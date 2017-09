Londýn - Britský Úřad pro civilní letectví (CAA) pohrozil problémovým irským nízkonákladovým aerolinkám Ryanair žalobou, neboť cestujícím "soustavně podávají zavádějící informace o jejich právech". Přepravce přislíbil všechny podmínky CAA dodržet, píše agentura AP.

Úřad tak reagoval na zrušení dalších 18.000 letů na 34 trasách od listopadu do března příštího roku. Opatření se dotkne zhruba 400.000 zákazníků, kteří si let už rezervovali. Úřad konstatoval, že aerolinky nedokázaly své zákazníky informovat, že pokud není dostupný náhradní let Ryanairu v přijatelném termínu, mohou letět s jiným přepravcem. Nesdělily jim rovněž, že letecká společnost je povinna uhradit výdaje za jídlo a ubytování v hotelu vzniklé v důsledku zrušení letu, a pokrýt náklady na cestu na jiné letiště za náhradním letem.

O závazcích byl Ryanair informován už po oznámení prvního kola rušení letů 18. září. CAA se ale rozhodl zakročit, neboť společnost cestujícím stále poskytuje zavádějící informace.