Praha - Hokejisté Brna a Litvínova získali v úvodu čtvrtfinále play off extraligy na svou stranu výhodu domácího prostředí. Kometa na to dokonce dokázala navázat druhou výhrou a před svými fanoušky může sérii proti loňskému finalistovi Spartě i uzavřít, pokud uspěje v pátek a následně i v sobotu. Litvínov s Hradcem Králové vyjedou na severu Čech k dalšímu utkání za stavu 1:1 na zápasy.

Brno přivítá Spartu s nadějným vedením 2:0 v sérii. "V žádné euforii nejsme. Jen nás uspokojilo, jak se naši hráči prezentovali. Máme zkušený tým, který ví, jak hrát play off," řekl trenér Kamil Pokorný.

Zda Sparta pozmění taktiku, tím se příliš nezabývá. "Chceme se držet naší hry, která nám přinesla v prvních dvou zápasech ovoce. Naší obrovskou devízou je týmový duch," vyzdvihl Pokorný. Do sestavy by se měl vrátit Vincour. A po více než dvou týdnech také uzdravený kapitán Čermák. "Nechci komentovat sestavu. Je to play off a není důvod něco říkat den před utkáním," uvedl Pokorný. Na marodce zůstává pouze zraněný obránce Štencel.

Stav 2:0 po zápasech na Spartě hráči nečekali. "Ale tajně jsme doufali. Šli jsme do toho s pokorou a věděli, že když zvládneme dobře začátky, mohli bychom něco uhrát. Jsme za to fakt rádi, ale bude důležité to potvrdit doma," řekl útočník Martin Zaťovič.

Sparta doma nezvládla vstup do série a po porážkách 2:3 a 2:3 v prodloužení se bude snažit stát prvním týmem v historii, který by po dvou neúspěších na vlastním ledě dokázal otočit sérii hranou na čtyři vítězství. Podle kouče Jiřího Kalouse se jeho tým musí hlavně vyvarovat chyb, kterými nabídl Kometě v O2 areně góly. "Je to vždycky o hlavách. Myslím si, že jsme připravení, ale chyby, které děláme, jsou opravdu špatné a rozhodující. Kometa hraje trpělivě, jednoduchý hokej, nikam se nehrne a vyráží do protiútoků," uvedl Kalous.

"My se u toho hodně nadřeme, ale šance si vytváříme. Bohužel je neproměňujeme. To je současná realita. Pokud chceme Brno porazit, musíme šance proměňovat a samozřejmě jim je také nenabízet," doplnil kouč, jenž v této sezoně dovedl Spartu do finále Ligy mistrů.

Útočník Petr Kumstát se stane novým "železným mužem", když obleče dres Sparty ve 250. utkání za sebou, aniž by absentoval. O jeden start tak překoná dosavadního rekordmana Jana Hanzlíka.

Litvínov chce v pokračování série s Mountfieldem oživit výkon z prvního utkání, který mu vynesl první bod. "Po celou sezonu nerozlišujeme, zda hrajeme venku, či doma. Snažíme se hrát vždy aktivně. Jiné to bude v tom ohledu, že teď budeme mít v zádech naše fanoušky. Rozhodně ale musíme hrát disciplinovaněji než v Hradci, kde jsme udělali hodně zbytečných, hloupých a nesmyslných faulů," řekl asistent trenéra Darek Stránský.

"Doma umíme hrát lepší hokej. První zápas byl z naší strany výborný, druhý už trochu horší. Budeme se doma snažit zvládnout hned první zápas, abychom se zase dostali psychicky na koně. Určitě dojde na hodně osobních soubojů, ale my hlavně musíme hrát čistě, abychom za to nechodili ven. A musíme více střílet, chodit více do brány a bít se tam v tom prostoru okolo ní," prohlásil útočník František Gerhát.

Hradec Králové dovedl v základní části sezony oba zápasy na severu Čech k remíze po 60 minutách, pak prohrál v nájezdech a v prodloužení. Nyní ale potřebuje být alespoň jednou úspěšný, aby získal výhodu domácího ledu zpět na svou stranu.

"První zápas série se nám celkově nepovedl, ve druhém už to bylo z naší strany utkání play off. A že jsme ho dohráli s čistým kontem? O to tolik nejde, podstatnější bylo, jak celý tým pomáhal gólmanovi, což tam v prvním duelu chybělo. Teď jedeme na led soupeře, který bude muset doma více útočit a hrát aktivněji," předpokládá asistent trenéra Pavel Hynek.

V závěru úterního klání gradovaly emoce a došlo i na bitku. "Uvidíme, jak to bude vypadat v Litvínově, ale obě mužstva si musí dát pozor na zbytečná vyloučení, v tom je to stejné u nás i u soupeře, protože hra v oslabení pak bere hodně sil," doplnil Hynek.

