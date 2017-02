Praha - Hokejisty Brna a Chomutova čeká v předposledním 51. kole základní části extraligy přímý souboj o šestou příčku zaručující účast ve čtvrtfinále play off. Pokud jeden z týmů v úterý získá tři body, pošle druhého do předkola, při remíze po 60 minutách přijde rozuzlení až v pátečním posledním kole. Vedoucí Liberec bude mít v Litvínově další pokus, aby potvrdil obhajobu Prezidentského poháru. Na Třinec už má ale k dobru jen tři body. Pokračuje rovněž tuhý boj o desítku a účast v předkole.

"Samozřejmě si uvědomujeme, co je v sázce. Stejně jako náš soupeř. Psychicky nám hodně pomohlo nedělní vítězství v Liberci, kde nám skvěle zachytal brankář Čiliak. Doufám, že na tento výkon naváže i proti Chomutovu," uvedl asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

Před rokem Chomutov v předkole play off Kometu vyřadil. "To už v hlavách nemáme. Nebude to zápas o všechno, ale bude pro nás určitě letos nejdůležitější. Všichni do toho dáme sto procent," řekl útočník Jan Káňa. Na marodce Komety zůstávají obránci Krejčík, Král, Štencel a útočník Zaťovič.

Chomutov má horší skóre, ale s Kometou dosud získal pět bodů z devíti možných. "Čeká nás důležité utkání, jehož význam si uvědomují oba týmy. Vítěz si zajistí přímý postup do čtvrtfinále, takže nikdo nebude chtít udělat chybu. Bude to opatrný zápas, ve kterém moc gólů nepadne a budou rozhodovat výkony brankářů. Ján Laco nás poslední tři čtyři zápasy drží a předvádí výborné zákroky. Věřím, že mu forma vydrží," řekl asistent chomutovského kouče Petr Martínek.

"Když budeme hrát náš trpělivý hokej bez zbytečných faulů, můžeme být úspěšní. Důležité bude také proměňování šancí, kterých si v posledních zápasech vytváříme docela dost," dodal Martínek.

Litvínov prohrál v neděli na Spartě (1:3), nyní ho čeká Liberec usilující o prvenství v dlouhodobé části. "Je dobře, že máme takový los. Je to pro nás dobrý test před play off, klíčovou částí sezony," uvedl asistent trenéra Darek Stránský.

Litvínov chce zabojovat o čtvrté místo, aby mohl začít play off doma. Na Hradec Králové ztrácí jediný bod. "Jsme na tom podobně jako Hradec, který má také těžký los. Může se stát, že jedna výhra nás na čtvrté místo posune. Začínat pak doma by byla obrovská výhoda," podotkl Stránský.

Liberec v neděli proti Brnu (1:2) zklamal natěšené fanoušky, ale stále má vše ve svých rukách. "Hraje se 52 kol, máme dva zápasy do konce, vyhrát chceme úplně každé utkání. Měli jsme devět bodů náskok, teď máme tři, ale je to jen na nás. Sám necítím nějakou nervozitu z možnosti, že budeme druzí, ale stát se to může, je to hokej," řekl útočník Petr Jelínek.

V dostizích o desítku je na tom nejlépe Mladá Boleslav. Z deváté příčky má před jedenáctým Zlínem čtyřbodový náskok. Po dvou minulých zápasech, v nichž vyšli naprázdno, ale potřebují Středočeši k jistotě zabrat a mají nejtěžší los - v úterý hostí druhý Třinec, v pátek se představí v Liberci.

Třinec se ke konci základní části vzpamatoval a čtyřmi výhrami z pěti zápasů se vrátil do hry o Prezidentský pohár. "Na to ale nemyslíme. Jsme rádi, že jsme teď odehráli dva dobré zápasy a snažíme se být co nejlépe připraveni na play off. Samozřejmě, že se budeme snažit udržet laťku i v úterý," řekl třinecký asistent René Mucha. Ocelářům chybí nemocný Irgl a zraněný Kreps.

