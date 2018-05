Brno - Brněnští informatici začali spolupracovat na výzkumu takzvané výpočetní fotografie s technologickou firmou Adobe. Již nyní umí tým pod vedením Martina Čadíka u každé fotografie krajiny určit přesnou pozici fotoaparátu a orientaci při focení, uvedl Čadík v tiskové zprávě. Kromě různých možností úpravy fotografií je výzkum přínosný i pro kriminalisty například při pátracích akcích.

Tým z Fakulty informačních technologií VUT takto pracuje nejen na fotografiích, ale i na videu. "V digitální fotce je zakódována přibližná GSM souřadnice, odkud byla fotka pořízena. Tuto polohu potřebujeme upřesnit a najít přesnou orientaci kamery či fotoaparátu. To dokážeme díky digitálním modelům krajiny, ze kterých získáme výšková data o terénu. Tyto 3D modely jsou volně k dispozici pro celou planetu. Pomocí siluet pak zarovnáme fotku s 3D modelem terénu, a tak můžeme určit přesnou polohu i orientaci fotoaparátu či kamery v době pořízení snímku," vysvětlil princip vizuální geolokalizace Čadík.

Díky přesné lokalizaci může být snazší najít pohřešovaného, pokud vyfotí místo, kde se nachází. Získané informace pomáhají také třeba při forenzní analýze, kdy je potřeba ověřit, zda opravdu fotka zachycuje to, co tvrdí její autor a zda byla skutečně pořízena na místě, které uvádí autor.

Běžným uživatelům může aplikace pomoci například při úpravě snímků z dovolené. Výpočetní fotografie totiž nabízí celou řadu využití při editaci již pořízených fotek. "Člověk může třeba simulovat jiný fotoaparát a přeostřit už pořízenou fotku. Když máme informace o tom, jak vzdálený je který vrchol hory, můžeme na něj uměle přeostřit tak, jak by nám naše vybavení na místě vůbec neumožnilo. Najednou vidíme, jak by fotka vypadala, kdybychom ji pořídili například obrovským dalekohledem," popsal jednu z možností Čadík. Upravit lze také fotku, na které je mlžný opar tak, aby byla bez něj či opačně. "Dnes to lidé dělají ručně a zbytečně složitě, my to umíme automaticky," řekl Čadík.

Zpětně lze také měnit osvětlení fotky, uměle přidat stíny vrhané terénem, aby fotka vypadala jako při východu či západu Slunce. "Dnes je tak stále těžší rozpoznat, zda byla nějaká fotka editovaná, tedy dodatečně upravovaná. Ale jde to. I tomu se věnujeme v rámci forenzní analýzy fotografií," řekl Čadík.

Spojení informací z pořízené fotky a 3D modelů terénu pomáhá uživatelům získat další data o okolní přírodě, například jak se zachycená hora jmenuje, jak vzdálený je její vrchol, jaká je jeho nadmořská výška a podobně. Geolokalizaci fotek by mohla v budoucnu využít například i švýcarská horská služba, která nyní monitoruje sněhovou pokrývku rozsáhlým kamerovým systémem.