Praha - Hokejisté Brna si opět zahrají finále play off extraligy. Obhájci titulu zvítězili v pátém semifinále v Plzni vysoko 6:2, celou sérii vyhráli 4:1 na zápasy a v boji o zlato vyzvou buď Třinec, nebo Hradec Králové. Oceláři vedou v sérii 3:2. Vítěz základní části Plzeň končí sezonu s bronzem.

Dnešní duel na ledě Indiánů se hrál podle brněnských not. Hned v úvodu otevřel skóre zkušený útočník Martin Erat. V 19. minutě sice odpověděl Milan Gulaš, jenže to bylo ze strany domácích na dlouho vše. Úřadující šampioni naopak přispěchali ještě do první přestávky s rozhodujícím úderem, když se v rozmezí 45 vteřin trefili Martin Nečas a podruhé Erat. Do poloviny utkání navýšili náskok Leoš Čermák a Petr Holík. V závěru snížil Gulaš a výsledek završil Alexandre Mallet.

V samostatné české extralize triumfovali Brňané loni poprvé a ukončili půst po dlouhých 51 letech, jinak ale patří mezi nejúspěšnější tuzemské kluby. Zatím poslední titul byl pro ně již dvanáctý, čímž se v čele historického přehledu dotáhli na vedoucí Jihlavu. Předchozí vítězství Brna se datují do let 1955 až 1966, kdy vyhráli jedenáctkrát během 12 sezon.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Gulaš (Mertl, Stach), 55. Gulaš (Čerešňák, Vráblík) - 3. M. Erat (Nečas, Zaťovič), 20. Nečas (H. Zohorna), 20. M. Erat (J. Hruška, R. Zohorna), 23. L. Čermák (Štencel, O. Němec), 29. P. Holík (Zaťovič, Haščák), 57. Mallet (Vondráček). Rozhodčí: Pražák, Pešina - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 7337. Konečný stav série: 1:4.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda (29. Hylák) - Jones, Moravčík, Čerešňák, Vráblík, Kadlec, D. Sklenička, od 21. navíc Pulpán - Gulaš, Mertl, Stach - Indrák, Kratěna, Kantner - Schleiss, Kracík, D. Kindl - Pour, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Haščák, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Vincour. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.