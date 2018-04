Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili v duelu sestupem ohrožených týmů nad Zbrojovkou Brno 1:0. Branku vstřelil v 58. minutě obránce Jan Juroška. Brňané už 490 minut nevstřelili v lize branku a po dnešní prohře klesli na poslední místo v tabulce, kde vystřídali Ostravu. Slovácko bodovalo ve čtyřech z posledních pěti domácích zápasů.

Duel provázela oboustranná nervozita se snahou neudělat zbytečnou chybu. Opatrnost se odrážela hlavně při zakládání útočných akcí. Brňané s výjimkou úvodní čtvrthodiny pouze nakopávali míče na polovinu soupeře.

Dostat se do šance se jim za první poločas podařilo pouze dvakrát. V 10. minutě po trestném kopu Kryštůfka stačil Škodovu střelu pod břevno brankář Heča vytáhnout. Druhou příležitost promarnil ve 33. minutě Bazeljuk, kterému se nepodařilo z bezprostřední blízkosti dostat míč do sítě.

Slovácko kombinovalo přesněji. Většinu akcí vedl po pravé straně aktivní Navrátil. V 17. minutě vyzkoušel brankáře Melichárka střelou z hranice trestného území Daníček. O šest minut později Sadílek mířil jen do hostujících zadáků. V závěru poločasu domácí Petr mířil nad branku a Juroškovu střelu Melichárek vyrazil.

Pasívní výkon Brňanů se pokusil trenér Pivarník rozhýbat poločasovým střídáním, když místo nevýrazného Bazeljuka nasadil na hrot Zikla. Útočná aktivita Zbrojovky se díky tomu zvýšila a právě po akci Zikla se dostal do vyložené šance Juhar, jehož přízemní střela těsně minula branku.

Z následného protiútoku prošel po pravé straně Juroška, který přesnou střelou k tyči vstřelil úvodní gól. I když se Brňané snažili ofenzivní hrou o zvrat, v koncovce se přes pozorné domácí zadáky s brankářem Hečou neprosadili a potvrdili svou střeleckou nemohoucnost, neboť v osmi jarních kolech vstřelili jen dva góly.

V závěru se zapojoval do útočných akcí i brankář Melichárek, ale ani on prohře nezabránil. Brněnský zmar dokumentovala v poslední minutě střela Pilíka z trestného kopu, která jen těsně minula branku.

Zbrojovka tak klesla na poslední místo tabulky a od předposlední Ostravy ji dělí dva body a na na příčky zajišťující záchranu ztrácí tři body. Naopak Slovácko odskočilo pásmu sestupu na rozdíl dvou bodů.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Dosáhli jsme na extra důležité vítězství. Mám šťastné pocity. Do našeho gólu zápas probíhal tak, jak jsme očekávali. Drželi jsme míč a Brno čekalo na protiútoky nebo na standardní situaci, ze které by nás mohlo potrestat. V prvním poločase také měla Zbrojovka po standardní situaci šanci. Nebyli jsme tak konstruktivní, abychom si vytvořili větší šance. Jsem rád, že nám to tam po jedné příležitosti spadlo. Závěr utkání bych si představoval dohrát s větší kvalitou a sebevědomím. S tím nejsem spokojen. Tak se nemůžeme prezentovat. Musíme zlepšit kvalitu na míči tak, abychom byli v kombinaci a drželi míč. Vím, co klukům asi běželo hlavou. Ale zápas odbojovali a odpracovali jak se má."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Z obou stran bylo utkání hodně bojovné s mnoha nepřesnostmi. Po naší hrubé chybě jsme dostali gól. Naši hráči selhali v koncovce. Nedali jsme gól. Zklamán jsem tím, že jsme ani netrefili branku. To, co neproměnili Juhar a Škoda bylo trestuhodné. V naší situaci na nás nemá vliv, zda jsme poslední nebo předposlední. Fotbal se hraje na góly. Pokud zahodíme takové šance, tak si nezasloužíme vyhrát. Slovácko bylo silnější na míči. Je čím dál těžší se zvednout. Pět zápasů jsme nedali gól. Šance máme, ale bez gólů se nedá hrát."

1. FC Slovácko - Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branka: 58. Juroška. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Arnošt. ŽK: Juroška - Vraštil, Polák. Diváci: 5048.

Sestavy:

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil (83. Šimko), Havlík, Sadílek, Petr (61. Rezek) - Zajíc (78. Kubala). Trenér: Kordula.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Sukup - Acosta, Polák (70. Ashiru), Sedlák, Juhar (71. Pilík)- Škoda - Bazeljuk (46. Zikl). Trenér: Pivarník.