Praha - První repríza souboje o mistrovský titul z minulé sezony se odehraje v pátečním 10. kole hokejové extraligy. Brno přivítá Liberec na svém ledě, kde finálovou sérii s výsledkem 4:0 v dubnu uzavřelo. Další souboj těžkých vah uvidí Třinec, kam přijede Sparta. Na pátou výhru v řadě bude v Mladé Boleslavi útočit Zlín, Litvínov se na ledě Jihlavy bude naopak snažit utnout sérii pěti utkání bez bodového zisku.

Kometa se dostala na vítěznou vlnu, která ji vynesla na první místo v tabulce. Z posledních šesti zápasů získali obhájci titulu 17 bodů. Kromě extraligy si vede Kometa dobře i v Lize mistrů, kde si už s předstihem zajistila postup do play off. "Se silami jsme na tom dobře. Vyhráváme, takže se síly vždy najdou," uvedl kouč Kamil Pokorný.

V repríze finále jsou Brňané favoritem, neboť Liberec ve čtyřech zápasech venku ještě nebodoval a vstřelil v nich pouze tři góly. "Extraliga je vyrovnaná, takže na tuto bilanci nehledíme. Budeme chtít hrát aktivně, bez chyb a faulů. Bude to atraktivní zápas. Chceme využít vítěznou vlnu a domácí prostředí k vítězství," dodal Pokorný.

Liberec má na desáté příčce jiné starosti, než si připomínat dubnové finále. Na pátečního soka ztrácí již devět bodů. "Pro nás je to zkrátka další zápas, v němž chceme vyhrát. V současné chvíli nemůžeme vůbec přemýšlet nad tím, jestli proti nám stojí Brno, Plzeň nebo Davos. S každým chceme a potřebujeme uspět. Stejný cíl jsme měli před úterním zápasem Ligy mistrů s Davosem," připomněl brankář Roman Will důležitou výhru 4:3.

Není to tak dávno, co Třinec v posledním vzájemném utkání se Spartou schytal potupný výprask 3:12. Ale na třineckém ledě bývá všechno jinak: Oceláři na něm s Pražany v normálním čase neprohráli osmkrát v řadě. "Sparta je obrovsky kvalitní soupeř, jehož sílu vůbec nesnižuje domácí neúspěch s Pardubicemi. Čeká nás těžká šichta," řekl kouč Václav Varaďa, který postrádá dlouhodobě zraněného Petružálka.

Sparta má zatím výkyvy. Tím posledním byla po dvou výhrách úterní domácí porážka s Pardubicemi (1:3). "Přestože jsme si k tomu něco řekli, přistoupili jsme k zápasu lajdácky. Nastoupili jsme jak mistři světa a mysleli si, že to půjde samo. Musíme se z toho poučit, hodit to za hlavu a soustředit se, abychom měli lepší vstupy do utkání, protože i předtím v Olomouci jsme začali vlažně, s Pardubicemi to samé. Na těch prvních 20 minut se musíme pořádně soustředit," zdůraznil obránce Tomáš Pavelka.

Mladá Boleslav hostí v duelu tabulkových sousedů Zlín, který se za pouhá čtyři kola, v nichž vybojoval deset bodů, vyšplhal z posledního místa do poklidného středu tabulky. Středočeši vstřelili za posledních pět zápasů jen osm branek. "Neřekl bych, že se trápíme. Hrajeme dobře dozadu, nedostáváme tolik gólů, což je samozřejmě velké pozitivum. Spíš nedáváme tolik gólů, snad se to zlepší," přál si útočník Pavel Musil.

"Dostali jsme se do herní pohody, zlepšili defenzivu a podržel nás v důležitých momentech i brankář Kašík. Potěšitelné je, že se nám podařilo zpřesnit koncovku. Boleslav je na tom bodově stejně jako my. Očekávám vyrovnaný zápas, v němž rozhodnou maličkosti," poznamenal zlínský trenér Robert Svoboda, který stále postrádá zraněného Noska a nejistý je také start dalšího obránce Žižky a útočníka Veselého.

Extraligový nováček z Jihlavy v minulém kole získal bod v Plzni, která po této ztrátě musela přepustit pozici lídra tabulky Brnu. "Navzdory prohře v prodloužení jsme odvedli dobrý výkon. Na ten bychom nyní chtěli navázat proti Litvínovu. Soupeř je v tabulce poslední, takže bude mít dost motivace si vylepšit situaci. Na domácím ledě se nám zatím daří častěji bodovat, chtěli bychom naše diváky potěšit výhrou," řekl trenér Dukly Petr Vlk. Jeho svěřenci získali na domácím ledě osm z dosavadních deseti bodů.

Litvínov se po úspěchu Pardubic v úterní předehrávce 14. kola na Spartě propadl až na dno tabulky. "Jestliže ale budeme pokračovat ve výkonech jako proti Chomutovu, věřím, že by se to mohlo zlepšit," uvedl asistent trenéra Darek Stránský. "Hlavně nesmíme panikařit. Musíme se soustředit na každý zápas a věřit, že se střelecká smůla protrhne a rozjedeme se," doplnil kapitán Michal Trávníček.

Pardubice mohou z výhry na Spartě čerpat sebevědomí. "Hráči si dokázali, že když plní pokyny, makají na 110 procent, padají po držkách a pomáhají si, tak se dá porazit i tak silný tým, jakým Sparta je. V pátek očekáváme urputnou obranu, Olomouc nedostává příliš branek. Je těžkým soupeřem, ale my chceme potvrdit body ze Sparty," řekl kouč Miloš Holaň.

Olomouc dovedla poslední tři utkání pokaždé až do prodloužení a po chabém vstupu do sezony je na vzestupu. Do Pardubic míří s vizitkou týmu, který o první body na domácím ledě připravil Třinec, současně však Hanáci čtyřikrát v řadě nebodovali naplno.

Vítkovice a Plzeň na sebe narazí poprvé od březnového duelu předkola, který v 95. minutě rozhodl hostující Stoch. Domácí v sérii ztratili tři zápasy v řadě a vypadli, za což se budou chtít soupeři alespoň trochu revanšovat. Ostravané navíc už čtyři zápasy neokusili plný bodový zisk.

"Plzeň patří aktuálně ke dvěma nejlepším týmům. Je v top formě, především pokud jde o ofenzivu. Naše cesta musí být taková, že se musíme primárně vrátit k naší původní hře, musíme být bojovní, důrazní, neprohrávat osobní souboje," řekl trenér Ostravanů Jakub Petr. Plzeň vyhrála už pětkrát za sebou a jediný duel, v němž od začátku sezony nebodovala, byla těsná prohra 1:2 v Třinci ve druhém kole.

Třetí Chomutov ztrácí jen bod na vedoucí Brno. Zatímco venku Piráti všech pět utkání vyhráli, o domácí neporazitelnost je po sérii pěti výher připravily Vítkovice a následně s Plzní prohráli poprvé v základní hrací době. Hrozbu třetí domácí porážky za sebou budou odvracet proti Hradci Králové.