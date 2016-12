Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve 33. kole extraligy v přímém souboji o třetí místo Litvínov 2:1. O svém vítězství rozhodli Brňané dvěma góly Martina Dočekala a Marka Kvapila z trestného střílení hned v úvodu zápasu. Od druhé třetiny převzal režii zápasu do svých rukou Litvínov, ale stačil brankou obránce Karla Pilaře pouze korigovat výsledek. Oporou Brňanů, kteří ukončili sérii tří proher, byl jednadvacetiletý brankář Pavel Jekel.

V týmu Litvínova při rozsáhlé marodce naskočil poprvé do extraligy o rok starší ruský útočník Babincev. Brňanům vyšel dokonale vstup do zápasu, když po necelých osmi minutách získali uklidňující dvoubrankový náskok. Už po 95 sekundách Vincourovu střelu přizvedl tečí Dočekal a brankář Janus na změnu kotouče nestačil zareagovat.

V osmé minutě našlápl do rychlého protiútoku Kvapil, kterého nedovoleným způsobem zastavil Gerhát a brněnský útočník následně s přehledem proměnil trestné střílení. Litvínov se snažil držet otevřenou partii, spoléhal na útočnou hru, ale jeho snaze chyběla přesnější koncovka.

Své úsilí Severočeši vystupňovali ve druhé třetině. Zvýšili agresivitu, zrychlili kombinační souhru a také častěji stříleli. Překonat Jekela se jim však podařilo až při 23 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, kdy ve 28. minutě rychlou kombinaci na jeden dotek zakončil obránce Pilař tvrdou střelou do volné části brněnské branky. Kontaktní gól hosty vyburcoval k dalšímu zvýšení aktivity. Na rozdíl od první třetiny otupila ofenzívu Komety častá vyloučení.

V závěrečné třetině se Brňané zaměřili na bránění jednobrankového náskoku a spoléhali jen na brejky. Tato taktika vynesla Kometě dvě slibné šance, které neproměnil Zaťovič. I když měl Litvínov v závěru územní převahu, gólově se neprosadil. K vyrovnání mu nepomohla ani závěrečná 47 sekund dlouhá hra bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Chtěli jsme odčinit nezdar v Karlových Varech, což bylo to z celého týmu cítit. Hráli jsme s neskutečným nasazením, ve vysokém tempu a obětavě. Pomohlo nám dvougólové vedení v první třetině. Litvínov má kvalitní tým a díky přesilovce ve druhé třetině snížil a dostal se zpět do zápasu. Ve třetí části jsme měli dvě brejkové situace, které se nám nepodařilo proměnit ke zvýšení náskoku. Zápas byl napínavý až do konce. Celý tým zaslouží ocenění za hokejovou dřinu. Nemůžeme opomenout premiéru brankáře Jekla před domácím publikem, které se zhostil skvěle."

Darek Stránský (Litvínov): "Nevyšla nám první třetina. Nikoliv herně, ale výsledkově. Soupeř si vytvořil pár šancí, ale také my jsme měli několik dobrých okamžiků. Bohužel jsme tuto část nezvládli a dostali dva góly. Ve druhé třetině jsme se v úvodu dostali pod obrovský tlak, ze kterého jsme naštěstí neinkasovali. Potom jsme se zvedli, zlepšili hru do těla, byli důraznější, zápas se vyrovnal. Snížili jsme na rozdíl jednoho gólu. Mrzí nás, že ve třetí třetině nám nepřinesla trocha štěstí bod."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Dočekal (Vincour, Štencel), 8. M. Kvapil z trestného střílení - 29. K. Pilař (Sörvik, V. Hübl). Rozhodčí: Čech, Hradil - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Jekel - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Štencel, Malec, D. Mikyska - M. Erat, H. Zohorna, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Dostálek, F. Dvořák, Dymáček - M. Novák. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Litvínov: Janus - Gula, Kubát, Sörvik, Z. Sklenička, K. Pilař, F. Pavlík, T. Pavelka - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Šimeček, Trávníček - Babincev, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.