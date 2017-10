Praha - Vítězná série vedoucího Brna a naopak šňůra neúspěchů posledního Litvínova budou hlavními tématy pátečního 12. kola hokejové extraligy. Obhájce titulu Kometa přivítá Olomouc, Litvínov se představí ve Vítkovicích, jimž se v poslední době výsledkově rovněž vůbec nedařilo. Druhá Plzeň narazí na vicemistra Liberec.

Ve prospěch lídra tabulky Komety před soubojem s Olomoucí hovoří aktuální forma - mají za sebou šňůru šesti výher, během níž získali 17 bodů. Během minulé sezony ale Olomouc vyhrála tři ze čtyř vzájemných duelů. "Čeká nás houževnatý soupeř, který hraje lépe venku než doma. Olomouc má velice dobře propracovanou obranu a kvalitního gólmana. Budeme muset hrát trpělivě, ukázněně a nenechat se zbytečně vylučovat," uvedl trenér Kamil Pokorný.

Olomouc se na čtyřicetiminutovou cestu do Brna nevydává jako favorit, ale svou venkovní bilancí rozhodně může Kometě nahnat respekt. Hanáci venku nebodovali jen v úvodním utkání, pak čtyřikrát za sebou zvítězili. "Jsme rádi, že se nám z venku daří vozit body, když už nám to moc nejde doma. Pokusíme se to odbojovat stejně jako ve druhé a třetí třetině ve Vítkovicích a domácím to maximálně znepříjemnit," řekl olomoucký trenér Jan Tomajko.

Vítkovice po dobrém startu sezony zabředly do hluboké výsledkové krize. Utrpěly pět porážek v řadě a ze špice tabulky se propadly na devátou pozici, kde jsou jen tři body od předposledních Pardubic. "Čím dál více platí, že to musí být především o nás. Musíme podat výborný výkon jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Víc není potřeba říkat. Potřebujeme vyhrát a chceme toho dosáhnout," řekl druhý trenér Ostravanů Pavel Trnka.

Litvínov je na tom ještě hůře, neboť ho na dno přitlačila stále aktuální série dokonce osmi porážek. Při úterní prohře 1:3 na ledě Sparty přitom Verva ukázala mnoho slibných záblesků. Ale i chabou produktivitu. Třináct gólů za 11 zápasů je žalostně málo. "Náš problém je také skoro vždy ta první třetina. Necháme si dát gól, někdy dva a pak to honíme. Prakticky každý zápas první třetinu zaspíme. Musíme hrát celých 60 minut, jinak to nejde," zdůraznil útočník František Lukeš.

Plzeň v repríze čtvrtfinále minulé sezony přivítá Liberec. "Porážka s Brnem přinesla pro nás ponaučení, když jsme po vynikající první třetině přestali hrát a zápas ztratili. I když to teď tabulka nevypovídá, Liberec je podobně vynikající soupeř s kvalitním mančaftem, který umí takové věci stejně potrestat. Rádi bychom prohru s Brnem odčinili," řekl asistent trenéra Ladislav Čihák.

Liberec bude v Plzni pokračovat v těžké sérii zápasů proti nejsilnějším týmům soutěže. Během ní se od 21. září představili Bílí Tygři postupně v Třinci, na ledě Sparty a v Brně, v úterý čeká Severočechy vystoupení v Hradci Králové. Průběžné účtování z měření sil se spolufavority na titul není zatím nikterak radostné: tři porážky, nula bodů, hrozivé skóre 5:19.

Pardubice po zatím nejúspěšnějším týdnu sezony, v němž ze tří utkání získaly šest bodů, čeká nelehká prověrka jejich skutečné formy. V pátek hostí Třinec, v neděli se představí v derby na ledě Hradce Králové. "Čeká nás atraktivní dvojzápas s velmi náročnými soupeři. Ale kdo dnes těžkým soupeřem není, že? Díváme se zejména sami na sebe, připravujeme se na zápasy zodpovědně a budeme-li prodlužovat naši práci a navazovat na ni, máme šanci uspět s kýmkoliv. Bodíky jsme začali sbírat, teď v tom musíme jen dál pokračovat," prohlásil kouč Miloš Holaň.

Třinec se vrátil na vítěznou vlnu a po dvou výhrách v extralize si zvedl sebevědomí i skalpem silného švédského celku HV 71 v Lize mistrů. V Pardubicích mohou nastoupit Oceláři plni sebevědomí. "Určitě to je pro nás povzbuzení, ale nesmíme v žádném případě usnout na vavřínech. Pardubice v posledních kolech bodují, vyhrály dvakrát i venku, každý soupeř v lize má kvalitu," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Chomutovský kouč Vladimír Růžička půjde do pátečního duelu již jako trojnásobný otec, poté co mu manželka Marie porodila v úterý dceru Lejlu. Nyní už ale potřebuje naplno přepnout na hokej, neboť Piráti jsou před utkáním se Zlínem na výborné čtvrté příčce, ale prohráli tři poslední zápasy před svými diváky a celkem čtyřikrát za minulých šest utkání.