Plzeň si přes určité obtíže poradila s Karlovými Vary a z desáté příčky má na Zlín k dobru dva body, na Olomouc tři. Zásadní krok mohou Indiáni udělat s posledními Pardubicemi. "Bude to zase boj. Musíme naplno bodovat a vyhrát. Nebude to nic jednoduchého, přestože jsou na tom Pardubice v tabulce špatně. Zápas pro nás bude opět náročný především na psychiku," uvedl asistent trenéra Ladislav Čihák.

"Všichni víme, o co hrajeme. Jde o všechno. Motivace je hrát předkolo. Nesmíme si připustit strach, že bychom hráli play out. Strašák tam je, ale my si musíme jít za svým cílem," dodal útočník Martin Procházka.

Pardubice tíží šňůra sedmi porážek. Pětkrát za sebou nebodovaly, ačkoliv s Vítkovicemi bylo ve hře patrné zlepšení. "Potřebujeme hlavně vyhrávat. Pro psychiku týmu je nutné něco urvat, hráče by to zdravě nakoplo v jejich úsilí. Psychika dělá hodně, všem by případná výhra hodně pomohla. Pak by to všechno mělo hned jinou šťávu. Jsme však pozitivní, že současnou bilanci zlomíme," řekl asistent trenéra Pavel Marek.

Vítkovice si zajistily předkolo a nyní bojují o co nejlepší výchozí pozici. "Může to být pro první sérii dost podstatná věc, takže naším cílem je vybojovat si začátek předkola doma. Zajištěním účasti v play off jsme splnili ten první postupný krůček. Další chceme udělat tím, že skončíme do osmého místa a pak budeme pokračovat dál," řekl druhý vítkovický trenér Pavel Trnka. Ostravané postrádají Kucseru, Tybora a Slobodu.

Proti Olomouci jsou domácí na koni i z důvodu historických statistik: Kohouti na ostravském ledě po rozdělení federace ještě nevyhráli a aktuálně mají ve Vítkovicích sérii sedmi proher. Pokud Hanáci chtějí ještě myslet na předkolo play off, musí s touto šňůrou v úterý skoncovat. "Není nad čím moc spekulovat. Prostě musíme dvakrát vyhrát a čekat, jak si povedou týmy kolem nás. Tím pádem je naše taktika pro Vítkovice jasná," řekl olomoucký asistent Jan Tomajko, jehož kádr stále moří početná marodka: mimo hru jsou Řípa, Skrbek, Juraj Mikúš, Strapáč a Houdek.

Zlín bude bojovat o svou šanci na ledě Hradce Králové, který nechce přijít o čtvrtou příčku a má tak o motivaci postaráno. Berani si cestu do předkola play off pořádně zkomplikovali nedělní prohrou v Olomouci 0:3.

"Vypadli jsme z desítky, už nemáme postup ve svých rukou. Mnohem blíže má nyní k předkolu Plzeň. Ale extraliga je vyrovnaná, takže klidně může Plzeň doma klopýtnout s Pardubicemi. Také proto budeme hrát v Hradci Králové o naději," řekl zlínský trenér Robert Svoboda. Tým stále postrádá zraněného obránce Řezníčka.

Předposlední Karlovy Vary přivítají Spartu, která už neskončí hůře než třetí, ale může ještě pomýšlet na druhou příčku. Na Třinec ztrácí tři body. Pražané mají formu - už pět kol neztratili ani bod.

"Jdeme do utkání s respektem k soupeři, ale předem nic nevzdáváme. Sparta je kvalitní mančaft a každý takový zápas s vynikajícím soupeřem je pro nás skvělá příprava na závěr sezony," uvedl asistent karlovarského kouče Mikuláš Antonik.

