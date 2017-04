Praha - Hokejisté Brna mají skvěle rozehranou finálovou sérii extraligy proti Liberci. Pokud se jim v úterý podaří zvýšit dalším vítězstvím na 3:0, ve středu mohou hrát o ukončení 51 let dlouhého čekání na zisk titulu. Zástupci Komety však tlumí přehnaný optimismus. Je jim jasné, že případný úspěch Bílých Tygrů ve třetím utkání může zase mnohé změnit. Úterní i středeční utkání začnou shodně v 17:20.

Brno je ve stejné situaci jako ve čtvrtfinále proti favorizované Spartě, kterou porazilo dvakrát na jejím ledě. Sérii pak doma úspěšně završilo v nejkratším možném termínu. Jihomoravané ale nechtějí předbíhat událostem.

"Zůstáváme na zemi, jdeme do každého zápasu s respektem a pokorou. Jsme napřed pouze bodově. Uvidíme, jak soupeř zareaguje na dvě porážky. Soustředíme se výhradně na třetí zápas, nedíváme se dál, co bude po něm," prohlásil kouč Kamil Pokorný.

Důležité bude nenechat se zbláznit temperamentním publikem. "Už jsme to v play off na domácím ledě absolvovali. Musíme hrát disciplinovaně a týmově. A já věřím, že máme natolik chytré a inteligentní hráče, že jsou schopni dodržet způsob hry, jímž se chceme prezentovat," řekl Pokorný. "Očekávám ale, že fanoušci dají našemu týmu energii, abychom za jejich pomoci a s přispěním hráčů soupeře v kotli trochu podusili," dodal.

"Je to masa lidí, která nám fandí, a jsem za ni strašně rád. Doufám, že uděláme maximum, abychom vyhráli třetí zápas. Dál nebudu koukat. Stav je pozitivní, ale nelze se z toho zbláznit," řekl bek Jozef Kováčik.

Také gólman Marek Čiliak zdůraznil, že jeho tým je zatím pouze v polovině cesty. "Musíme se připravovat, jako by to bylo 0:0. Už se těšíme domů. Atmosféra bude úplně jiná, fanoušci nás zase poženou, ale nic nemáme vyhrané. Je to pořád jen 2:0. Nemůžeme se tím nechat nějak unést," varovala jedna z klíčových opor Komety.

"Musíme do toho jít dál s pokorou a nevidět se, jak zvedáme pohár. Musíme makat, chybí nám ještě dvě výhry. Cítíme se skvěle a věříme si, ale žádná velká euforie nemůže být," nabádal útočník Marek Kvapil.

Na marodce Komety jsou dlouhodobě zranění obránce Jan Štencel, útočníci Jan Káňa, Tomáš Vincour a chybí také reprezentant dvacítky Martin Nečas. Otazník visí nad případným startem obránce Ondřeje Němce, který v prvních dvou duelech v Liberci nehrál. "Řešíme jej ze dne na den. Uvidíme, jaká bude situace," řekl Pokorný.

Liberec přes nepříznivý stav neskládá zbraně. "Všichni si myslí, že Kometa už má nyní titul, ale já si to nemyslím," řekl trenér úřadujících šampionů Filip Pešán.

"Oba ty zápasy se rozhodly ve prospěch Komety o jediný gól. Neprohráli jsme nijak výrazně a z naší hry nemám špatný pocit. Jsou to vyrovnané zápasy. Třeba se teď podaří vyhrát v Brně o gól nám. A třeba hned i dvakrát," přemítal Pešán.

Ví, že nelehkou situaci je třeba ustát především psychicky. "O hlavě, kondici a zdraví celá finálová série. Kometa doma bude muset, třeba to vyjde nám. Je to každopádně výzva pro nás všechny, včetně mě. Za poslední dva roky jsme dole 0:2 v sérii ještě nebyli. Všechny karty jsou na straně Komety, my zkusíme vymyslet, jak na ni," prohlásil Pešán.

"Prohráli jsme doma dva zápasy, ale musíme to hodit za hlavu, i když to teď pro nás bude strašně složitý. Pořád věřím týmu, že s tím dokážeme ještě něco udělat. Určitě neházíme flintu do žita a budeme se prát o titul," zdůraznil útočník Dominik Lakatoš. "Všechna čest soupeři, ale my nehrajeme naši hru a děláme zbytečné chyby, které dělat nemůžeme. Hrajeme zbytečně laxně v obranném pásmu a to pak rozhoduje zápasy," řekl Lakatoš.

Statistické údaje před zápasy finále Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 18. a 19. dubna:

HC Kometa Brno (po základní části 6.) - Bílí Tygři Liberec (1.).