Hokejisté Zlína po tříbodových domácích výhrách nad Třincem a Spartou se netají cílem rozšířit sbírku i v Chomutově. "Hráčům se zvedlo sebevědomí. Určitou výhodou pro nás je, že si Chomutov vede mnohem lépe na kluzištích soupeřů, doma poslední tři zápasy prohrál. I když na druhé straně mají velkou sílu útočníci Pirátů Vondrka s Humlem. Nám ale výborně chytá Kašík," řekl trenér Zlína Robert Svoboda, který bude postrádat zraněné obránce Noska, Žižku a Horáka.

Sparta přivítá ve středočeském derby Mladou Boleslav. Sérii tří zápasů bez bodu ukončili Pražané v úterní dohrávce s Litvínovem. "Snad se od toho konečně pořádně odrazíme. Musíme to ubojovat. Jiná cesta není. Hezké góly dávat nebudeme. Nikomu z nás to ani nelepí a strašně se na góly nadřeme, i když šance máme," řekl útočník Lukáš Pech. V horší koncovce Pražanů může být naděje Středočechů, kteří v posledních čtyřech odehraných zápasech inkasovali dohromady pouze čtyři branky.

Extraligový nováček z Jihlavy má velké výsledkové výkyvy mezi domácími a venkovními zápasy. V posledních třech utkáních na svém ledě získal po výhrách nad Zlínem, Vítkovicemi a Litvínovem plný počet bodů. Nyní se Dukle postaví do cesty Hradec Králové, který tři kola neztratil ani bod.

"Soupeře doma dostáváme pod tlak. I když se výhry nerodí lehce, tak jsme s nimi spokojeni. Chtěli bychom navázat na náš poslední zápas s Litvínovem. K dosažení úspěchu je nezbytné, abychom se vyvarovali zbytečných vyloučení," poznamenal trenér Jihlavy Petr Vlk.

Statistické údaje před zápasy 12. kola hokejové extraligy

Piráti Chomutov (4.) - Aukro Berani Zlín (8.).

Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport).

Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 11 zápasů/11 bodů (3 branky + 8 asistencí) - Roberts Bukarts 11/9 (6+3).

Statistiky brankářů: Ján Laco průměr 2,22 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,83 procenta - Libor Kašík 2,07, 92,78 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,00 a 88,57.

Zajímavosti:

- Piráti doma prohráli třikrát za sebou a získali v této sérii jediný bod. Celkově Chomutov vyhrál jediné z posledních čtyř utkání a dosáhl jen na čtyři body.

- Zlín vyhrál pět z posledních šesti zápasů a získal v tomto období 13 bodů.

- Chomutov v minulé sezoně bodoval ve všech zápasech se Zlínem, třikrát vyhrál v základní hrací době a jednou prohrál po samostatných nájezdech.

HC Dukla Jihlava (11.) - Mountfield Hradec Králové (6.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Žálčík 10/7 (4+3) - Bedřich Köhler 11/7 (6+1).

Statistiky brankářů: Jakub Škarek 2,96 a 88,89, Lars Volden 2,92 a 85,94 - Patrik Rybár 0,98, 95,74 a jednou udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,39 a 90,06, Jaroslav Pavelka 0 a 100.

Zajímavosti:

- Jihlava doma třikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. Celkově na vlastním ledě nováček vyhrál čtyři z pěti utkání v této sezoně.

- Mountfield třikrát za sebou naplno bodoval a naprázdno vyšel v jediném z posledních osmi duelů.

- Hradec Králové hrál v úterý v závěrečném utkání v základní skupině Ligy mistrů v přímém souboji o postup do play off bez řady hráčů základní sestavy v Bernu a po porážce 2:5 se se soutěží rozloučil.

- Jihlava se s Hradcem Králové utká v extralize po 23 letech, ale hrály proti sobě v minulých letech v první lize.

- Jihlavský útočník Lukáš Žálčík oslaví v neděli 27. narozeniny.

HC Vítkovice Ridera (9.) - HC Verva Litvínov (14.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: David Květoň, Radoslav Tybor oba 11/8 (6+2) - Jakub Černý 11/5 (3+2).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,34 a 91,61, Daniel Dolejš 0 a 100 - Michael Petrásek 1,99, 93,01 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,00 a 87,76.

Zajímavosti:

- Vítkovice prohrály pětkrát za sebou a získaly v této sérii jen jeden bod. Na plný zisk čekají Ostravané už sedm zápasů.

- Litvínov prohrál osmkrát za sebou a získal v této černé sérii jediný bod.

- Verva v šesti zápasech venku v této sezoně ještě nebodovala při skóre 6:22.

- Vítkovice ve vzájemných zápasech s Litvínovem třikrát za sebou naplno bodovaly.

- Vítkovický útočník Ondřej Roman může sehrát 300. zápas v extralize.

