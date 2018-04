Třinec - Brno znovu slaví hokejový titul. Kometa vyhrála páté finálové utkání v Třinci 4:1 a po Vsetínu a Spartě se stala třetím týmem, který dokázal v samostatné nejvyšší soutěži obhájit zlaté medaile.

Svěřenci Libora Zábranského mohli dát sekt chladit už po první třetině, ve které si vytvořili třígólové vedení. "Byla to hrozně těžká série, celé play off bylo hodně náročné, teď to ale pořádně oslavíme. Nic jsme neplánovali. Necháme to spontánně vyvinout, ale rozhodně si to užijeme," řekl po utkání kapitán Leoš Čermák, který mužstvo k obhajobě dovedl.

Kometa na rozdíl od loňské sezony musí nejemotivnější část oslav titulu absolvovat mimo Brno. Čtvrté rozhodující vítězství vybojovala v Třinci, kde také oslavy propukly bezprostředně po utkání. S týmem v sektoru jásaly zhruba dvě stovky brněnských fanoušků, kterým hráči i trenéři z ledu alespoň na dálku posílali gesta vděku za podporu. Už na ledové ploše si hráči na úspěch přiťukli plechovkami piva.

"My si to pak ještě užijeme přímo v Brně. Na tým jsem hrozně pyšný. Je to stejně nádherný pocit jako loni, neuvěřitelné, parádní," usmíval se Čermák, který přebíral trofej pro vítěze. Triumfální zdvižení poháru nad hlavu ale přenechal kouči a majiteli klubu Liboru Zábranskému.

Kometa získala třináctý titul v historii s podobným kádrem jako vloni. Až pod Špilberkem si poprvé v kariéře pověsil zlato na krk zkušený obránce Michal Barinka, který o něj neúspěšně usiloval třeba ve Vítkovicích nebo ve Spartě.

Brno i letošním play off prošlo impozantně s bilancí 12 výher a dvou porážek. A to i přesto, že do vyřazovacích bojů vstupovalo z pátého místa po základní části.

"Ono podle mě v play off to domácí prostředí není až tak rozhodující. Když se vám podaří venku vyhrát první zápas, hned se vám líp dýchá," řekl Čermák.