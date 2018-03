Ostrava - Hokejisté Brna zvítězili i ve druhém utkání čtvrtfinále play off na ledě Vítkovic a jsou v polovině cesty mezi nejlepší čtyřku extraligy. Obhájci titulu vedou v sérii hrané na čtyři vítězství 2:0 a příští dva zápasy sehrají v sobotu a v neděli před svými fanoušky v Brně. Kometa otočila vývoj dvěma góly během 48 sekund ve druhé třetině a zvítězila 3:2, vítězný gól zaznamenal útočník Martin Nečas ve 44. minutě.

Hned v první minutě byl v dobré pozici Roman, vzápětí na druhé straně Holík. Nedlouho poté si Brňané zkusili první početní výhodu, ale bez úspěchu. Kolouchovu šanci z poloviny úvodního dějství ještě hosté přestáli bez úhony, ale když je pak ve 14. minutě zaměstnal za Čiliakovou brankou napadající Dej, Lev měl prostor a čas vyjet do palebné pozice a ranou z otočky pod horní tyč otevřel skóre.

První minuty prostřední dvacetiminutovky narušily potyčky fanoušků v hledišti, kvůli nimž bylo přerušeno dění na ledě. Nečekaná prodleva prospěla o něco více Kometě, která dokázala skóre během necelé minuty otočit.

Ve 35. minutě tečoval nekrytý Haščák mezi Bartošákovy betony nabídku z Holíkovy hole a vyrovnal. Uběhlo jen 48 sekund a Brno vedlo, když kapitán Erat pohotově našel Radima Zohornu, jenž zblízka prostřelil Bartošáka podruhé. Střídačka Ostravanů okamžitě sáhla k oddechovému času, zvýšená aktivita ale vyrovnání do druhé přestávky nepřinesla. Hosté přestáli Gulašiho nebezpečné nahození i Zdráhalův pokus.

V polovině 44. minuty vedli hosté už 3:1, když Kometa opět potrestala nedisciplinovanost domácích. V pozici klečícího střelce se na konci skvělé kombinace opřel do puku talent Nečas a z kruhu pro vhazování nekompromisně skóroval.

Kometa při dvoubrankovém vedení v poklidu kontrolovala průběh zápasu, jenže v čase 55:35 přinesla zápletku kuriózní trefa Romana, jenž překvapil Čiliaka dalekonosným nahozením poté, co přejel vlastní obrannou modrou čáru. Vzápětí měl vyrovnání na holi Lev, ale nedal.

V 58. minutě sáhli Vítkovičtí k power play. Definitivu mohl zařídit Hruška, bek Sloboda vleže sice ubránil domácí od pohromy, ale na vyrovnání to nestačilo. Přídavkem pro diváky nad rámec hrací doby byla hromadná strkanice, do níž se velmi aktivně zapojil i domácí gólman Bartošák.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Bylo to srovnatelné se včerejším zápasem, při hře pět na pět takový rozdíl není. Klíčový moment přišel v polovině utkání. Sice víme o silných přesilovkách Komety, ale po jedné ubráněné přesilovce jsme jim po faulu v útočné třetině dali druhou, kterou už takový tým jako Kometa nepohrdne. To byl klíč k utkání. Sice prohráváme 0:2 na zápasy a spousta lidí už vidí Kometu v semifinále, ale my neskládáme zbraně."

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme hráli velice slušně. I když se domácím podařilo dostat do vedení, my jsme měli tři nebo čtyři přečíslení, která jsme neproměnili. Ve druhé třetině byla hra rozkouskovaná i kvůli nepokojům diváků, my se dostali do zápasu díky přesilovce, vzápětí jsme dali druhý gól a ve třetí části jsme si to už hlídali. Přišel sice kuriózní gól, ale zvládli jsme to. Dnes jsme se více koncentrovali na hru, na hokej a zaslouženě jsme vyhráli."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Lev (Dej, Hrbas), 56. Roman (Sloboda) - 35. Haščák (P. Holík), 36. R. Zohorna (M. Erat, Bartejs), 44. Nečas (Zaťovič, H. Zohorna). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Tošenovjan, Zíka. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:2. Diváci: 8571. Stav série: 0:2.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - od 41. navíc Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, J. Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.