HC Škoda Plzeň (2.) - Bílí Tygři Liberec (12.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: Dominik Kubalík 11/19 (12+7) - Michal Bulíř 10/6 (2+4).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,96, 92,65 a jednou udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,14 a 80,00 - Roman Will 2,82, 90,75 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 6,00 a 86,67.

Zajímavosti:

- Plzeň po sérii šesti výher prohrála v neděli doma s mistrovskou Kometou Brno 4:5 v prodloužení, přesto bodovala už v devátém zápase za sebou.

- Doma mají Indiáni na kontě ze šesti zápasů čtyři výhry v běžné hrací době, jedno vítězství v prodloužení a jednu prohru v nastavení.

- Úřadující vicemistr Liberec v pěti zápasech venku v této sezoně extraligy ještě nebodoval při skóre 5:24.

- Liberec vyřadil Plzeň v minulé sezoně ve čtvrtfinále díky výhře 4:2 na zápasy. Poslední dva zápasy na ledě Indiánů vyhrál.

- Bílí Tygři se představili s jistotou postupu do osmifinále play off ve středu v závěrečném utkání v základní skupině v Lize mistrů v Davosu a při prohře 2:3 šetřili více než deset hráčů základní sestavy.

- Liberecký obránce Michal Plutnar může v neděli proti Vítkovicím sehrát 100. zápas v extralize.

HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Oceláři Třinec (3.).

Začátek zápasu: 18:00.

Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 12/9 (4+5) - Martin Růžička 11/14 (6+8).

Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,81, 86,41 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 0,96, 97,25 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Šimon Hrubec 2,06, 91,67 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 4,00 a 85,71.

Zajímavosti:

- Dynamo po předchozích třech zápasech bez zisku bodovalo třikrát za sebou. Vyhrálo na Spartě 3:1, podlehlo doma Olomouci 1:2 v prodloužení a zvítězilo v Litvínově 1:0 po samostatných nájezdech.

- Pardubice získaly z pěti zápasů na vlastním ledě v sezoně jen čtyři body a jsou nejhorším týmem extraligy doma.

- Třinec ve vzájemných zápasech s Pardubicemi šestkrát za sebou bodoval - třikrát vyhrál v základní hrací době, dvakrát uspěl v nastavení a jednou podlehl v prodloužení.

- Oceláři hráli v úterý v závěrečném duelu v základní skupině Ligy mistrů doma proti švédskému HV 71 z Jönköpingu a díky výhře 3:0 si zajistili postup do play off.

- Pardubický brankář Ondřej Kacetl v neděli oslaví 27. narozeniny. Francouzskému útočníkovi Dynama Jordannu Perretovi bude ve stejný den 23 let.

- Třinecký útočník Vladimír Svačina může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 500. zápas v extralize.

HC Kometa Brno (1.) - HC Olomouc (10.).

Začátek zápasu: 18:00.

Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 11/17 (5+12) - Jan Knotek 12/9 (4+5).

Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,72 a 90,80, Karel Vejmelka 0,50, 98,04 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 3,01, 88,51 a dvakrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Mistrovská Kometa vyhrála šestkrát za sebou a ztratila v této sérii jediný bod. Brňané navíc bodovali v osmi duelech za sebou.

- Olomouc od debaklu v Plzni 0:10 vyhrála venku čtyřikrát za sebou a ztratila v této sérii jen tři body.

- Kometa ve vzájemných zápasech s Olomoucí prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod.

- Kometa nastoupila v úterý s jistým postupem do play off v posledním utkání v základní skupině Ligy mistrů v Malmö a u prohry 0:3 chyběl trenér Libor Zábranský a řada hráčů základní sestavy.

- Olomoucký útočník Roman Vlach může sehrát 500. zápas v extralize.

HC Sparta Praha (7.) - BK Mladá Boleslav (5.).

Začátek zápasu: 18:30.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 12/8 (3+5) - Lukáš Žejdl 11/9 (2+7).

Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,70 a 91,01, David Honzík 2,93 a 91,51 - Brandon Maxwell 1,89, 93,52 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,86 a 91,18.

Zajímavosti:

- Sparta po třech zápasech bez bodu v úterý zabrala a vyhrála doma v dohrávce 4. kola nad Litvínovem 3:1.

- Pražany čeká druhý ze série tří domácích zápasů. V neděli ještě přivítá v O2 areně Chomutov.

- Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních čtyř zápasů, získala v této sérii devět bodů a inkasovala jen čtyř branky.

- Sparta porazila Mladou Boleslav ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a doma proti Středočechům uspěla pětkrát v řadě.

- Oba celky se utkaly na konci července dvakrát v přípravě. Mladá Boleslav vyhrála v Praze 2:1 v prodloužení a pak zvítězila doma 3:2.

- Mladoboleslavský útočník Jakub Klepiš může sehrát 300. zápas v extralize.

Další program:

Neděle 15. října - 13. kolo:

15:00 HC Sparta Praha - Piráti Chomutov,

16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera,

17:00 HC Olomouc - HC Dukla Jihlava, Aukro Berani Zlín - HC Škoda Plzeň,

17:20 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (ČT Sport),

17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec.