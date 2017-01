Londýn - Britský velvyslanec při Evropské unii Ivan Rogers ve svém rezignačním dopise tvrdě kritizoval postup své vlády při vyjednávání o odchodu země z evropského svazku. Své kolegy v Bruselu vyzval, aby se postavili "zmatenému uvažování" a nepodloženým argumentům. Ministři podle něj potřebují slyšet nepřikrášlené i nepohodlné názory.

O Rogersově odchodu, který diplomat oznámil v dopise svému týmu, informoval list Financial Times (FT) v úterý. Rogers důvod ochodu neoznámil. Britská média nicméně upozorňují na neshody mezi ním a některými členy kabinetu premiérky Theresy Mayové, která chce zahájit odchod z EU na jaře.

"Doufám, že budete i nadále bojovat proti nepodloženým argumentům a zmatenému uvažování a nikdy se nebudete bát říct pravdu těm u moci. Doufám, že budete jeden druhého podporovat v těchto těžkých časech, kdy budete muset říkat nepříjemné věci těm, kteří to potřebují slyšet," uvedl podle deníku The Independent Rogers v závěru svého dopisu.

Rogers měl ve své funkci zůstat až do listopadu, ale opustí ji už v nadcházejících týdnech. Britská vláda v úterý uvedla, že jeho nástupce bude oznámen brzy. Podle The Independent se ale ozývají hlasy, především z řad opozice, že zkušeného diplomata bude těžké nahradit. List FT napsal, že také sílí tlak na to, aby místo Rogerse přišel někdo, kdo je pro brexit více zapálený. Ministr zahraničí Boris Johnson chce podle FT místo Rogerse někoho, kdo brexit bezvýhradně podporuje a zastává stejný postoj jako současná vláda.

BBC ve své dnešní analýze uvádí, že Rogers odchází, neboť Londýn nechtěl slyšet jeho rady. "Takže nyní se hledá velvyslanec, který bude říkat vládě pravdu a zároveň si zachová důvěru Downing Street, který zná Brusel, ale není vnímán jako jeho součást," píše BBC.

Neshody mezi vládou a Rogersem vyvrcholily v prosinci, kdy do médií unikla informace, že Rogers Mayovou varoval, že dojednání obchodní dohody mezi Evropskou unií a Londýnem může trvat i deset let. Osud ujednání je podle něj navíc nejistý, protože ho nakonec mohou zablokovat parlamenty unijních zemí.

Ačkoli tento Rogersův názor byl už několik týdnů starý, kvůli zveřejnění vyvolal kritiku za přílišný pesimismus v některých britských médiích, která odchod z unie podporují. Objevily se i spekulace, že únik byl záměrný, aby podkopal velvyslancovu pozici.

Bývalý předseda liberálních demokratů Nick Clegg uvedl, že demise někoho tak zkušeného, jako je Rogers, podle něj zasadí těžkou ránu brexitovým plánům vlády. "Pokud je pravda, že Rogerse vyhnali znepřátelení zastánci brexitu ve vládě, dá se to považovat za velkolepý vlastní gól".

Podle labouristického poslance Stephena Kinnocka premiérka Mayová "lehkomyslně kormidluje (Británii) přes neprobádané vody". Rogers hrál v brexitovém procesu klíčovou roli, dodal Kinnock.

Bývalý labouristický ministr obchodu a někdejší evropský komisař Peter Mandelson uvedl, že státní úředníci jsou "stále nervóznější, když mají vládě poskytnout objektivní názor a radu". Odchod Rogerse je podle něj nenahraditelnou ztrátou.

Maltský premiér Joseph Muscat, jehož země nyní předsedá Radě EU, dnes podle Reuters označil Rogersův odchod za britskou záležitost. Vláda v Londýně Rogersův dopis nijak nekomentovala, pouze uvedla, že diplomat má právo svobodně vyjádřit svůj názor. Bývalý vůdce konzervativců a zastánce brexitu Iain Duncan Smith stanici BBC Radio 4 řekl, že když státní úředník vyjde se svým názorem na veřejnost, "ministři takovému jedinci už nemohou věřit".