Brno - Směs mnoha pocitů se zračila ve tváři majitele a zároveň i generálního manažera a hlavního kouče Libora Zábranského po extraligovém triumfu hokejistů Komety Brno. Klub na titul čekal 51 let, Zábranský dvanáct. Sen o velkém triumfu se ve středu večer proměnil ve skutečnost a přišla obrovská radost, hrdost, určitá dávka zadostiučinění, ale i úleva, že všechna snaha postavit kdysi slavný brněnský klub na nohy měla smysl.

"To se nedá popsat, jak chutná tohle vítězství. To je prostě sen. Po těch 12 letech, co jsem v Kometě všechno zažil, je tohle samozřejmě ten nejhezčí moment. Snil jsem o této chvíli od října 2004, kdy jsem kupoval prvních dvacet procent akcí klubu a viděl, jak je klub zadlužený. Kometa je tady fenomén," řekl Zábranský novinářům.

Bývalý bek se zkušenostmi z NHL má dva tituly ještě z dob své hráčské kariéry, kdy se radoval se Vsetínem (1999) a Spartou (2002), ale ten letošní je pro něho výjimečný. "Těžko se to porovnává, ale řekl jsem to i klukům, že tohle je pro mě opravdu to nejhezčí. A je to samozřejmě jejich zásluha. Chtěli titul vyhrát a vyhráli ho. Pro Brno, pro Kometu a snad i pro mě," prohlásil třiačtyřicetiletý Zábranský.

Po skončení čtvrtého finále s Libercem si vychutnával dění kolem sebe plnými doušky. "Že by se mi snad promítlo těch 12 let zpátky, to určitě ne. To teprve přijde. Ale cítil jsem neskutečnou hrdost na kluky, jak to všechno zvládli. I přes tu krizi. Dostali jsme se z toho a ta spanilá jízda v play off ukázala skutečnou sílu a charakter mužstva," připomněl Zábranský slabší období, které na tým přišlo po oslnivém úvodu sezony.

"Klukům jsem strašně věřil už od května, když jsem viděl, jak se nám daří podepisovat hráče, kteří mají úžasnou kvalitu, charakter a morálku. Prošli jsme si těžším obdobím, kdy byli kluci zranění, Marek Čiliak dokonce dvakrát za sebou, ale ustáli jsme to jako tým. Titulem kluci potvrdili, co v nich je," zdůraznil Zábranský.

Kometa se dočkala triumfu v samostatné české extralize po finálových účastech v letech 2012 a 2014. "I ta předchozí mužstva měla charakter, ale tento tým byl hráčskou kvalitou jednoznačně nejlepší," porovnával Zábranský, jenž nechal poslední minutu zápasu za rozhodnutého stavu 5:2 odehrát šestnáctiletého syna Libora.

"Byli jsme tak domluvení od začátku, že pokud to jen trochu půjde, tak budou hrát i mladí hráči. Škoda, že tu s námi u toho nebyl Martin Nečas a další mladí hráči Filip Král s Dalimilem Mikyskou, co jsou na reprezentační osmnáctce," řekl.

Brno nyní vévodí historickému přehledu triumfů společně s Jihlavou, oba kluby nasbíraly 12 titulů. Dukla má sice v baráži nakročeno k návratu mezi elitu, náskok na cestě za dalším zlatem však mají Brňané.

"Těžko říci, co teď bude dál, já jen doufám, že na další titul nebude třeba čekat 51 let. Všechno má ale svůj čas. A my uděláme všechno pro to, abychom zase poskládali vynikající tým, znovu jsme bavili diváky a Brno i celá jižní Morava na nás byly hrdé," ujistil Zábranský.

Mužstvo by nemělo nijak výrazně oslabit, i když ho patrně opustí útočník a jeden z hrdinů finálové série Marek Kvapil, jenž se má vrátit do Kontinentální ligy. "Máme 90 procent mančaftu podepsaného, takže nepředpokládám nijak velké změny. Ale více neprozradím."

Otázkou však je, zda se nezmění složení trenérského týmu. "Zatím nevím, zda budu pokračovat i jako hlavní trenér. Uvidíme. Nechte se překvapit, ale nějaké změny určitě budou," přislíbil Zábranský.

Kometu čeká také Liga mistrů. "Je to docela paradox, protože já byl vždycky proti tomu, neboť to byla jen záležitost nákladů. Teď to absolvovat budeme a uvidíme, co to přinese, ale určitě pro nás zůstává prioritou extraliga," uvedl.

Ještě předtím si ale od hokeje odpočine. "Půjdu na pivo. Čekají nás oslavy a samozřejmě i spousta společenských záležitostí. Ale že bych řekl, že zase vydržím pít a slavit týden v kuse, jak tomu bylo při mém prvním titulu, to ode mě nečekejte," smál se Zábranský. "To si musí užít hráči, já si to v klidu oslavím doma," dodal.