Začátky: úterý 17:20 (ČT sport), středa 17:20 (ČT sport).

Stav série: 2:0.

Výsledky zápasů v sérii: 4:3, 4:3 v prodl.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Marek Kvapil 2 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Dominik Lakatoš 2/3 (2+1).

Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Krejčík 12/10 (3+7) - Dominik Lakatoš 14/13 (8+5).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 49/40 (15+25) - Petr Jelínek 51/37 (17+20).

Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak průměr 2,90 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,50 procenta - Ján Lašák 2,58 a 89,74, Roman Will 8,00 a 80,95.

Statistiky brankářů v play off: Marek Čiliak 1,49 a 94,36 a třikrát udržel čisté konto - Ján Lašák 2,63 a 90,16, Roman Will 2,21, 90,57 a dvakrát udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Kometa se může vyrovnat s 12 tituly nejúspěšnějšímu celku historie domácí nejvyšší soutěže Jihlavě a dosáhnout na zlato po 51 letech. Na kontě má 11 triumfů (1955-1958, 1960-1966). Šestkrát získali Brňané stříbro (1954, 1968, 1969, 1971, 2012 a 2014) a čtyřikrát bronz (1959, 1967, 1970 a 2015).

- Liberec, který hraje extraligu od roku 2002, získá čtvrtou medaili. Před loňským premiérovým titulem dosáhl na bronz v letech 2005 a 2007.

- Brňané vyhráli čtyřikrát za sebou, když před úspěšným vstupem do finále v Liberci zvítězili v pátém semifinále v Hradci Králové 3:1 a pak zdolali Mountfield doma 2:1 v prodloužení.

- Liberec prohrál třetí zápas v obou předešlých sériích ve čtvrtfinále proti Plzni (3:6) i v semifinále proti Chomutovu. Do obou šel ale po dvou domácích výhrách.

- Kometa vyhrála doma v letošním play off čtyři z pěti utkání. Podlehla jen ve čtvrtém semifinále Hradci Králové 0:1 po samostatných nájezdech.

- V předkole play off se letos podařilo v sérii hrané na tři vítězné zápasy otočit po dvou domácích prohrách Chomutovu souboj s Mladou Boleslaví. V kláních na čtyři vítězné zápasy se to dosud v osmi takových případech nikomu nepodařilo. Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), před dvěma roky ve finále Třinec s Litvínovem (3:4) a letos Sparta s Kometou (0:4) a Třinec s Chomutovem (2:4).

- Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2 se podařilo jen šesti celkům v sedmi případech v historii a vždy to bylo po úvodních prohrách venku. Spartě se to podařilo v roce 2006 ve čtvrtfinále se Zlínem (4:2 na zápasy). Dalšími úspěšnými celky jsou Slavia proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Plzeň proti Pardubicím (čtvrtfinále 2004 - 4:3), Liberec proti Slavii (čtvrtfinále 2005 - 4:3), Karlovy Vary proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2), opět Liberec proti Plzni (čtvrtfinále 2010 - 4:2) a Zlín proti Třinci (semifinále 2015 - 4:2).

- Obránce Komety Ondřej Němec, který vynechal první dva finálové duely kvůli zranění, oslaví v úterý 33. narozeniny.

- Obránce Ondřej Němec z Komety vyhrál extraligu v roce 2009 s Karlovými Vary a je mistrem světa z roku 2010 z Kolína nad Rýnem. Útočník Martin Zaťovič získal také zlato před osmi lety s Energií. Trenér a majitel Komety Libor Zábranský starší získal jako hráč tituly se Vsetínem v roce 1999 a se Spartou o dva roky později.

- Útočník Marek Kvapil z Komety má dva triumfy v KHL, kde vyhrál Gagarinův pohár v letech 2012 a 2013 s Dynamem Moskva, a je i mistrem světa z roku 2010. Obránce Jozef Kováčik získal titul ve slovenské extralize v roce 2008 se Slovanem Bratislava, Peter Trška se stejným klubem v roce 2012. Útočník Marcel Haščák triumfoval na Slovensku v roce 2011 s Košicemi a Kamil Brabenec o dva roky později se Zvolenem.

- Útočník Komety Martin Erat slavil zatím jen juniorský triumf. Je mistrem světa hráčů do 20 let z roku 2001, ve stejném roce vyhrál v zámořské juniorské WHL titul s Red Deer i Memorial Cup pro vítěze CHL.

- Devětatřicetiletý kapitán Komety Čermák má ve sbírce v extralize tři stříbra a tři bronzy, na první triumf čeká.