5. Brňany srazily v cestě za lepším výsledkem dva vlastní góly. Navzdory prohře si udržela Kometa šesté místo, bodově se na ni ale dotáhl sedmý Chomutov. Druzí Oceláři snížili náskok na lídra tabulky Liberec na šest bodů a udrželi se ve hře o vítězství v základní části.

Kometě přitom vyšel dokonale vstup do utkání. Po 98 sekundách hry kanadský útočník Mallet ideálně zadovkou uvolnil Hynka Zohornu, který přesnou střelou do horního růžku otevřel skóre zápasu. Oceláři po inkasovaném gólu přidali na obrátkách. Napadali soupeře hned po ztrátě kotouče a komplikovali mu rozehrávku. Do své hry přidali i rychlé protiútoky. Po jednom z nich Hrňa s Rothem dokonale rozebrali obranu Brna a akci dokončil zcela volný Marosz.

V oboustranně útočném hokeji se dostali Brňané do několika slibných šancí, v koncovce si neporadili s brankářem Hrubcem. Aktivněji hrajícímu Třinci se podařilo v závěru úvodní třetiny otočit výsledek. Tvrdá rána obránce Krajíčka těsně minula tyčku, ovšem odražený kotouč od zadního mantinelu si srazil domácí brankář Vejmelka do vlastní sítě.

Aktivnější Oceláři převzali od druhé třetiny režii zápasu. Nápaditější hrou se dostali do tlaku, ke zvýšení náskoku jim ale výrazně dopomohly chyby brněnských hráčů. Ve 27. minutě přidal po zmatku před brankou Komety Petružálek třetí gól.

Nejistého Vejmelku následně vystřídal Čiliak. Ani on ale neměl potřebné štěstí. Při přesilovce Vítkovic si křížnou přihrávku Krepse srazil ve 36. minutě nešťastně obránce Malec do vlastní branky. I když hokejisté Komety bojovali, jejich hra byla upachtěná a nevedla k vážnějšímu ohrožení brankáře Hrubce.

Nervózní závěr zápasu okořenily časté šarvátky a pěstní souboje. Z nich nejvíce vynikla boxerská vložka mezi domácím Malletem a Krepsem. Ve 46. minutě obránce Ondřej Němec srazil útočníka Třince Kanea, který následně neproměnil trestné střílení. V závěru ještě přidal pátý gól Třince Dravecký a výsledek korigoval druhým brněnským gólem Vondráček.

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. H. Zohorna (Mallet), 56. Vondráček (V. Němec) - 6. Marosz (Roth, Hrňa), 18. Krajíček (Kane), 27. J. Petružálek (Linhart, Klimenta), 35. Kreps (J. Petružálek), 51. Dravecký (Rákos). Rozhodčí: Hodek, Polák - Blümel, Barvíř. Vyloučení: 7:10, navíc Mallet - Kreps oba 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Vejmelka (27. Čiliak) - O. Němec, Bartejs, Kováčik, Trška, Šnajdar, Gulaši, Malec - M. Erat, Nečas, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - H. Zohorna, J. Hruška, Mallet - Vondráček, Dočekal, Haščák - V. Němec. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas - Netík, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - J. Petružálek, Redenbach, Klimenta - Hrňa, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.