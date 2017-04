Brno - Fotbalisté Brna porazili v utkání 24. ligového kola Jablonec 2:0. Domácí poslal v 17. minutě do vedení ukrajinský útočník Borys Taščij a pojistku přidal čtvrthodinu před koncem Jakub Řezníček. Zbrojovka se dočkala teprve čtvrté výhry v ligové sezoně, první po pěti kolech a vzdálila se dnu tabulky. Sedmý Jablonec naopak po čtyřech zápasech poprvé nebodoval.

Úvodní minuty patřily domácím, kteří si vytvořili převahu. Do prvního náznaku se dostal Zavadil, ale jeho střelu obrana zblokovala na roh. Brno se gólu dočkalo po kuriózní situaci. Taščij chtěl v 17. minutě zády k brance v rohu velkého vápna a v téměř nulovém úhlu poslat centr před Hrubého, ale míč obloučkem zaplul k zadní tyči za zkoprnělého hostujícího gólmana. Ukrajinský útočník se trefil v české lize podruhé.

O minutu později mohla Zbrojovka vést o dvě branky, ale brejk dva na jednoho pokazil Řezníček špatnou přihrávkou. I v dalším průběhu první půle byli domácí lepším týmem, často centrovali do jabloneckého vápna a po Pavlíkově hlavičce skončil míč pár centimetrů nad břevnem.

Severočeši zahrozili v 21. minutě, ale Diviš po rohovém kopu z bezprostřední blízkosti neusměrnil míč mezi tyče. V závěru půle hosté přece jen vyrovnali hru, ale až na Mihálikovu sraženou střelu se k vážnějšímu ohrožení brněnské branky nedostali.

Po přestávce Jablonec pokračoval ve zlepšeném výkonu. Větším pohybem, důrazem i přesnějšími přihrávkami si vytvořil mírnou územní převahu, čímž ale zase dával možnost domácím k rychlým protiútokům. Po Ashirově úniku po pravé straně chyběly Řezníčkovi k balonu jen centimetry.

Blízko k vyrovnání byli hosté v 63. minutě, ale Divišovu tvrdou střelu vyrazil před sebe Melichárek, který si poradil i s dorážkou Beneše. Na opačné straně se neprosadil Taščij.

V 74. minutě Řezníček přehodil hostující gólmana Hrubého, ale jeho lob stačil bez problémů odvrátit Hanousek. Útočník Zbrojovky se tak dočkal páté trefy v ligové sezoně až o dvě minuty později. Ashiru mu při brejku poslal přesně načasovanou přihrávku do vápna, Řezníček si hokejovým blafákem obhodil Hrubého a zvýšil na 2:0.

Když pak Mehanovič deset minut před koncem nastřelil z hranice šestnáctky jen tyč, ztratil Jablonec možnost dát kontaktní gól a zápas ještě zdramatizovat.

Hlasy po utkání:

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Hodnocení bude dnes pozitivní, protože jsme vyhráli. Vyhráli jsme zaslouženě, šli jsme za těmi body s větším odhodláním. Konečně jsme mohli potěšit fanoušky, protože jsme dali dvě hezké branky, i když ta první byla trochu se štěstím. Čelili jsme ale silnému soupeři, hosté byli hodně na míči, hodně měnili místa ve středu hřiště i při autových vhazováních. Dnešní výhra nás posune do většího klidu, protože tlak byl cítit ze všech stran. Ale naše zkušenosti nás dnes dovedly ke třem bodům."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Dnes bych to hodnotil jako vyrovnané utkání. Domácím se podařilo v první půli vstřelit pro nás trochu nešťastnou branku, když míč do sítě zapadl po lobu. Brnu se povedlo něco, co se jim zase dlouho nepovede. My jsme si sice šance vytvořili, ale zase jsme inkasovali po rychlém protiútoku. Trefili jsme tyč. Soupeř vyhrál o dvě branky, ale já bych to dnes spíš viděl na remízový duel, nemyslím si, že bychom byli horším týmem. Kdybychom dnes vyhráli, měli bychom blíže k pohárovým příčkám. Ale do konce zbývá ještě šest kol, takže půjdeme zápas od zápasu."

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Branky: 17. Taščij, 76. Řezníček. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Boček. ŽK: Vraštil, Polák, Řezníček - Jiráček, Trávník. Diváci: 3133.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru (89. Litsingi), Taščij, Přichystal (72. Lutonský) - Řezníček (88. Sedlák). Trenér: Habanec.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Trávník, Pospíšil, Jiráček (88. Považanec), Zelený - Diviš (65. Doležal), Mihálik (73. Mehanovič). Trenér: Klucký.