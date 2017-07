Brno - Za vraždu matky a mentálně postiženého bratra půjde šestadvacetiletý muž na 20 let do vězení. Rozhodl o tom dnes Krajský soud v Brně, u kterého se obžalovaný přiznal. Činu litoval, zdůvodnil ho tím, že chtěl vyřešit teror a ponižování ze strany matky. Dvacetileté vězení navrhoval žalobce Jiří Morava. Vraždy se staly loni v bytě v Jihlavě. Bývalý student medicíny zasadil podle obžaloby matce nejméně 26 ran nožem a později podřezal spícího mentálně postiženého bratra. Potom vše naaranžoval tak, aby to vypadalo jako loupežné přepadení. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Soudce Michal Zámečník uvedl, že vražda byla naplánovaná, protože si na ni muž připravil oblečení, nůž s čepelí 24 centimetrů, rukavice a jel do Jihlavy z přechodného bydliště v Brně mimo dálnici, aby unikl kamerám. Doma si nechal i mobil, aby vzbudil dojem, že byl osudné noci v Brně.

Mladík nejprve zavraždil třiapadesátiletou matku, která po zasazených ranách po celém těle a podříznutí krku zemřela na vykrvácení. Potom podřezal hrdlo bratrovi, který byl o dva roky starší.

Podle Moravy se chtěl zbavit svědka, o kterého se nechtěl starat kvůli mentálnímu postižení, a také chtěl být jediným dědicem majetku po matce v hodnotě přes pět milionů korun. "Vražda byla po předchozím uvážení na více osobách a zvlášť surovým způsobem. K uložení trestu na horní hranici vedla brutalita činu a zákeřnost. V útoku na matku bylo 26 ran a zasažené byly všechny možné orgány, řezná rána na krku byla mimořádně hluboká. Hluboká byla i u bratra, kterému přeťal tepny, jícen, hrtan a řezal tak dlouho, dokud se nezastavil o obratle. Nechybělo mnoho a uřezal by mu hlavu," uvedl Zámečník. Muže nazval zkušeným lhářem, který podle něj lhal rodině v tom, že pokračuje ve studiu medicíny v Brně, přestože to nebyla pravda, nebo lhal policii při fingování loupežného přepadení.

Na druhé straně soud přihlédl k pozdějšímu přiznání viny, spolupráci s policií, vyjádřené lítosti i možnosti začlenit se zpět do společnosti a ke kladným referencím z okolí obžalovaného nebo z folklorních organizací, kde působil.

Mladík se k činu přiznal a označil ho za neomluvitelný. Omluvil se otci i přátelům. Řekl, že měl matku rád, ale bál se jí. Soudu vylíčil život s ní, který se podle jeho slov změnil po úmrtí matčiny matky a následném rozvodu s manželem. Popsal ho jako teror a urážení. Matka podle něj často mluvila o sebevraždě, a když ji neprovedla, rozhodl se to vyřešit sám. Doplnil, že to tehdy považoval za nejlepší řešení jak pro matku, tak pro bratra, kterému by nikdo nezůstal.

Po činu vrah otevřel zásuvky a skříně, vzal 100.000 korun, aby to vypadalo jako loupežné přepadení, a odjel. Do bytu, kde měl trvalé bydliště a vracel se tam ze studií a z práce z Brna, přišel za několik dní a zavolal na policii, že našel své blízké mrtvé. Policie ho ale odhalila na základě toho, že při noční cestě do Jihlavy v den vraždy dostal pokutu za nesvítící světlo a policie to vedla v evidenci. Potom se přiznal.