Statistické údaje před úterními zápasy 51. kola Tipsport extraligy:

HC Energie Karlovy Vary (13.) - HC Sparta Praha (3.).

Začátek: 17:20.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 3:4 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Václav Skuhravý 50 zápasů/26 bodů (14 branek + 12 asistencí) - Lukáš Pech 48/50 (19+31).

Statistiky brankářů: Tomáš Závorka průměr 2,77 obdržených branek na zápas a úspěšnost zákroků 89,73 procenta, David Honzík 3,06 a 89,39, Tadeáš Dvořák 2,89 a 86,21 - Tomáš Pöpperle 2,22, 91,17 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 1,93, 92,36 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

Pražané bojují o druhé místo s Třincem, na který ztrácejí tři body a mají horší bilanci ze vzájemných zápasů. I přes šestibodovou ztrátu na vedoucí Liberec mají teoretickou naději na vítězství v základní části.

Sparta pětkrát za sebou naplno bodovala při skóre 19:4.

Karlovy Vary prohrály sedm z posledních osmi zápasů.

Karlovy Vary ztrácejí na 12. místo 20 bodů a v úterý může být definitivně jasno o jejich pádu do baráže o udržení v extralize.

Pražané ve vzájemných zápasech vyhráli pětkrát za sebou.

Do sestavy Sparty se po odpykání třízápasového disciplinárního trestu může vrátit brankář Tomáš Pöpperle.

Sparťanský útočník Petr Kumstát může sehrát 900. utkání v extralize.

Karlovarský obránce Marek Baránek ve středu oslaví 22. narozeniny.

HC Verva Litvínov (5.) - Bílí Tygři Liberec (1.).

Začátek: 17:20.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 2:1, 1:2.

Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 50/39 (16+23) - Petr Jelínek 49/36 (16+20).

Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,02, 93,05 a pětkrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,27 - Roman Will 1,72, 93,32 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,97, 91,81 a třikrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

Litvínov po sérii čtyř vítězství prohrál v neděli na Spartě 1:3.

V boji o čtvrté místo Litvínov ztrácí na Hradec Králové bod, ale má lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Bílí Tygři dvakrát za sebou nebodovali a v pátek na ledě Vítkovic (0:4) i v neděli doma s Kometou Brno (1:2) promarnili možnost definitivně si zajistit obhajobu Prezidentského poháru pro vítěze základní části i účast v příštím ročníku Ligy mistrů, kam jdou první dva týmy základní části.

HC Škoda Plzeň (10.) - HC Dynamo Pardubice (14.).

Začátek: 17:20.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 3:4 po sam. nájezdech, 3:2.

Nejproduktivnější hráči: Dominik Kubalík 49/45 (27+18) - Tomáš Rolinek 45/35 (17+18).

Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,26, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77 - Martin Růžička 3,40 a 89,72, Jaroslav Hübl 3,76 a 88,02, Milan Klouček 3,73 a 86,84.

Zajímavosti:

Plzeň vyhrála dva z posledních tří zápasů a posunula se na desáté místo o dva body před Zlín a o tři body před Olomouc. Se Zlínem má lepší bilanci ve vzájemných zápasech, s Olomoucí naopak horší. V minitabulce všech tří těchto celků by byla nejhorší.

Dynamo prohrálo sedmkrát za sebou a získalo v této sérii jediný bod.

Pardubice ztrácejí na 12. místo 23 bodů a v úterý může být definitivně jasno o jejich pádu do baráže o udržení v extralize.

Plzeňský útočník Martin Procházka oslaví ve středu 23. narozeniny.

BK Mladá Boleslav (9.) - HC Oceláři Třinec (2.).

Začátek: 17:20.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 5:4, 3:0.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 46/36 (16+20) - Tyler Redenbach 41/36 (13+23).

Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,37, 92,54 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - Šimon Hrubec 1,90, 93,30 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,24 a 88,64.

