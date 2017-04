Brno - Fotbalisté Brna ve 22. kole první ligy doma hráli 0:0 s Duklou, počtvrté za sebou dosáhli bezbrankového výsledku a celkově remizovali už ve čtrnáctém utkání v sezoně. Také Pražané potvrdili pevnou obranu, když ve čtvrtém jarním zápase nejvyšší soutěže neinkasovali.

Brňané už bez kanonýra Škody, který v týdnu zamířil do norského Lilleströmu, vsadili na útočnou hru. Z územní převahy vytěžili v úvodu zápasu dvě slibnější šance. V desáté minutě obránci Dukly faulovali pronikajícího Zavadila, jenž z následného přímého kopu mířil těsně nad břevno. O čtyři minuty později po rohu Ashirovu hlavičku brankář Rada vyrazil.

Dukla se po nevydařeném startu otřepala. Přidala do své hry přímočaré protiútoky. V 18. minutě poprvé zahrozil po rohovém kopu volný Holenda, jehož hlavička jen lízla spojnici břevna a tyče domácí branky. Pražané prokládali ofenzivní pojetí střeleckými pokusy ze střední vzdálenosti, které brankáře Melichárka vážněji neohrozily.

Po půlhodině hry se z pravé strany prokličkoval brněnský Ashiru mezi čtyřmi zadáky soupeře, ale jeho střelu do horního růžku stačil Rada vyrazit. Těsně před přestávkou nechali domácí zadáci hodně volnosti Podanému, jehož hlavička těsně minula tyčku.

I když měla Zbrojovka po změně stran územní převahu, k zakončení se přes pozornou defenzivu protivníka dostávala jen s obtížemi. Naopak Dukla těžila z rychlých protiútoků. Ve 48. minutě po akci Tetoura stačil Mustedanagičovu střelu Melichárek vyrazit.

Hru Brňanů režíroval ve středu pole zkušený Zavadil. Po jeho akci se dostal v 68. minutě do gólové šance střídající Přichystal, který ale z bezprostřední blízkosti pouze trefil brankáře Radu.

V závěrečné čtvrthodině byla Dukla aktivnější, v koncovce ale postrádala přesnost a neporadila si s Melichárkem, jenž měl velký podíl na zisku bodu.

Hlasy po utkání

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Dukla má velice kvalitní tým. Měla za sebou dvě výhry. Po nich se soupeř dostal do klidu. Ten my nemáme už nějakou dobu. První poločas byl z naší strany velice nervózní. Projevovalo se to v držení míče, hra se nám nedařila. Soupeř měl dvě velké příležitosti. Druhou půlku jsme byli trochu lepším týmem. Šance jsme neproměnili. Měli jsme také spoustu standardních situací i větší hlad po gólu, který se nám ale nepodařilo vstřelit. Tým dostal dva dny volna. Potřebujeme si oddechnout, tlak je veliký. Štve nás špatná koncovka. Provází nás zmar ve střílení branek. Není příjemné mít za sebou čtrnáct remíz."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Brno má velice ofenzivní dynamický útok. Přemýšlel jsem po sledování soupeře, jakým způsobem jej pochytat a hrát. Což se nám podařilo. Žádný tým neměl výraznou převahu. Hráli jsme však kompaktněji. Soupeře jsme pustili do dvou příležitostí. Jedna byla po standardní situaci hned v úvodu utkání. Druhá ve druhém poločasu po brejku, když Brňané na zadní tyči trefili brankáře Radu, který nás podržel. Na to, že jsme neměli převahu, jsme si vypracovali sedm šancí, při nichž jsme mohli směle skórovat. Měli jsme jít více za vítězstvím. Po průběhu utkání si myslím, že jsme byli třem bodům blíž."

Zbrojovka Brno - Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Ginzel - Kotík, Pospíšil. Bez karet. Diváci: 3216.

Sestavy:

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Štohanzl (63. Přichystal), Taščij, Ashiru (90. Litsingi) - Řezníček (84. Krejčí). Trenér: Habanec.

Dukla: Rada - Kušnír, Bezpalec, Štetina, Podaný - Tetour, Hanousek, Mustedanagič (59. Olayinka) - Brandner (72. Juroška), Holenda, Miloševič (81. Smejkal). Trenér: Hynek.