"Nebudu říkat, že naším cílem je jedna výhra, neboť každý zápas začíná stavem 0:0. Můžeme klidně dva zápasy vyhrát, ale samozřejmě také dva prohrát. Bude to těžká série. Zatím padá málo gólů a já si myslím, že jich ani v dalších utkáních moc padat nebude," domnívá se útočník Tomáš Knotek.

Zápas v Litvínově se odehraje před televizními kamerami a začne v 17:20, bitva v Brně vypukne v 18 hodin.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 17. a 18. března: HC Kometa Brno (po základní části 6.) - HC Sparta Praha (3.). Začátky: pátek 18:00, sobota 17:00 (ČT Sport). Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 3:2, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Alexandre Mallet, Martin Nečas 2 zápasy/2 body (2 branky + 0 asistencí) - Jaroslav Hlinka, Michal Řepík, Petr Vrána všichni 2/2 (1+1) Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 49/40 (15+25) - Lukáš Pech 50/52 (20+32). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak průměr 1,94 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,75 procenta - Tomáš Pöpperle 2,95 a 87,76. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Tomáš Pöpperle 2,23, 91,06 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 1,93, 92,36 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: Kometa útočí na svou pátou účast v semifinále v historii. V samostatné české extralize byla dosud při všech třech čtvrtfinálových účastech (2012, 2014 i 2015) úspěšná. Neuspěla pouze v roce 1987 ještě ve federální lize. V roce 1971 se dostala do semifinále přímo ze základní části.

Pokud by se Spartě nepodařilo sérii otočit, chyběla by v semifinále poprvé od roku 2013. Ve čtvrtfinále hraje už podevětadvacáté a nepostoupila jen sedmkrát.

V předkole play off se letos podařilo v sérii hrané na tři vítězné zápasy otočit po dvou domácích prohrách Chomutovu souboj s Mladou Boleslaví. V kláních na čtyři vítězné zápasy se to dosud v šesti takových případech nikomu nepodařilo. Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice právě se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4) a před dvěma roky ve finále Třinec s Litvínovem (3:4).

Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2 se podařilo jen šesti celkům v sedmi případech v historii a vždy to bylo po úvodních prohrách venku. Spartě se to podařilo v roce 2006 ve čtvrtfinále se Zlínem (4:2 na zápasy). Dalšími úspěšnými celky jsou Slavia proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Plzeň proti Pardubicím (čtvrtfinále 2004 - 4:3), Liberec proti Slavii (čtvrtfinále 2005 - 4:3), Karlovy Vary proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2), opět Liberec proti Plzni (čtvrtfinále 2010 - 4:2) a Zlín proti Třinci (semifinále 2015 - 4:2).

Kometa útočí i na třetí úspěch v sérii play off se Spartou v historii. V roce 2012 vyhrála ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy a o dva roky později v semifinále 4:3 na utkání. V obou případech začínali Pražané po lepším umístění v základní části sérii také doma.

Sparta v součtu s koncem základní části prohrála už čtyřikrát za sebou. Brňané vyhráli čtyři z posledních pěti utkání.

Sparta dokázala na ledě Komety vyhrál šest z posledních osmi vzájemných zápasů.

Hostující forvard Petr Kumstát nastoupí ve sparťanském dresu k 250. utkání v řadě a posune dosavadní klubové maximum Jana Hanzlíka (249 zápasů bez absence). HC Verva Litvínov (5.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátky: pátek 17:20 (ČT Sport), sobota 17:30. Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 3:2, 0:3. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: František Lukeš, Rostislav Martynek, Lukáš Válek všichni 2/1 (1+0) - Andris Džerinš 2/2 (2+0). Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: František Lukeš 52/40 (16+24) - Jaroslav Bednář 49/47 (11+36). Statistiky brankářů v sérii: Jaroslav Janus 2,50 a 92,54 - Patrik Rybár 1,50, 91,89 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jaroslav Janus 2,02, 93,05 a třikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,39 - Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84. Zajímavosti: Verva se představí doma poprvé od 28. února, kdy zdolala v 51. kole Liberec 2:1 po samostatných nájezdech. Před vlastním publikem drží sérii pěti vítězství za sebou.

Litvínov v součtu s koncem základní části vyhrál z posledních pěti utkání pouze jednou v základní hrací době. Povedlo se mu to v pondělí v prvním duelu v Hradci (3:2). Vedle toho si připsal dvě porážky v základní hrací době, jednu prohru v prodloužení a jednu výhru po nájezdech.

Hradec Králové vyhrál jen dva z posledních pěti duelů.

Litvínov porazil Mountfield ve vzájemných zápasech doma třikrát za sebou.

V sérii ještě ani jeden tým neskóroval v přesilové hře, ale Litvínov se v prvním duelu prosadil ve vlastním oslabení.