Zajímavosti:

Bruslařskému klubu stačí při náskoku čtyři bodů na jedenáctý Zlín k postupu do play off bez ohledu na ostatní výsledky získat dva body. Má lepší vzájemné zápasy se Zlínem i v případné minitabulce se Zlínem a s Plzní.

Třinec si v případě výhry za tři body a zisku Liberce definitivně zajistí minimálně druhé místo a účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Se Spartou, která na něj ztrácí tři body, má lepší bilanci ze vzájemných zápasů. V případě minitabulky se Spartou i Libercem by ale skončil třetí. S Libercem mají Oceláři horší bilanci, a pokud nestáhnou současnou tříbodovou ztrátu, ztratí naději na triumf v základní části.

Mladá Boleslav po sérii čtyř výher dvakrát za sebou nebodovala a má další pokus si zajistit účast v předkole play off.

Oceláři bodovali pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhráli.

Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech doma vyhrála třikrát za sebou.

Třinecký obránce David Nosek může sehrát 900. zápas v extralize.

Dva mladoboleslavští hráči dnes slaví narozeniny. Obránci Tomáši Voráčkovi je 27 a útočníkovi Jakubu Orsavovi 26 let.

HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Olomouc (12.).

Začátek: 17:20.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 3:1, 0:5.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 50/30 (13+17) - František Skladaný 42/25 (11+14).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,20, 92,54 a pětkrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,61 a 91,69 - Branislav Konrád 2,23, 91,24 a pětkrát udržel čisté konto, Martin Falter 3,79 a 85,94.

Zajímavosti:

Vítkovice si díky dvěma výhrám za sebou zajistily definitivně účast v play off a mají ještě teoretickou naději na přímý postup do čtvrtfinále. Na šestou Kometou Brno i sedmý Chomutov ztrácí pět bodů.

Olomouc v neděli po dvou prohrách zabrala a díky výhře nad Zlínem 3:0 si udržela naději na účast v předkole play off. Na desátou Plzeň ztrácí tři body a má s ní lepší bilanci ve vzájemných zápasech. Jedenáctý Zlín má před Olomoucí jednobodový náskok.

Vítkovice naplno bodovaly ve všech pěti domácích vzájemných zápasech po návratu Olomouce do nejvyšší soutěže v roce 2014.

HC Kometa Brno (6.) - Piráti Chomutov (7.).

Začátek: 17:20 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 3:0, 3:6.

Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 47/38 (15+23) - Michal Vondrka 50/46 (23+23).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,60 a 89,30, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Ján Laco 2,67, 89,99 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,53 a 87,50, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Zajímavosti:

Brňané si při současném shodném zisku bodů s Chomutovem v případě výhry za tři body zajistí šesté místo a přímou účast ve čtvrtfinále. Měli by v takovém případě před Piráty vedle tříbodového náskoku i lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Kometa si díky nedělní výhře na ledě vedoucího Liberce 2:1 vylepšila bilanci na teprve dvě výhry z posledních pěti zápasů.

Piráti zabrali po dvou porážkách a v neděli zdolali doma Mladou Boleslav 3:1.

Mountfield Hradec Králové (4.) - PSG Zlín (11.).

Začátek: 17:20.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 4:1, 1:4.

Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 49/47 (11+36) - Roberts Bukarts 48/37 (18+19).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár 2,12, 92,20 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,55, 91,39 a dvakrát udržel čisté konto - Libor Kašík 2,83, 90,99 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,96 a 85,81.

Zajímavosti:

Hradec Králové získal v posledních třech zápasech pouze dva body a atakuje jej pátý Litvínov, který ztrácí jediný bod.

Zlín v neděli nenavázal na předešlé dvě výhry a po porážce v Olomouci 0:3 vypadl z první desítky pro play off. Na desátou Plzeň ztrácí dva body a má horší bilanci ze vzájemných zápasů.

Hradec Králové ve vzájemných zápasech doma vyhrál třikrát za sebou.